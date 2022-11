Cariola llama a diputada Jiles a dejar “matonaje político” tras amenaza de censura en Comisión de Constitución de no tramitarse sexto retiro

Durante este miércoles, la diputada comunista Karol Cariola salió a responder la amenaza de censura en su contra hecha por su par Pamela Jiles (Partido Humanista) para que deje la presidencia de la Comisión de Constitución y llamó a la parlamentaria a dejar el “matonaje político” y también a evitar crear “falsas expectativas” en la ciudadanía ante la discusión de proyectos de ley, como un nuevo retiro de fondos desde las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

El cruce entre las parlamentarias se dio en medio de la posibilidad de discusión de un nuevo retiro de fondos desde las AFP, lo que nuevamente tensionó las relaciones en la Comisión de Constitución luego de que Cariola fuera advertida de una posible censura en su contra por parte de un grupo de diputados encabezados por Jiles, en compañía de sus pares del Partido de la Gente (PDG) Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo y por el independiente René Alinco, quienes han sido los promotores de la iniciativa, pero que no integran la comisión.

Sin embargo, Cariola -quien se encuentra en México junto a un grupo de parlamentarios que fueron invitados por el Presidente Boric a su gira- respondió ante la posibilidad de censura que la tramitación de un proyecto de retiro de fondos desde las AFP ya no está dentro de su potestad debido al informe técnico que se presentó y avaló por la comisión, donde se establece el plazo de un año, además, de recordar que el proyecto respaldado por el gobierno, también fue rechazado en abril pasado y “bueno, eso significa que constitucionalmente, no se puede tramitar en un año”.

Por lo tanto, Cariola afirmó que la discusión de un nuevo retiro “no es mi responsabilidad y ella lo sabe perfectamente”.

“Yo le haría un llamado diputada Jiles a dejar de crear expectativas falsas en la ciudadanía, a dejar de mentir, a dejar de actuar como si esto fuera un colegio donde cada persona hace un bullying o un matonaje permanente a otro parlamentario. Somos personas adultas, somos parlamentarios electos por elección popular y creo que tenemos que estar a la altura del cargo y no construir nuestra labor política a partir de las amenazas o del matonaje”, sostuvo la parlamentaria.

En esa línea, también instó a los diputados que se han plegado a un sexto retiro desde los fondos de las AFP, a que busquen otros mecanismos para modificar los reglamentos de la Corporación y que impide que proyectos similares se vuelvan a tramitar en el plazo de un año tras su rechazo.

“Lo del retiro no depende de mí, ni de la Comisión de Constitución, donde ya se tomó una determinación. La única posibilidad que tendrían los parlamentarios de poder modificar esa definición (de esperar un año antes de volver a tramitar un proyecto similar) es llevándolo a la Sala. Ya no depende de la comisión y la diputada Jiles lo sabe perfectamente, ella si tiene realmente interés en que este proyecto pueda seguir avanzando, tiene que tomar otras medidas y ella lo sabe, por lo que insisto en el punto, en que no siga haciendo falsas expectativas a la ciudadanía y que tome las medidas que su rol como parlamentaria le permiten”, afirmó Cariola.

“La diputada Pamela Jiles sabe perfectamente que yo, como parlamentaria, siempre he actuado en base a mis convicciones y en base a la responsabilidad del cargo que ostento. Jamás he actuado en base a amenazas. Creo que las amenazas en política, el matonaje en política, es algo absolutamente negativo que lo único que hace es quitar credibilidad a quienes ejercemos esta labor”, manifestó en su defensa la diputada por el Distrito 9 (Conchalí, Huechuraba, Cerro Navia, Renca, Lo Prado, Recoleta, Independencia, y Quinta Normal).

Asimismo, recordó que “el primer proyecto de ley que tramité desde que asumí como presidenta de la comisión fue el quinto retiro. Ese fue el proyecto que tramitamos y el 18 de abril estaba en tramitación en la Sala. El proyecto fue rechazado porque no tuvo el quórum necesario para poder seguir y tampoco fue aprobado el otro que nosotros promovimos junto con el gobierno que también era un retiro”.

Respecto a la posibilidad de destituirla de su cargo, afirmó que es el diputado Ángel Calisto (ex DC) quien daría la mayoría y no Jiles. “Él ha dicho públicamente que no está dispuesto a censurar si no hay argumento jurídico y me ha dicho a mí, personalmente y públicamente, que considera que la labor en la Comisión de Constitución ha estado apegada al reglamento”, cerró Cariola.

Discusión sexto retiro

Sobre la posibilidad de discutir un nuevo retiro de fondos desde las AFP, la diputada Cariola reafirmó que no se podrá debido al reglamento.

“En la Comisión de Constitución nosotros presentamos un informe que lo presentó la Comisión Técnica y que fue avalado por toda la comisión, de todos los diputados que estaban presentes. Como es de costumbre, la diputada Jiles no estaba presente porque tiene la costumbre de llegar a la comisión y retirarse, sin embargo, en esa oportunidad, la comisión avaló el informe técnico que presentó la secretaría, que lo que establece que, según la Constitución, un proyecto que es rechazado no se puede poner en tramitación hasta por un año después”, recalcó Cariola.

“Por supuesto que yo abrí la construcción de la tabla, como lo hemos hecho todo el año, así hemos construido la tabla de la comisión y están abiertos los proyectos que se pueden tramitar”, aseguró la parlamentaria.

Respecto a los proyectos de ley que sí se pueden discutir y poner en tabla, afirmó que esperan despachar nuevas iniciativas relativas al Código Penal, de seguridad (ejecución de penas) y derechos humanos, como la eliminación de la pena de muerte.

La amenaza de Jiles

Durante esta jornada, la diputada Pamela Jiles, que representa el Distrito 12 (La Pintana, Puente Alto, Pirque, La Florida y San José de Maipo), afirmó que algunos diputados oficialistas se “olvidaron” del retiro de fondos e instó a su pronta discusión en la Comisión de Constitución, presidida por Karol Cariola (PC).

“Hay un grupo importante de diputados que utilizaron los retiros en elecciones y que inmediatamente cuando llegaron a esta posición lo olvidaron”, acusó la parlamentaria.

“Este grupo quiere darle una oportunidad a la diputada Karol Cariola de hacer lo correcto y no ser censurada en la Comisión de Constitución. Nosotros consideramos que la diputada Cariola tiene el listado completo y más para ser censurada en la comisión. Su presidencia ha sido, por lo menos, desprolija y ha faltado a una cantidad completa de ítems a sus deberes de presidenta. Pero lo más importante, es que ha sido el escollo fundamental para no poner en tabla y que no se tramite democráticamente en esta Cámara, el sexto retiro.”, aseguró Jiles en un punto de prensa en el Congreso.

“El pueblo, la gente, la ciudadanía, se los va a cobrar, pero también hay que recordar que hay una cantidad de diputados y diputadas que no se olvidaron de estas reivindicaciones (retiro de las AFP) y a pesar de que nos han cerrado las puertas, nos han pegado portazos, nos han hecho un verdadero bullying parlamentario, desde el 11 de abril pasado que presentamos transversalmente un retiro del 10% y del 100% que fue declarado admisible por la mesa de la Cámara, esto es que es completamente constitucional, desde entonces un grupo transversal de diputados, han seguido lealmente con la ciudadanía insistiendo por ese retiro”, dijo Jiles secundada por los diputados Rivas, Oyarzo y Alinco.

A su juicio, ella y sus pares que la acompañaban “han sido consecuentes” y “no se han pegado las volteretas del Presidente y de la enorme cantidad de parlamentarios. Y nosotros vamos a seguir insistiendo con el sexto retiro hasta que se ponga en tabla y se tramite democráticamente”.