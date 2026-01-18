Con el gabinete prácticamente cerrado, Kast ultima los detalles de la presentación de ministros

En medio de la emergencia por los incendios forestales, el Presidente electo José Antonio Kast estuvo activo junto a su equipo cerrando los últimos detalles de su nómina de ministros, en una jornada que coincidió con su cumpleaños número 60.

A la vez, a propósito de la tragedia que afecta a la zona centro-sur -y con un mensaje a través de X- evitó polemizar con el gobierno y su despliegue en la emergencia y este lunes se reunirá con el Presidente Gabriel Boric.

Hasta el cierre de esta edición, en su entorno aseguran que Kast no tiene contemplado postergar la presentación de sus ministros producto de la catástrofe.

En el futuro oficialismo argumentan que, en medio de la emergencia, se vuelve más necesario todavía contar con los nombres confirmados en carteras clave para lo que será la reconstrucción.

Por lo mismo, durante la tarde, el futuro jefe de Estado sostuvo una reunión con autoridades de las regiones del Ñuble y el Biobío, cita telemática donde también se desplegaron varios de sus ministros ya confirmados: Claudio Alvarado (Interior), Iván Poduje (Vivienda), Martín Arrau (Obras Públicas), Fernando Barros (Defensa).

Agradezco la reunión junto a mi equipo con los Gobernadores de Bío Bío, Ñuble y Maule; y los Alcaldes de Penco y Tomé, para analizar la catástrofe que se vive en el sur, colaborar para enfrentar esta emergencia y comenzar a preparar la reconstrucción. #UnidosAnteLaEmergencia pic.twitter.com/7Ay5jQDUmZ — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) January 18, 2026

Tal como adelantó La Tercera, la presentación se realizará en la Oficina del Presidente Electo (OPE), ubicada en la comuna de Las Condes. Durante la jornada del sábado, parte del equipo trabajó en esas dependencias, afinando detalles de la convocatoria y del diseño del acto. La citación es para las 20.30 horas y se contempla que Kast se dirija al país cerca de las 21.00 horas.

En el equipo explican que la decisión de hacerlo en la OPE responde a su carga simbólica. Es el lugar desde donde se ha coordinado el trabajo de transición desde mediados de diciembre.

Otras alternativas, sin embargo, estuvieron sobre la mesa. Se evaluó, por ejemplo, una puesta en escena al aire libre, como el cerro San Cristóbal e, incluso, se barajó la opción de trasladar el anuncio a una región cercana a Santiago. Sin embargo, en la definición final pesó el criterio de austeridad que Kast ha subrayado tanto en campaña como en su etapa de presidente electo.

Ese énfasis también se reflejará en el concepto que inspirará la presentación del gabinete y que estará presente en las palabras del discurso del futuro mandatario: “Unidos frente a la emergencia” .

En su entorno señalan que no se trata solo de una consigna comunicacional, sino de un marco político para los primeros meses de gobierno, atravesados por desafíos en seguridad, economía y -ahora- por la reconstrucción.

Aunque la nómina de ministros está prácticamente cerrada, en el oficialismo entrante reconocen que aún podría haber sorpresas en al menos tres carteras: Seguridad, Economía, Fomento y Turismo, y Minería.

En Seguridad , el nombre que sigue corriendo con ventaja es el del general (r) y diputado electo Enrique Bassaletti. Su eventual designación concita apoyos por varias razones: es un perfil plenamente identificado con el ADN republicano -aunque no milita en el partido- y cuenta con respaldo al interior de Carabineros por su trayectoria como exuniformado.

Además, su salida de la Cámara de Diputados es vista como un costo político menor en comparación con mover a un senador recién electo, como se pensó en algún minuto con Rodolfo Carter.

El escenario en Economía aparece más abierto. En las últimas semanas han circulado con fuerza los nombres de Bernardo Fontaine -uno de los ideólogos del plan Desafío 90- y el de dos mujeres con trayectoria técnica: Bettina Horst, directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, y Paulina Yazigi, quien recientemente renunció a la presidencia de la Asociación de AFP.

En Minería , según señaló La Tercera en su edición de este domingo, hay dos perfiles: el de la diputada republicana Sofía Cid y el senador Francisco Chahuán. Renovación Nacional (RN), partido de Chahuán, busca asegurar un ministerio adicional a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que estará en manos del senador José García Ruminot.

En RN argumentan que la Segpres no cuenta con seremías, lo que reduce la capacidad de instalar cuadros en la estructura administrativa y los deja en desventaja frente a otras colectividades que sí controlarán ministerios con presencia de autoridades regionales.

Desde el equipo de Kast recalcan que, más allá de los últimos ajustes, las subsecretarías no serán parte de este anuncio y quedarán para fines de este mes, en una segunda etapa del diseño del gobierno.

Tras la presentación del gabinete, el presidente electo retomará su agenda internacional. Está prevista una gira por Centroamérica, su cuarto viaje al exterior desde que ganó la elección.

El periplo comenzará el sábado 24 de enero en República Dominicana, donde se reunirá con el presidente Luis Abinader. Luego, el lunes 26, y tras una breve escala en Miami, llegará a El Salvador para sostener el encuentro más esperado de la gira, con el mandatario Nayib Bukele.

Finalmente, el martes 27 aterrizará en Panamá para participar del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Ahí estará acompañado por su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.