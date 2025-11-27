Con Parisi como principal expositor: el encuentro de la bancada electa del PDG

Será el próximo 12 de diciembre la primera vez que la bancada electa del Partido de la Gente (PDG) se reúna en su totalidad. Para ese día los diputados sostendrán una jornada de planificación del próximo período parlamentario .

Aún está en definición el lugar -entre las opciones está Santiago o Limache, comuna donde el timonel Rodrigo Vattuone ha puesto a disposición su parcela-, pero lo que sí está confirmado es la presencia del excandidato presidencial Franco Parisi.

El economista será uno de los principales expositores de la jornada. Luego de la primera vuelta -que lo dejó como tercera mayoría, con un 19,7% de las preferencias- el líder del PDG concedió varias entrevistas y además participó en su espacio de streaming “Bad Boys”. Luego de eso, y a sugerencia de sus colaboradores más cercanos y de su familia, Parisi partió a unos días de descanso en la playa.

En “Bad Boys” arremetió contra la decisión de José Antonio Kast de no asistir al programa “Las dos caras de La Moneda”, de Canal 13, conducido por Mario Kreutzberger. También criticó la reunión entre el republicano y el expresidente Eduardo Frei, y el apoyo de la familia Piñera-Morel al candidato.

“Fueron los republicanos que le hicieron la vida imposible a Piñera. Esa es la inconsistencia que nosotros en el PDG no tenemos. Por el contrario, nosotros somos mucho más preocupados de la gente", señaló Parisi.

Esto, en medio de la interrogante sobre la consulta digital que realizará la colectividad -antes del 10 de diciembre- para definir su postura de cara a la segunda vuelta: si apoyar a Kast, a Jeannette Jara o el voto nulo. Esta última opción ha sido defendida públicamente por la diputada reelecta Pamela Jiles. Mientras que otros representantes, como el parlamentario electo Javier Olivares, ya han explicitado su voto a favor de Kast.

En parte, la cita busca alinear posturas entre los nuevos 14 representantes del PDG en la Cámara y así evitar lo que ocurrió en el último período: la bancada del partido, de seis representantes, terminó reducida a cero. Varios migraron a otros partidos -tanto del oficialismo como de la oposición- y con severas críticas a la conducción de la colectividad.

En “Desde la Redacción”, de La Tercera, la hermana del excandidato presidencial y diputada electa, Zandra Parisi, hizo su mea culpa. “Partimos como un partido muy pequeñito, con mucha falta de experiencia. Hoy después de cuatro años maduramos con porrazos. Nos caímos al dejar solos a los antiguos diputados”, enfatizó.

Así, en el encuentro del 12 de diciembre se delinearán primeras definiciones, como la integración de las comisiones en la Cámara, o la jefatura de bancada. Una que, por experiencia -señalan en el partido-, podría recaer en Jiles.

Otra definición es que quien integre la Comisión de Hacienda debe ser un parlamentario muy vinculado a Franco Parisi. Una de las ideas que se han planteado es que el excandidato sea una especie de asesor de la bancada en temas económicos.

El diputado electo por el distrito 20, Patricio Briones, asegura que la cita busca “generar un acercamiento entre las partes, conocernos y construir el concepto de equipo. En estricto rigor, conocernos e intercambiar nuestras impresiones del proceso vivido”.

Fabián Ossandón, representante del distrito 3, adelanta que “estoy complementando la agenda legislativa que quiero llevar al Congreso cuando asuma el 11 de marzo, con temas económicos, salud, seguridad y oportunidades laborales, siempre pensando en la Región de Antofagasta”.