BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Con Parisi como principal expositor: el encuentro de la bancada electa del PDG

    La cita será el próximo 12 de diciembre y marcará la primera reunión de la nueva bancada del Partido de la Gente. Una instancia que tendrá al excandidato presidencial de vuelta en escena y con el desafío de dotar de un orden a su colectividad. En esa jornada el PDG intentará ponerse de acuerdo en su hoja de ruta legislativa.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Nicolás Quiñones
    27 Octubre 2025 Entrevista a Franco Parisi, candidato a la presidencia. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Será el próximo 12 de diciembre la primera vez que la bancada electa del Partido de la Gente (PDG) se reúna en su totalidad. Para ese día los diputados sostendrán una jornada de planificación del próximo período parlamentario.

    Aún está en definición el lugar -entre las opciones está Santiago o Limache, comuna donde el timonel Rodrigo Vattuone ha puesto a disposición su parcela-, pero lo que sí está confirmado es la presencia del excandidato presidencial Franco Parisi.

    El economista será uno de los principales expositores de la jornada. Luego de la primera vuelta -que lo dejó como tercera mayoría, con un 19,7% de las preferencias- el líder del PDG concedió varias entrevistas y además participó en su espacio de streaming “Bad Boys”. Luego de eso, y a sugerencia de sus colaboradores más cercanos y de su familia, Parisi partió a unos días de descanso en la playa.

    En “Bad Boys” arremetió contra la decisión de José Antonio Kast de no asistir al programa “Las dos caras de La Moneda”, de Canal 13, conducido por Mario Kreutzberger. También criticó la reunión entre el republicano y el expresidente Eduardo Frei, y el apoyo de la familia Piñera-Morel al candidato.

    “Fueron los republicanos que le hicieron la vida imposible a Piñera. Esa es la inconsistencia que nosotros en el PDG no tenemos. Por el contrario, nosotros somos mucho más preocupados de la gente", señaló Parisi.

    Esto, en medio de la interrogante sobre la consulta digital que realizará la colectividad -antes del 10 de diciembre- para definir su postura de cara a la segunda vuelta: si apoyar a Kast, a Jeannette Jara o el voto nulo. Esta última opción ha sido defendida públicamente por la diputada reelecta Pamela Jiles. Mientras que otros representantes, como el parlamentario electo Javier Olivares, ya han explicitado su voto a favor de Kast.

    En parte, la cita busca alinear posturas entre los nuevos 14 representantes del PDG en la Cámara y así evitar lo que ocurrió en el último período: la bancada del partido, de seis representantes, terminó reducida a cero. Varios migraron a otros partidos -tanto del oficialismo como de la oposición- y con severas críticas a la conducción de la colectividad.

    En “Desde la Redacción”, de La Tercera, la hermana del excandidato presidencial y diputada electa, Zandra Parisi, hizo su mea culpa. “Partimos como un partido muy pequeñito, con mucha falta de experiencia. Hoy después de cuatro años maduramos con porrazos. Nos caímos al dejar solos a los antiguos diputados”, enfatizó.

    Así, en el encuentro del 12 de diciembre se delinearán primeras definiciones, como la integración de las comisiones en la Cámara, o la jefatura de bancada. Una que, por experiencia -señalan en el partido-, podría recaer en Jiles.

    Otra definición es que quien integre la Comisión de Hacienda debe ser un parlamentario muy vinculado a Franco Parisi. Una de las ideas que se han planteado es que el excandidato sea una especie de asesor de la bancada en temas económicos.

    El diputado electo por el distrito 20, Patricio Briones, asegura que la cita busca “generar un acercamiento entre las partes, conocernos y construir el concepto de equipo. En estricto rigor, conocernos e intercambiar nuestras impresiones del proceso vivido”.

    Fabián Ossandón, representante del distrito 3, adelanta que “estoy complementando la agenda legislativa que quiero llevar al Congreso cuando asuma el 11 de marzo, con temas económicos, salud, seguridad y oportunidades laborales, siempre pensando en la Región de Antofagasta”.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaFranco ParisiPDGZandra ParisiPamela JilesJavier Olivares

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial
    Chile

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos
    Negocios

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Aunque producción de cobre apenas crece, consumo energético de la minería en Chile ha aumentado 54% entre 2010 y 2024

    Gremios empresariales entregan balance del año y hacen sus apuestas para 2026: ¿Cuáles son los más y menos optimistas?

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez

    Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

    En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
    Finde

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé
    Cultura y entretención

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé

    Mátate, Amor: tras los rastros de la intensa novela de Ariana Harwicz llevada al cine por Lynne Ramsay

    La clásica banda de rock que a Roger Waters no le parecía interesante: “Sus conciertos son una broma”

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”
    Mundo

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Yakarta desplaza a Tokio y se posiciona como la ciudad más poblada del mundo

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile