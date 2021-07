Convención suspende sesión para que convencionales puedan conversar y presentar propuestas de declaración sobre detenidos del 18/O

Un día clave se vivirá esta jornada en el marco de la Convención Constitucional que sesiona en el exCongreso Nacional. El órgano discutirá una eventual declaración sobre los detenidos del 18/0 y presos del Wallmapu.

Para ello la mesa directiva de la instancia, liderada por la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, acordó que el pleno delibere por dos horas respecto a este tema, con un máximo de dos minutos por cada convencional.

“Durante esas dos horas de deliberación vamos a conversar sobre la situación de los presos de la revuelta y la militarización del Wallmapu”, explicó Bassa.

Tras esto, se acordó que se lleve a cabo un trabajo entre sus integrantes para proponer la redacción de la declaración. Ésta debe estar patrocinada por 30 constituyentes y debe ser presentada antes de las 13.15 al secretario John Smok.

Una vez que se tenga todo esto, se citará al pleno para las 15.00 para votar las propuestas. La que se apruebe por mayoría simple, será la oficial de la Convención. Sin embargo Bassa advirtió que “si luego de la segunda votación no hay mayoría absoluta no hay declaración”.

La sesión de este jueves se da luego de que ayer la Convención acordara ampliar la mesa ejecutiva a nueve integrantes y la creación de comisiones de trabajo, en una sesión marcada por recriminaciones de Vamos por Chile a la mesa por la forma en que se dio la votación.

Debate sobre competencia de la Convención

El debate sobre la declaración de los detenidos en el marco del 18/O y “del Wallmapu”, estuvo marcado por el rechazo de los convencionales de Vamos por Chile, el apoyo de la Lista del Pueblo y las dudas respecto a si la Convención tenía jurisdicción para emitir una declaración como ésta por parte de algunos independientes e integrantes de la Lista del Apruebo.

Bernardo de la Maza (distrito 8, ind., Vamos por Chile) indicó que “no nos corresponde hacer exigencias por lo que ocurre en el Chile de hoy, sino que estar preocupados por el Chile de mañana. Esa es nuestra tarea. Y yo los llamo a que, al margen de que sean muy justas las demandas que se están expresando, nos dediquémonos a nuestra tarea y nos apuremos. Estamos tarde, han pasado muchos días y no estamos dando respuestas para aquello para lo cual fuimos elegidos”.

El convencional Agustin Squella (distrito 7, Lista del Apruebo) afirmó: “Me pregunto si acaso la Convención como tal tiene entre su competencia la de emitir pronunciamientos sobre asuntos tratados por otros poderes del Estado (...) Me hago esa pregunta, porque estoy seguro que a nosotros no nos gustaría que llegara del Senado o la Cámara alguna petición; por ejemplo: aprueben su reglamento en una semana”.

Y agregó: “Es evidente que las personas privadas de libertad, lo más probable es que estén en situaciones muy distintas. Entonces, no procede que todo un sector del país, llamémoslo el sector conservador, repruebe y condene a todas las personas que están privadas de libertad, pero tampoco procede que otro sector del país aplauda y absuelva a todas esas personas sin conocer la situación particular de cada una de ellas”.

Y propuso que se retomara esta discusión cuando la Corte Suprema informe del total de detenidos vinculados al 18/0 que están en prisión de preventiva y el estado de sus causas.

Su compañero de lista Fuad Chahin (distrito 22, Lista del Apruebo) planteó que “no tenemos facultades para poder pronunciarnos respecto de esta materia. Y, segundo, tampoco podemos pronunciarnos respecto del fondo, por que los casos son distintos. No estamos conociendo qué casos son, cuáles son los delitos, cuáles son las pruebas, cuáles son las medidas cautelares que los afectan, cuáles son los antecedentes penales que puedan tener cada uno. Y por lo tanto, me sumo a Squella que a lo más nosotros, como una declaración política, lo que podríamos pedir es que tanto el Poder Judicial se preocupe de agilizar los procesos y que el poder legislativo puedan discutirlo y ponerlo en tabla”.

Cristina Dorador (distrito 3, independiente), aseguró, en tanto, que “acá hay un tema de violencia sistémico que está afectando a las comunidades en todos los territorios de Chile, incluyendo al Wallmapu y, por su puesto, cuando hay protestas sociales. Esto no puede seguir así. Si vamos a iniciar un proceso democrático, elegido como es escribir la nueva Constitución, se debe detener esta forma de violencia sistemática y de vulneración de derechos”.

Fernando Atria (distrito 10, Apruebo Dignidad) opinó que “la Convención Constitucional evidentemente no puede ella misma amnistiar o indultar personas o actos, eso corresponde a los poderes constituidos. Pero eso no es o que discutimos ahora, lo que discutimos es si deberíamos emitir una declaración llamando a esos apoderes a ejercer sus competencias para amnistiar o indultar a los responsables de hechos hoy ilícitos realizados en el contexto de la revuelta de octubre”.

El abogado añadió que “creemos que es evidente que la Convención está habilitada para requerir a los poderes constituidos el pronto despacho de una ley de indulto general que solucione este asunto. Al hacerlo, estos poderes estarán asumiendo además responsabilidad por su incapacidad para abrir el proceso constituyente antes de que la crisis del orden político actual lo hiciera estallar”.

La periodista Patricia Politzer (distrito 10, independiente), señaló en tanto que “es urgente solicitar a los distintos poderes del Estado en base a sus respectivas facultades que avancen en medidas concretas que contribuyan a una convivencia armónica para la ciudadanía y sobre todo esto resulta indispensable para llevar a cabo un debate constructivo y democrático con miras a una nueva Constitución”.

El convencional y exsubsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga (distrito 9, Vamos por Chile), afirmó que “lo único soberano que estamos haciendo, a cinco días de haber empezado a trabajar y todavía no hablar de nada concreto, es el soberano ridículo. Muchos de nosotros condenamos lo que le sucedió a un compañero convencional que fue agredido por personas que estaban al exterior del exCongreso, pero también debemos solidarizar con los dueños de restaurantes, de locales comerciales, de sus casas quemadas y saqueadas”.

Ricardo Neumann (distrito 16, Ind. Vamos por Chile) señaló que “le pido a la mesa que deje de actuar de manera arbitraria y autoritaria en sus propuestas de funcionamiento. En particular me parece arbitraria, autoritaria e injusta la propuesta de cómo votaremos la declaración que nos convoca hoy (...) Esta es una declaración política, que si bien puede incluir opiniones particulares de cada uno de los constituyentes individualmente considerados, no puede incluir en bloque a toda la Convención”.

Una opinión distinta entregó Manuel Woldarsky (distrito 10, Lista del Pueblo): “No somos jueces, tampoco legisladores, somos quienes haciendo uso de nuestro derecho a opinar demandamos que la ilegítima Constitución que nos rige, y los derechos que consagra de una vez por todas se apliquen, se respeten y en definitiva que la medida cautelar más gravosa deje de ser usada como método de castigo a quienes formamos parte de la resistencia contra la opresión”.

Por su parte Katherine Montealegre (distrito 26, Vamos por Chile), aseguró que “tristeza y frustración profunda, ese es el sentimiento que nos produce como gente de regiones que el primer tema a tratar en esta Convención se sobre un tema que no solo no nos compete, sino que nos pone en el lado equivocado. Quienes firmen esta petición quedarán en la historia de Chile de la nueva Constitución como aquellos que traicionaron su palabra poniendo a los delincuentes y violentistas por sobre las demandas reales de los ciudadanos y el clamor de justicia de las víctimas reales”.

Una vez cumplidas las dos horas de sesión, la presidenta Loncon suspendió la sesión para dar paso a la segunda parte de la instancia, que era dialogar y proponer una propuesta de declaración sobre los detenidos del 18/O.