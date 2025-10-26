Criteria: Jara lidera carrera presidencial, es seguida por Kast y Kaiser alcanza a Matthei en el tercer lugar

La mañana de este domingo 26 de octubre, Criteria publicó los resultados de su última encuesta, la que mostró que la carta oficialista Jeannette Jara (PC) se mantiene en el primer lugar de las preferencias presidenciales, mientras José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (UDI) registran descensos en sus apoyos.

Respecto a la consulta por preferencias presidenciales, no se generaron mayores variaciones en las posiciones, aunque sí se observan leves movimientos en los porcentajes de apoyo.

En el primer lugar continúa Jara, con un 28% de las preferencias (-1 punto respecto a la semana anterior). Le sigue Kast, quien obtiene 23% (-1). Más atrás aparecen Matthei y Johannes Kaiser, ambos con 13%, aunque el parlamentario del PNL sube un punto. En tanto, Franco Parisi (PDG) se mantiene en 9%, Harold Mayne-Nicholls sube a 4% (+1), Marco Enríquez-Ominami marca 2% (+1) y Eduardo Artés llega a 1% (+1). Un 7 % no manifiesta preferencia.

Escenarios de segunda vuelta

En una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, la medición indica que el republicano vencería con 46% (-2) frente al 35% (-1) de la candidata del PC. Un 19 % votaría nulo o blanco.

En un escenario entre Evelyn Matthei y Jeannette Jara, la exalcaldesa de Providencia también se impondría con 43% frente al 33% de Jara, mientras los nulos o blancos alcanzan 24%, sin variaciones respecto a la medición anterior.

Si la segunda vuelta fuera entre Jara y Franco Parisi, la carta oficialista obtendría 33% (-1), contra 31% (=) del economista, y un 36% votaría nulo o blanco (+1).

En un eventual balotaje entre Jara y Johannes Kaiser, el sondeo muestra una ventaja del parlamentario del PNL con 37% (+1) frente al 36% (=) de Jara, mientras los nulos o blancos bajan a 27% (-1).

Franja televisiva: Jara lidera en atractivo y solo un 7% considera cambiar su voto

El estudio también abordó la percepción ciudadana sobre la franja presidencial televisiva. Un 38% declara no haberla visto, mientras que el 31% la ha observado un par de veces, el 19% una sola vez y el 12% varias veces.

Entre quienes sí la vieron, la franja más atractiva fue la de Jeannette Jara, con 24% de las menciones, seguida por la de José Antonio Kast, con 21%. Más atrás se ubican Johannes Kaiser (12%), Evelyn Matthei (10%), Franco Parisi (8%) y Harold Mayne-Nicholls (5%).

A pesar del alto nivel de exposición, solo un 7% de los encuestados declara haber pensado en cambiar su voto tras ver la franja. El grupo más indeciso corresponde a quienes se identifican con el centro político, donde un 12% dice haberlo considerado.

Evaluación al gobierno de Gabriel Boric

La medición también registró una leve mejora en la evaluación del Presidente Gabriel Boric. Su aprobación sube un punto, alcanzando 32%, mientras que la desaprobación baja en un punto, situándose en 59%.

En tanto, la aprobación al gobierno se mantiene en 29%, aunque la desaprobación sube un punto y llega a 62%.