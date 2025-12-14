¿Cuál fue la elección con más participación de la historia de Chile?: el detalle de las presidenciales desde 1989

Tras el triunfo de José Antonio Kast en esta segunda vuelta presidencial, la cantidad de votos obtenida por el mandatario electo resultó en un máximo histórico respecto a los años posteriores al regreso a la democracia en 1989.

Según las cifras entregadas por el Servel, con un 99,33% de las mesas escrutadas, Kast obtuvo 7.225.021 de los votos, equivalentes en ese momento al 58,18%.

Por otro lado, el porcentaje de participación alcanzó un notorio aumento respecto a los años anteriores. Con un padrón electoral de 15.618.167 electores, y un 99,33% de las mesas escrutadas, un total de 13.362.344 personas votaron, lo que resulta en la segunda vuelta con mayor participación de votantes respecto a su cantidad.

Aquello equivale hasta ese momento a un 85,5% de la participación, cifra que podría aumentar, pero que hasta el momento no supera al 86,8% que participaron en la presidencial de 1989.

Es importante recordar que esta segunda vuelta de 2025 se desarrolló la primera elección presidencial desde 2013 con voto obligatorio.

Ahora, el detalle de la participación electoral en nuestro país tras el regreso a la democracia.

El aumento de la participación tras el regreso al voto obligatorio

Con el regreso a la democracia, momento en que todavía el voto era obligatorio, por lo general la participación electoral se mantuvo alta, pero con un descenso constante.

Según los datos del Servel, mientras en 1989 la participación alcanzó un 86,8% del padrón electoral, equivalente a cerca de siete millones de votos (7.158.727), lentamente el porcentaje comenzó a descender.

En 1993, cuando resultó electo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, bajó a un 82,4%.

Para 1999, instancia en que el país escogió a Ricardo Lagos como presidente, el descenso llegó al 73,1%.

En 2005 la tendencia continuó y la participación para la elección que elevó a Michelle Bachelet resultó equivalente al 69,00% del total del padrón.

Para la victoria de Sebastián Piñera en 2009, la participación descendió nuevamente hasta el 59,6%: equivalentes a 6.958.972 de los votos.

En el segundo período de Bachelet, electa en 2013, la participación bajó hasta el 49.36% del padrón. Lo anterior, explicado en la reforma a la Ley 20.568, que concretó la inscripción automática y el voto voluntario.

En 2017 se registró en total 46,7 %, momento que en que volvió nuevamente a la presidencia Sebastián Piñera.

Para la elección de 2021, en que Gabriel Boric alcanzó la máxima magistratura, se registró un alza respecto a la vez anterior y un total de 47,3 % del padrón participó de la elección. Boric resultó electo con 4.620.890 de los votos.

En 2022, volvió a aprobarse una reforma constitucional y regresó al país el voto obligatorio .

En ese contexto se desarrolló esta elección de 2025, en que Kast obtuvo un 99,33% de los votos, un total de 7.225.021 de los sufragios válidamente emitidos.