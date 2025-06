Diputado Aedo (DC) sobre eventual triunfo de Jara (PC) en las primarias oficialistas: “Yo a priori no me cerraría a dialogar”

El diputado DC Eric Aedo se refirió esta tarde al eventual levantamiento de una candidatura SOS al interior de su colectividad en caso de que la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, se imponga el domingo en las primarias oficialistas por sobre Carolina Tohá (PS-PPD-PR-PL), quien es apoyada por la colectividad de la falange.

En diálogo con Radio Infinita, el parlamentario descartó de que estas conversaciones sobre levantar una posible candidatura exprés se estén dando de manera global en el partido.

“No se está discutiendo ampliamente esto al interior de la DC. Eso no significa que probablemente en algunos grupos internos pueda estar esto ocurriendo (...). Yo en lo particular no he participado en una conversación de ese tipo, para decirlo derechamente, y cuando digo yo, no es que yo sea la DC, pero yo en general suelo participar en conversaciones amplias de hacia dónde va a caminar la DC, y esta no es una conversación genérica o extendida hoy en la DC”, indicó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Ante un posible triunfo de Jara por sobre Tohá, escenario que estima que hace unos meses era “muy poco probable”, pero que hoy considera que tiene una “probabilidad alta”, Aedo dice que la DC tiene que actuar con “mucha cautela y harto pragmatismo”.

“Nosotros podemos levantar una candidatura distinta... he escuchado el nombre de Mayne-Nicholls que ha aparecido, he escuchado el nombre de Frei... yo no descarto que eso pueda suceder, pero la DC tiene que ser muy realista, con sentido común” , especificó.

Posible diálogo con Jara

Jeannette Jara se refirió hoy a una posible candidatura DC en caso de que se convierta en la candidata del oficialismo, y sostuvo que esto lo toma “con un profundo sentido de desafío.

“Creo que si gano la primaria voy a tener que hacer mucho esfuerzo para convocar a la Democracia Cristiana, y ojalá pudiera llegar a este programa que va a ser unitario y de toda la centroizquierda chilena”, aseguró Jara.

Sobre las declaraciones de la extitular del Trabajo, Aedo indicó que “eso es lo importante e interesante de la política. Si para Jara le parece importante el hecho de entablar un diálogo con la DC, creo que el arte de la política es justamente dialogar. No puedo arribar en este minuto cuál va a ser la conclusión de ese diálogo, pero yo a priori no me cerraría a dialogar”.