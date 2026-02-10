Diputado Romero (Republicanos) cuestiona viabilidad de sala cuna universal y FES, los proyectos pendientes del gobierno

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, restó confiabilidad a los antecedentes técnicos de los proyectos en los que el gobierno desea avanzar en su último tramo: sala cuna universal y el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

El lunes, de hecho, el Presidente Gabriel Boric acusó a la Unión Demócrata Independiente de querer trabar el proyecto de salacuna. “La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna. Y se los decimos claramente: la UDI está impidiendo aprobar sala cuna para las mujeres de Chile”, dijo.

En conversación con radio Agricultura, Romero aseveró, en alusión a la sala cuna universal y el FES, que “los cálculos con los que se han hecho esos proyectos no tienen la confiabilidad necesaria como para poder avanzar rápido en ellos. Han sido estudiados por la Dirección de Presupuestos, que no goza del prestigio que podríamos decir de confianza".

Sala cuna referencial

Luego, expuso los reparos de la Contraloría y de los rectores de las universidades hacia el mecanismo de financiamiento del FES. En ese sentido, propuso dividir el proyecto y centrarse solo en la condonación. “Veamos eso aparte y después discutamos el mecanismo cuando tengamos claridad respecto a cuál es la naturaleza jurídica”, explicó.

“Bueno, el gobierno no quiere, quiere avanzar en su agenda ideológica y por lo tanto en el fondo a nosotros nos hace chocar contra un muro. Y con respecto al tema de Salacuna, claro, el gobierno ha tenido cuatro años para ver este proyecto y este proyecto lo presentó el presidente Piñera", zanjó.

El diputado Agustín Romero FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Candidatura de Bachelet

El parlamentario también cuestionó la voluntad real del actual gobierno hacia la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidad. “El propio Presidente Boric, promotor de esta candidatura, ha sido muy, digamos, locuaz vía Twitter con el presidente de los Estados Unidos, que es uno de los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad Nacional que tiene el poder de veto", sostuvo.

“Si hubiera sido una oportunidad para el país, primero le habría dado un presupuesto decente a esto, porque en el fondo, si usted piensa entregarle 50 millones de pesos a una candidatura de estas características no alcanza (...) Entonces, este gobierno ha sido demasiado infantil en la forma en que tramita sus temas. Si el Presidente de la República, Gabriel Boric, hubiera tenido interés en que esto avanzara, primeramente no habría tenido el trato que ha tenido con el presidente de Estados Unidos“, añadió.

Este escenario, dijo, tendrá que ser analizado por el preidente electo, José Antonio Kast, una vez que asuma “para ver si obviamente se sigue adelante o no”.