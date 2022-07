Escalona responde a Macaya por propuesta constitucional de Chile Vamos y afirma que “el Rechazo no permite flexibilidad ninguna”

Este domingo, el secretario general del Partido Socialista (PS) y expresidente del Senado, Camilo Escalona, abordó la carta de compromiso de Chile Vamos (RN-UDI-Evópoli) presentada ayer que propone 10 cambios constitucionales en caso de ganar la opción Rechazo a una nueva Constitución que se votará el próximo 4 de septiembre.

En ese sentido, Escalona aseguró en Mesa Central que “yo creo que cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana” y refutó la idea del presidente de la UDI, Javier Macaya, quien aseguró que si llegara a ganar la opción Rechazo, “tendrá más flexibilidad para que el proceso constituyente pueda continuar”.

“El triunfo del Rechazo no permite flexibilidad ninguna porque va a quedar instalada la Constitución del 80 nuevamente”, respondió Escalona y agregó que la derecha “durante 40 años ha impedido el cambio constitucional”.

Por otro lado, planteó la tesis de que, a su juicio, “se ha ido generando un espacio político muy importante para el crecimiento de la extrema derecha en Chile, lo republicano era una expresión que no existía antes, tienen una fuerte representación parlamentaria”.

“Hay que hacer un gran esfuerzo para evitar una confrontación política que tenga un efecto incontrolado en Chile”, enfatizó el secretario, preocupación que le expresó anteriormente al Mandatario Boric.

En la misma línea aseguró que la convicción del PS es que “solo el texto constitucional se propone en el Apruebo es lo que permite y garantiza la estabilidad política futura”.

Así también fue consultado por las propuestas que le gustan de la nueva Carta Magna elaborada por el órgano redactor, “el estado social y democrático de derecho es la columna vertebral de la nueva constitución”, respondió

En tanto, sobre lo que le disgusta, expresó preocupación por “la reelección del presidente inmediatamente, yo creo que eso es muy riesgoso para el sistema político”.

Por último, el expresidente del Senado también se refirió al “error” que rectifico el diputado socialista, Leonardo Soto, quien el pasado viernes aseguró que la reunión del Presidente Boric con la tienda que milita, era para “poder apoyar con mayor fuerza y mayor coordinación la opción del Apruebo”.

“Me resulta inexplicable la actitud del diputado Soto, nosotros no habíamos entrado a la reunión con el Presidente (Boric)”, cuando él publicó en su cuenta de Twitter la información, criticó Escalona.

Mientras que reprochó que “como una persona puede ponerse a transmitir algo que no ha ocurrido, por lo demás, la reunión había sido acordada por nuestra presidenta y el jefe de gabinete del Presidente Boric con un sentido muy especial, es la primera vez que la mesa socialista conversa con él, es el primer diálogo que nosotros tenemos con él”.

Consultado de dónde surgió esa información expuesta por el diputado Soto, Escalona dijo que “en ese momento solo de su imaginación porque la reunión no se había hecho, él no puede interpretar una reunión que no ha existido”.

Respecto a que el gobierno no puede pronunciarse sobre una u otro opción de cara al plebiscito y hacer campaña por ello, el secretario general del PS afirmó que “es totalmente absurdo entera y totalmente irracional porque desde el Estado no se puede dirigir una campaña, es imposible, es inconstitucional”, recalcó.