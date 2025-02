Etcheverry eleva el tono en pugna con Matthei por corte de luz masivo y la acusa de “sesgo ideológico” en favor de empresas

El nuevo round entre el gobierno y la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, a raíz del corte de luz masivo, tuvo un nuevo episodio la tarde de este miércoles.

Es que a las respuestas de los ministros Diego Pardow, de Energía, Nicolás Grau, de Economía y Juan Carlos Muñoz, de Transportes, además del subsecretario del Interior, Luis Cordero, ahora se sumaron las declaraciones de la secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry.

En una improvisada vocería desde La Moneda, la portavoz (s) del Ejecutivo elevó el tono en contra de la exalcaldesa de Providencia, que cuestionó la gestión desde Palacio en la emergencia que dejó al país a oscuras desde Arica y Parinacota hasta Los Lagos este martes.

“Llevamos meses viendo a la candidata Matthei publicando en redes sociales información que confunde. Lo que nos parece que no corresponde es utilizar el sufrimiento de las personas para tener réditos electorales. Eso no corresponde, tampoco omitir la responsabilidad de las empresas. (...) Esperamos que los sesgos ideológicos de la candidata Matthei no le impidan ver que aquí hay que investigar y hacer valer la responsabilidad de las empresas”, remarcó.

24/02/2025 - VOCERIA MINISTRA AISEN ETCHEVERRY - Mario Tellez / La Tercera

Una línea similar a la que había planteado más temprano el titular de Energía, también desde Palacio. “Mi primer llamado es, entendiendo que este es un año electoral, estamos a puertas del inicio de la campaña presidencial, no instrumentalicemos un conflicto para fines electorales. No instrumentalicemos el sufrimiento de un número importante de chilenos y chilenas que lo han pasado muy mal en las últimas 24 horas”, expresó Pardow.

En específico, las declaraciones de la ex jefa comunal apuntaron a responsabilizar a la administración Boric por el corte de luz masivo, además de lanzar dardos directos contra el Mandatario.

“Quienes hoy son gobierno y sus funcionarios han bloqueado las inversiones en el ámbito eléctrico por la permisología, el fundamentalismo ambiental y una hostilidad permanente en contra de los privados”, escribió este miércoles en su cuenta de X.

En la publicación en sus redes sociales, la exalcaldesa de Providencia añadió que “de seguro ahora, tras la supuesta indignación, vendrán las amenazas del Presidente con caducar permisos o concesiones, sin tener un mínimo de mea culpa por reducir e impedir las inversiones necesarias en infraestructura que se requieren con urgencia en nuestra matriz energética”.

Luego, y tras las primeras respuestas desde el Ejecutivo, Matthei compartió un video en que lamentó la muerte de tres personas que eran electrodependientes y que fallecieron ayer martes en medio del apagón. “El Presidente de la República ya nos tiene acostumbrados, siempre reacciona declarándose indignado. Yo quiero señalar que el Presidente de la República es la persona que tiene que liderar las soluciones y no declararse indignado”.

Seguidamente, insistió en sus críticas iniciales, al señalar que “acá se está botando en el norte energía eléctrica porque no hay suficientes líneas de transmisión para traerlas hacia el sur” y que “esas líneas de transmisión que se necesitan con urgencia están bloqueadas por todos los funcionarios que ha nombrado el Presidente de la República. Por un tema de una hostilidad permanente hacia la empresa, por un tema de una permisología asfixiante y también por un ecologismo radical y malentendido”.

En sus palabras finales en dicho registro, Matthei señaló que “basta ya de sentimientos” y que “aquí lo que se necesita es acción. Los chilenos no pueden vivir nuevamente un evento como el que vivimos ayer, que nos tuvo paralizados desde el norte hacia el sur”.