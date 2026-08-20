Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

Esta jornada, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en conjunto con la Policía de Investigaciones, se encuentra realizando una serie de diligencias en el marco de una investigación por eventuales irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

De acuerdo a Mega Investiga, entre quienes aparecen alcanzados por estas diligencias según una resolución emanada desde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, son los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (exDC, hoy independiente FRVS), y el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC).

Este último abordó esta mañana su situación, manifestando que por el momento desconocía de qué se le acusaba, descartando cualquier vínculo con alguna irregularidad en Junaeb.

“Yo no tengo mucha claridad en realidad sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa investigación. Me enteré solo en el día de hoy, nada más, no tengo conocimiento ni conciencia de qué es lo que me están achacando. Por supuesto, en el curso del día tendré que averiguar qué es, pero particularmente no lo sé”, señaló Gutiérrez en conversación con Chilevisión.

En ese sentido, sostuvo, “imagino que debe ser algo bastante delicado porque las medidas inclusivas que dicen que han tomado son bastante graves”.

“Yo, por supuesto, estoy disponible para ayudar y cooperar en todo lo que sea necesario para aclarar los temas que están investigando”, añadió.

Asimismo, el exdiputado indicó que hasta hoy “no sabía nada, ni siquiera que existía dicha resolución en que se están investigando estos hechos. Ahora, por supuesto, me voy a personar donde corresponda que sea, a la fiscalía, a la policía, bueno, donde quiera que tengan que presentarme voy a recurrir. Por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente”.

Junto con esto, el exdiputado manifestó que “no le extrañaba” ante “este contexto de país”, que lo involucren con personas que nunca ha conocido.

“Es decir, yo nunca he conocido al abogado Calderón, nunca he conocido ni he estado cerca de Calisto. Con el senador Gahona he conversado un par de oportunidades, me parece una persona correcta, yo no he tenido nunca una diferencia con él, entonces no sé en qué podemos ser”, señaló. “Ahora si hay algo tienen que investigar cuando fui parlamentario, por supuesto, averigüen todo, no tengo ningún problema”.

En esta línea, indicó que no lo han allanado hasta el momento.

Consultado con respecto a Junaeb, Gutiérrez sostuvo que estuvo involucrado “en muchos temas de Junaeb, no pocos” cuando era parlamentario.

Esto, explicó, “porque en muchas oportunidades fiscalicé en los temas de Junaeb”.

“Siempre el tema de Junaeb me interesó de sobremanera, me interesó el tema de las licitaciones, me interesó el tema de la alimentación de los niños”, indicó.

En esta línea, señaló que por ley de Lobby se reunió con muchas personas que estaban en temas de concesiones y que le solicitaron reunión, y entre ellas, con alguien de la empresa SOSER S.A.

“No recuerdo bien (el detalle de las reuniones), pero básicamente es porque yo había estado gestionando mucho a las empresas concesionarias, entonces muchos querían hablar conmigo para decirme que ellos estaban en buena disposición, que estaban entregando buenos alimentos, porque yo cuestioné mucho la entrega de alimentos, lo que estaban haciendo, entonces fui muy complicado y muy directo con aquellos que eran un tiempo los directores de Junaeb”, señaló.

En esta línea, el exdiputado descartó haber intervenido para favorecer a alguna empresa o recibir sobornos.

“Descarto totalmente que haya estado interviniendo para que alguna empresa proveedora haya sido favorecida, y menos, por supuesto, que yo haya sido favorecido por alguna de estas empresas. Eso lo descarto total y absolutamente”

Y añadió: “Fui el más distante de cualquier tipo de empresario o empresa que de alguna forma yo sospechase que venían por alguna mala intención eventualmente, y en eso fui muy cuidadoso siempre”.