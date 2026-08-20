SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) niega vínculos con presuntas irregularidades en Junaeb

    Si bien manifestó que se reunió por ley de Lobby con alguien de la empresa SOSER S.A., descartó haber realizado alguna intervención para alguna empresa proveedora o haber sido favorecido por alguna de ellas.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Javier Salvo / Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Esta jornada, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en conjunto con la Policía de Investigaciones, se encuentra realizando una serie de diligencias en el marco de una investigación por eventuales irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Junaeb.

    De acuerdo a Mega Investiga, entre quienes aparecen alcanzados por estas diligencias según una resolución emanada desde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, son los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (exDC, hoy independiente FRVS), y el exdiputado y exconvencional Hugo Gutiérrez (PC).

    Este último abordó esta mañana su situación, manifestando que por el momento desconocía de qué se le acusaba, descartando cualquier vínculo con alguna irregularidad en Junaeb.

    Yo no tengo mucha claridad en realidad sobre lo que está ocurriendo con respecto a esa investigación. Me enteré solo en el día de hoy, nada más, no tengo conocimiento ni conciencia de qué es lo que me están achacando. Por supuesto, en el curso del día tendré que averiguar qué es, pero particularmente no lo sé”, señaló Gutiérrez en conversación con Chilevisión.

    En ese sentido, sostuvo, “imagino que debe ser algo bastante delicado porque las medidas inclusivas que dicen que han tomado son bastante graves”.

    “Yo, por supuesto, estoy disponible para ayudar y cooperar en todo lo que sea necesario para aclarar los temas que están investigando”, añadió.

    Asimismo, el exdiputado indicó que hasta hoy “no sabía nada, ni siquiera que existía dicha resolución en que se están investigando estos hechos. Ahora, por supuesto, me voy a personar donde corresponda que sea, a la fiscalía, a la policía, bueno, donde quiera que tengan que presentarme voy a recurrir. Por supuesto, yo no tengo ningún inconveniente”.

    Junto con esto, el exdiputado manifestó que “no le extrañaba” ante “este contexto de país”, que lo involucren con personas que nunca ha conocido.

    “Es decir, yo nunca he conocido al abogado Calderón, nunca he conocido ni he estado cerca de Calisto. Con el senador Gahona he conversado un par de oportunidades, me parece una persona correcta, yo no he tenido nunca una diferencia con él, entonces no sé en qué podemos ser”, señaló. “Ahora si hay algo tienen que investigar cuando fui parlamentario, por supuesto, averigüen todo, no tengo ningún problema”.

    En esta línea, indicó que no lo han allanado hasta el momento.

    Consultado con respecto a Junaeb, Gutiérrez sostuvo que estuvo involucrado “en muchos temas de Junaeb, no pocos” cuando era parlamentario.

    Esto, explicó, “porque en muchas oportunidades fiscalicé en los temas de Junaeb”.

    “Siempre el tema de Junaeb me interesó de sobremanera, me interesó el tema de las licitaciones, me interesó el tema de la alimentación de los niños”, indicó.

    En esta línea, señaló que por ley de Lobby se reunió con muchas personas que estaban en temas de concesiones y que le solicitaron reunión, y entre ellas, con alguien de la empresa SOSER S.A.

    “No recuerdo bien (el detalle de las reuniones), pero básicamente es porque yo había estado gestionando mucho a las empresas concesionarias, entonces muchos querían hablar conmigo para decirme que ellos estaban en buena disposición, que estaban entregando buenos alimentos, porque yo cuestioné mucho la entrega de alimentos, lo que estaban haciendo, entonces fui muy complicado y muy directo con aquellos que eran un tiempo los directores de Junaeb”, señaló.

    En esta línea, el exdiputado descartó haber intervenido para favorecer a alguna empresa o recibir sobornos.

    Descarto totalmente que haya estado interviniendo para que alguna empresa proveedora haya sido favorecida, y menos, por supuesto, que yo haya sido favorecido por alguna de estas empresas. Eso lo descarto total y absolutamente”

    Y añadió: “Fui el más distante de cualquier tipo de empresario o empresa que de alguna forma yo sospechase que venían por alguna mala intención eventualmente, y en eso fui muy cuidadoso siempre”.

    Más sobre:JunaebPrograma de Alimentación EscolarHugo Gutiérrez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial

    Senado manifiesta “plena disposición a colaborar” con investigación que involucra a parlamentarios con irregularidades en Junaeb

    Alvarado interviene para destrabar la reforma de seguridad y gobierno se abre a cambios en medio de recriminaciones internas

    Rodrigo Buzeta, el influyente arquitecto imputado por dispensarios de marihuana y ligado a causa por fraude de inmobiliaria familiar

    El esperado cara a cara de Lincolao con las academias chilenas en medio de la tensión por los cambios al Fondecyt

    Allanamientos en el Congreso y Junaeb: Fiscalía confirma que legisladores son investigados por cohecho

    Lo más leído

    1.
    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    Operación Imperio Ámsterdam: Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo quedan con arresto domiciliario total

    2.
    Fiscalía allana oficinas de la Junaeb y el Congreso en investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentación escolar

    Fiscalía allana oficinas de la Junaeb y el Congreso en investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de alimentación escolar

    3.
    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    4.
    Director de Junaeb tras allanamientos: “Acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”

    Director de Junaeb tras allanamientos: “Acá hay elementos suficientes para probar eventuales delitos de corrupción”

    5.
    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    6.
    Construcción del Túnel Lo Ruiz alcanza un 20% de avance: proyecto busca descongestionar el Nudo Quilicura

    Construcción del Túnel Lo Ruiz alcanza un 20% de avance: proyecto busca descongestionar el Nudo Quilicura

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Se instala una gran alta presión en Chile por varios días: qué significa y qué efectos tendrá

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Servicios

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fondas del Parque O’Higgins: estos son los artistas invitados y precios de las entradas para el evento de 2026

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Fonda de Ñuñoa: revisa los artistas invitados y cómo comprar entradas para el evento del Parque Estadio Nacional

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial
    Chile

    Denuncian que Carabineros habría forzado a dos estudiantes de liceo de Quellón a desvestirse durante procedimiento policial

    Senado manifiesta “plena disposición a colaborar” con investigación que involucra a parlamentarios con irregularidades en Junaeb

    Alvarado interviene para destrabar la reforma de seguridad y gobierno se abre a cambios en medio de recriminaciones internas

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio
    Negocios

    Delegado presidencial del Maule responde a dichos de Rincón ante rechazo a proyecto eléctrico criticado por Leonardo DiCaprio

    Cámara Chilena de la Construcción elige a Raimundo Rencoret como su nuevo presidente por los próximos dos años

    Hacienda proyecta alzas en los combustibles de mantenerse el escenario actual y que será mayor en el diésel

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción
    Tendencias

    Qué es la tuberculosis, la enfermedad que continúa circulando en Chile y que afectó a un estudiante en Concepción

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    Cita con Duco y recomponer relaciones rotas: los primeros pasos de Francisco Riveros para rearmar el Ministerio del Deporte

    Maxim Molokoedov: la novela inspirada en el futbolista preso que jamás volvió

    “Tanto amor por los chilenos”: Montreal reacciona a la locura por Alexis Sánchez en el debut del delantero

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Yesteryear: el libro que trata el fenómeno de las “tradwives” y que se ha convertido en el último gran suceso editorial
    Cultura y entretención

    Yesteryear: el libro que trata el fenómeno de las “tradwives” y que se ha convertido en el último gran suceso editorial

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente
    Mundo

    La desesperada medida que Irán estaría barajando en el caso que Trump escale la guerra en Medio Oriente

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico
    Paula

    Insuficiencia Ovárica Prematura: La salud mental tras un diagnóstico

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez