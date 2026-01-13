SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Funcionarios del Congreso acusan que fueron “vendidos” por el Presidente Boric por proyecto de “supersueldos”

    La Federación Funcionarios del Congreso advirtió que la iniciativa traspasará una "crisis institucional" y que podrían realizar un paro.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    José Miguel Wilson
    Fachada del Congreso Nacional. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley para reformar el acuerdo complementario que establece las escalas de sueldos, beneficios remuneratorios y normas para los funcionarios del Congreso Nacional.

    La idea de esta iniciativa proviene del senador Manuel Ossandón, presidente del Senado, para regular lo que nombró “supersueldos” de funcionarios del Parlamento. Inclusive, presentó un proyecto que no avanzó en el Congreso por ser declarado inadmisible.

    Ante la presentación de la reforma desde el Ejecutivo, Elizabeth Cangas, presidenta de la Federación Funcionarios del Congreso (Fedecon) —que incluye a seis asociaciones—, afirmó que fueron “vendidos por el Presidente Boric”.

    “Estos proyectos no se presentan en traspasos de mandos constitucionales, ni parlamentarios, ni presidenciales. Habla de mala fe, y habla de lo que todo el mundo habla acá, vox populi, que es negociación con los funcionarios respecto a las presidencias, vicepresidencias y cargos, entre ellos el del secretario general de esta corporación. Así que es una vergüenza lo que acaba de ocurrir“, acusó Cangas.

    En esa línea, apuntó que la iniciativa del Ejecutivo no afecta a los “supersueldos” y que ello es “una mentira absoluta”. Además, señaló que esto “daña profundamente” la carrera funcionaria de un poder del Estado.

    “Va a traspasar una crisis institucional. O sea, el nuevo gobierno y los nuevos parlamentarios van a llegar con ganas de trabajar, y aquí vamos a tener ganas de hacer un paro”, sostuvo.

    El senador Manuel Ossandón, por su parte, agradeció al Presidente Boric de realizar la presentación del proyecto e indicó que “este es un proyecto que no toca a ningún funcionario, aquí no se le baja el sueldo a nadie, sino que se piensa en un congreso, ¿no es cierto?, con sostenibilidad en el futuro".

    “Creo que este es un proceso que se inicia para muchas otras instituciones que hay que revisar, que tienen problemas más graves que el que tenemos nosotros, y por eso que yo hago un llamado a los senadores y senadoras que apoyen este proyecto, que es un proyecto que está bien hecho”, añadió.

