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    Política

    Gobierno acepta renuncia de seremi de Agricultura de Arica tras realización de test de drogas

    La renuncia se hará efectiva de manera inmediata, según señaló el Ministerio de Agricultura.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre

    El Ministerio de Agricultura informó este jueves que se aceptó la renuncia del seremi de Agricultura de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell, luego de la realización de un test de drogas.

    La decisión de la cartera fue compartida a través de un comunicado, en el aseguran que la renuncia se hará efectiva de manera inmediata.

    En el mismo documento recalcan que “el ministerio reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente y continuará trabajando con normalidad para dar continuidad a las políticas y programas en beneficio del sector agrícola”.

    Con esta situación, el gobierno suma 23 salidas de seremis desde su instalación el pasado 11 de marzo.

    La penúltima corresponde a la salida del seremi de Salud de la región de Ñuble, Jorge Carrillo.

    Más sobre:DrogasTestSeremiRenunciaGobierno

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