Ibáñez advierte “varios puentes rotos” si es que el oficialismo no apoya candidatura de Bachelet a la ONU

El senador del Frente Amplio por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez fue consultado por el futuro de las relaciones entre oposición y oficialismo si es que el Gobierno decidiera no respaldar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas.

Sobre esto, señaló que “creo que no es deseable, pero efectivamente, la conclusión es que habría varios puen t es ro t os si es que la de c isión es no apoyar a la expresiden t a Ba c hele t ”.

“Yo creo que es muy poco patriota no apoyar una candidatura de un prestigio internacional, global, fuerte, consistente en materia de derechos humanos, con una trayectoria impecable en el servicio público. Mi juicio es que perderíamos una oportunidad tremenda para colocar a Chile en el centro del tablero global”, señaló el senador en diálogo con Mesa Central de Canal 13.

Algo que va en línea con lo que ya han manifestado otros parlamentarios de oposición y ex autoridades del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Reunión con Quiroz por el Mepco

Además, el representante de la Cámara Alta se refirió a la reunión a la que fue invitado por el ministro de Hacienda Jorge Quiroz el pasado lunes, en la que hablaron principalmente sobre el futuro del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Respecto a este encuentro, Ibáñez dijo que le propuso al secretario de Estado que levanten una mesa de trabajo.

“Levantemos una mesa transversal de economistas que revise el detalle y que la toma de decisión sea siempre mirando el beneficio de las familias, de quien hoy le cuesta llegar a fin de mes y paga la parafina y paga la bencina“.

Además, el parlamentario advirtió al Gobierno sobre su postura frente a liderazgos internacionales como el de Donald Trump.

“Estar muy serviles o mostrarse muy serviles a las políticas de Trump inicialmente lo que hace es un flaco favor a la economía chilena, que sufre el alza del precio de las bencinas, que sufre el alza del costo de la vida”, comentó el senador.