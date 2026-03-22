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    Oposición pide celeridad a Presidente Kast para zanjar postura sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Parlamentarios mencionan a La Tercera que sería un error bajar la nominación que ya cuenta con el apoyo de países como México y Brasil.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Oposición pide celeridad a Presidente Kast para zanjar postura sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Sigue la expectación por la decisión que tomará el Presidente José Antonio Kast sobre apoyar o no la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como Secretaria General de las Naciones Unidas.

    En entrevista con La Tercera, el Mandatario, ante la pregunta sobre el plazo para resolver este tema, solo mencionó que su decisión sería “pronto”.

    El viernes, Kast recibió a Bachelet en el Palacio de La Moneda, pero tras la visita no hubo declaraciones sobre alguna resolución. Desde la oposición, los parlamentarios piden celeridad en esta materia.

    “Se requiere un rol activo a la brevedad”

    “Que José Antonio Kast haya recibido a Michelle Bachelet en La Moneda es una señal que valoramos, pero hoy Chile necesita algo más: un respaldo explícito a su candidatura para liderar la Organización de las Naciones Unidas”, mencionó la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, consultada por este medio.

    Oposición pide celeridad a Presidente Kast para zanjar postura sobre candidatura de Bachelet a la ONU SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, mismo partido de la expresidenta, señaló que “las candidaturas de Argentina, Costa Rica y de Ecuador ya se encuentran desplegadas. Por eso se requiere un rol activo a la brevedad para conseguir el apoyo necesario para la candidatura de Michelle Bachelet que ya está presentada por Chile, Brasil y México. Esperamos que por la trayectoria y trascendencia para nuestro país el Gobierno mantenga su apoyo y despliegue el trabajo multilateral”.

    Oposición pide celeridad a Presidente Kast para zanjar postura sobre candidatura de Bachelet a la ONU DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Asimismo, el diputado de la misma colectividad, Nelson Venegas, dijo que Bachelet “tiene todas las posibilidades de obtener un resultado favorable en la ONU por una cuestión bien simple. Primero, porque existe un consenso general de que hoy es el turno de América Latina. Segundo, nunca ha existido una mujer como secretaria general de la ONU y eso abriga muchas más esperanzas”.

    Además, dijo que “sería un bochorno internacional, una vergüenza que Chile declinara su respaldo mientras otras naciones apoyan a una candidata de nuestro propio país”, refiriéndose al apoyo que recibió por parte de México y Brasil.

    Oposición pide celeridad a Presidente Kast para zanjar postura sobre candidatura de Bachelet a la ONU SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Desde el Partido Por la Democracia, el diputado Raúl Soto, quien además es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, comentó que “me parece una falta de respeto que una expresidenta tenga que seguir esperando ante la indefinición del actual Presidente de la República. Yo espero que tome la decisión pronto y que sea la correcta, hasta ahora no ha dado ninguna señal de Estado, sólo le ha hablado a su sector político y eso nos preocupa”.

    Oposición pide celeridad a Presidente Kast para zanjar postura sobre candidatura de Bachelet a la ONU DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El diputado del Frente Amplio por el distrito 24, Matías Fernández dijo a su vez que el hecho de que “una chilena llegue a ese nivel posicionaría al país en el centro de la diplomacia internacional, fortalecería nuestra capacidad de incidencia en acuerdos multilaterales y abriría oportunidades concretas en cooperación, inversión y liderazgo regional”.

    Este sábado, el exministro del Interior, Álvaro Elizalde también hizo un llamado al Gobierno y dijo: “Creo que lo que corresponde es que nos pongamos todos la camiseta del país".

    Las dudas que plantean desde el oficialismo

    Por parte del oficialismo, en cambio, la bancada de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) pidió al Presidente Kast que rechace esta solicitud.

    Entre sus argumentos, dijeron que el anuncio fue dado casi al término del gobierno del expresidente Boric y que tuvo “el evidente ánimo de tensionar el clima político interno y polarizar aún más a la sociedad chilena", según señalaron en una declaración conjunta.

    Además, dijeron que la candidatura de la exjefa de Estado no cuenta con el respaldo de los países del Consejo de Seguridad, quienes tienes poder de veto en esta materia, lo que dicen, debilitaría sus posibilidades y “expone innecesariamente la imagen internacional de Chile”.

    Santiago, 02 de Febrero 2026. Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El anuncio de la inscripción de Bachelet como candidata al puesto en la ONU fue oficialmente anunciado por el Estado de Chile el pasado 2 de febrero.

    En esa instancia, el expresidente Gabriel Boric, estuvo acompañado por la propia exmandataria, el excanciller Alberto Van Klaveren, y los embajadores de Brasil y México.

    “Nuestras naciones, a través de este acto, manifiestan su voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo y esta candidatura expresa a la vez una esperanza compartida, que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo”, dijo el exmandatario entonces.

    Actualmente, el secretario general de la ONU es António Guterres ex primer ministro portugués quien está en el cargo desde 2017.

    Si bien Guterres debe dejar la Secretaría a fin de año, el proceso de selección para su sucesor se lleva a cabo con varios meses de antelación.

    Entre los argumentos que entregó el gobierno anterior para candidatear a la expresidenta, además del hecho de que podría ser la primera mujer en el puesto, también recalcaron sus dos mandatos como presidenta de la República y sus cargos en las Naciones Unidas como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y en ONU Mujeres.

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