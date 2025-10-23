SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Jara da luz verde a acusación opositora a Pardow y debilita su línea defensiva en la Cámara

Si bien la abanderada presidencial hizo sus prevenciones, dijo que los diputados (del oficialismo) "están en su derecho" si deciden apoyar un libelo. Aunque la oposición hoy es minoría en la Cámara, basta que los legisladores de gobierno no participen de la votación para que la acusación sea aprobada.

Por 
José Miguel Wilson
Helen Mora
 
Nicolás Quiñones

A pesar de su renuncia por el error metodológico en los cobros de las cuentas de luz, la situación del exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio) sigue empeorando.

Este miércoles, la propia abanderada presidencial de su sector político, Jeannette Jara (PC), a pesar de sus prevenciones iniciales, igualmente dio luz verde a los legisladores del oficialismo si es que deciden apoyar una eventual acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado.

En medio del ciclo de conversatorios organizado por la Universidad del Desarrollo (UDD), Jara dijo que la acusación “más que ayudar en algo, lo único que va a hacer es darle más posibilidades a la discusión política de tomarse ese debate... No sé si a un mes de las elecciones parlamentarias esto es serio o no”.

Sin embargo, agregó que “si los diputados así lo deciden, están en su derecho. La situación es suficientemente grave para dar cualquier opción”. “La Cámara de Diputados tiene toda la autonomía para determinarlo. El caso es grave, es grave. Lo que pasó es grave y me parece bien que el ministro haya salido de su cargo”, añadió la candidata presidencial.

Si bien era esperable que la derecha reactivara su anuncio de una acusación -tras la revelación de que Transelec advirtió hace un año a Pardow de otro error en las cuentas-, el análisis que predomina en el oficialismo es que la posición del exministro ya no es defendible.

El frágil apoyo, incluso, ha derivado en mensajes contradictorios y erráticos. Muestra de ello es que justo antes de las palabras de la presidenciable, los diputados del PC, junto al presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, habían hecho una declaración pública en la que anunciaban que no se harían parte de un libelo contra el exsecretario de Estado, pues consideraban que su renuncia era suficiente para hacer valer su responsabilidad y que ahora el objetivo era buscar una solución para restituir los dineros a los clientes afectados. Lo curioso es que el día anterior, Carmona había expresado palabras similares a las de Jara.

El problema es que la acusación contra Pardow ya es inminente -incluso de prosperar esa acción, él no podría ejercer ningún cargo público por los próximos 5 años-, por lo que la libertad de acción que dio Jara a los diputados debilita los esfuerzos para generar una línea defensiva en el Congreso.

A pesar de su declaración de este miércoles, ni siquiera los legisladores del PC estarían dispuestos a poner la cara por Pardow. De hecho, algunos integrantes de esa bancada, los diputados Matías Ramírez y Karol Cariola, siempre fueron críticos del exministro frenteamplista.

Factor ausencias

Si bien la oposición hoy es minoría en la Cámara, al contabilizar solo 74 de los 151 diputados habilitados (sin considerar a Miguel Ángel Calisto), basta que los legisladores de la alianza gubernamental no participen de la votación para que la acusación sea aprobada.

Con esa consideración, el pronóstico para Pardow es derechamente malo, pues debe asegurar que al menos 74 diputados lo apoyen a todo evento y que ninguno de los legisladores afines al Ejecutivo se pliegue a favor del libelo, escenario que hoy se ve cuesta arriba. Ese pronóstico pesimista es compartido en el gobierno y por los cercanos a Pardow.

En el PS, por ejemplo, resolvieron que la postura será analizar en su mérito la presentación en su momento. “Estoy totalmente dispuesto a revisar una acusación, siempre y cuando mejoremos la regulación y, sobre todo, el poder sancionatorio de la superintendencia (SEC) contra las empresas”, dijo el diputado Nelson Venegas (PS).

El grupo PPD-Independientes, a través de su jefe de bancada, Héctor Ulloa, tampoco desechó de plano el libelo, pero dijo que “hay otras herramientas fiscalizadoras previas a la acusación”, como una comisión investigadora.

Sin embargo, el cuadro para el exministro se complica porque hay legisladores de la DC y del FREVS que ya han dado señales más inclinadas a favor del escrito opositor.

“Si es efectivo que el exministro Pardow estaba enterado hace un año, que Transelec estaba cobrando indebidamente a los usuarios montos por hasta 120 millones de dólares, entonces están todos los elementos para una acusación”, dijo el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC).

“No me cierro (a apoyar el libelo), pero sí exijo a la derecha que arreglemos el problema de fondo en el sistema eléctrico”, dijo el diputado Jaime Mulet (FREVS).

“Inexcusable”

La semana pasada, las bancadas de oposición habían congelado su anuncio de un libelo contra Pardow tras su renuncia. Sin embargo, la revelación de que el exministro tuvo conocimiento de otro error en las cuentas de luz, que fue alertado el año pasado por Transelec a las autoridades gubernamentales, volvió a encender los ánimos.

Este miércoles, mediante un comunicado, las ocho bancadas opositoras representadas en la Cámara (UDI, RN, republicanos, libertarios, socialcristianos, Evópoli, Demócratas y Amarillos) dieron a conocer sus razones.

“Durante las últimas horas, hemos tomado conocimiento de nuevos antecedentes que demuestran que el cobro inexacto en las tarifas eléctricas no fue un hecho fortuito ni un mero error metodológico, sino que el resultado de una prolongada omisión y una falta de control inexcusable de parte de las autoridades competentes, cuya información fue deliberadamente mantenida en reserva por el Ejecutivo”, dice el comunicado.

“La constatación de que el gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año, tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencia un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía, con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas y evitar que este error impactara en las aspiraciones presidenciales de las candidaturas que buscan sucederlos en el poder”, continúa.

“Esta conducta irresponsable e incompetente no sólo configura una falta de diligencia manifiesta, sino que además constituye una vulneración directa de los deberes constitucionales y administrativos que recaen sobre todo ministro de Estado”, se agrega.

“Por esta razón, ante los nuevos antecedentes que hemos conocido, como bancadas de oposición hemos resuelto presentar -de manera indeclinable y en el más breve plazo posible- una acusación constitucional en contra del exministro Diego Pardow, con el propósito de que asuma la responsabilidad que le cabe dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que su ineficiente gestión ha causado en los chilenos”, culmina el comunicado.

Kast y Matthei bajan el pulgar

En las últimas horas, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ya había dado su venia a la ofensiva que estaban preparando las bancadas de diputados opositores. “La renuncia del ministro Pardow no es suficiente. El gobierno tiene que explicar en detalle cuándo se conocieron estos errores, quiénes supieron y por qué se demoraron tanto en corregir las fallas. ¿Quiénes más sabían? ¿Cuándo van a asumir sus responsabilidades?”, escribió Kast en redes sociales ampliando el abanico de posibles culpables.

“Estoy con un grupo de diputadas y diputados que van a presentar una acusación constitucional por el tema de la electricidad. Quiero señalar que es una decisión de ellos, pero que yo la apoyo. Cuando se cometen errores que afectan el bolsillo de las familias chilenas no puede haber impunidad”, señaló este miércoles la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei (UDI).

Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalDiego PardowLa Tercera PM

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

Kast insiste en buscar más resposables por error en cuentas de luz y compara situación con caso Monsalve: “¿No les habrán avisado antes?”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

Lo más leído

1.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

2.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

3.
Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

4.
Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”
Chile

Abogado de Longueira tras veredicto de SQM: “Fue perseguido porque era una figura particularmente relevante para sus adversarios políticos”

Pablo Herrera (Ind. RN): “Me di cuenta que los políticos poseen cierto poder para ejercer cambios a través de las leyes”

Camila Musante (Ind.-PPD): “Debemos conquistar al menos la mayoría simple en el Congreso”

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra
Negocios

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Estudio de Cajas de Chile: jóvenes consideran la asistencia médica como el área de la seguridad social más prioritaria

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse
Tendencias

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League
El Deportivo

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

Presidente del Betis pierde la paciencia cuando le preguntan por la continuidad de Manuel Pellegrini

Chile rompe dos récords nacionales en su estreno en el Mundial de Ciclismo de Pista en Peñalolén

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”
Mundo

Trump sobre cancelación de reunión con Putin: “No parecía que fuéramos a llegar a donde debíamos”

Decoración de “nivel Temu”: Por qué el plan de Trump para remodelar la Casa Blanca desató indignación entre historiadores y expertos

La armada de Pakistán incauta drogas por valor de casi US$1.000 millones en el mar Arábigo

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales