“He terminado mi reflexión”: Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, confirmó este domingo que mantendrá su militancia en el Partido Comunista de Chile (PC) tras completar una reflexión a raíz de la derrota electoral en segunda vuelta.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, la exsecretaria de Estado afirmó que ya tomó una decisión tras el período de reflexión posterior a la campaña.

“He terminado mi reflexión y me quedo en el Partido Comunista”, afirmó. “La principal razón es por su valor en torno a principios que comparto, que tienen que ver con un mejor país, justicia social y bien común, que hoy día son valores más escasos en la política”.

Jara explicó que tras la elección necesitaba un tiempo de pausa luego de un período que calificó como particularmente exigente, considerando la campaña presidencial y su paso previo por el gabinete.

“Una campaña presidencial es realmente una máquina de demoler”, dijo, agregando que antes había estado “tres años intensos como ministra”, por lo que el descanso le permitió reflexionar sobre su futuro político.

Análisis de la derrota

Durante la entrevista, la excandidata también abordó las razones que, a su juicio, explican su derrota frente al presidente electo José Antonio Kast.

Según planteó, uno de los factores es una tendencia creciente en la política chilena a impugnar a quienes están en el poder. “En Chile hace mucho tiempo está instalada esta idea de que quien está en el poder es inmediatamente impugnable”, sostuvo.

A ello sumó un fenómeno cultural que, a su juicio, afecta al progresismo: la fuerte penetración del modelo económico en la sociedad. “La gente quiere derechos sociales, salud, educación, buenas pensiones, para lo cual se requiere un Estado potente, pero también quiere que le vaya bien”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la izquierda debe reflexionar sobre cómo responder a esas aspiraciones. “La gente quiere más. Nadie quiere que le vaya mal”, señaló.

Jara también apuntó al contexto internacional y al avance de discursos de ultraderecha que, según afirmó, utilizan campañas agresivas en redes sociales. “Muchas veces se incentiva el odio hacia el otro, se levantan campañas muy agresivas de desinformación y fake news”, indicó.

“Los votos no me pertenecen”

La exministra también se refirió al respaldo electoral que obtuvo en segunda vuelta, asegurando que no lo considera un capital político personal. “No creo que esos votos me pertenezcan a mí. Yo creo que le pertenecen al hacer de la centroizquierda chilena”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que muchos electores tomaron su decisión en un contexto de polarización política. “Hubo gente que tuvo que decidir entre votar por un candidato que representaba a la ultraderecha versus una candidata comunista, y no era fácil”, dijo.

Pese a la derrota, Jara aseguró que seguirá participando activamente en política y en el debate público. “Me gusta la política, me apasiona esto”, señaló, agregando que continuará opinando y trabajando en temas de políticas públicas, aunque evitó atribuirse un liderazgo dentro de la oposición.