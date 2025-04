Jefe de campaña y anuncio de primarias: el diseño de Matthei para disipar críticas internas

Tras la semana más compleja para la abanderada presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei -por sus palabras sobre el golpe de Estado y su fallido anuncio de primarias-, en su coalición intentan dar vuelta la página.

Pese a que todos los partidos del pacto ya proclamaron oficialmente a Matthei como su candidata presencial, se espera que esta semana se concrete el anuncio de una primaria del sector que incluiría a la exalcaldesa junto a los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Francisco Chahuán y el exalcalde Rodolfo Carter (independiente).

Algunos de esos posibles candidatos ya dieron algunos pasos para participar de esa primaria. El más notorio fue Chahuán, quien abandonó Renovación Nacional (RN) para participar como independiente, en consideración de que en esa colectividad hay una fuerte resistencia a la idea de realizar primarias internas, puesto que fueron el primer partido de Chile Vamos que proclamó a Matthei como su abanderada. A su vez, el 17 de abril, Pablo Monsalve, un asesor del senador de Evópoli, registró el dominio cruzcokepresidente.cl.

Con la mira puesta en la primaria, en la UDI citaron a un consejo general para este lunes con el objetivo de resolver la postura de los gremialistas, mientras que en RN aún evalúan cuándo citar a la máxima instancia del partido, lo que podría ocurrir entre el miércoles y viernes.

“Esta es la semana en que tendrá que quedar resuelto no solo si vamos a tener o no primarias, sino qué tipo de primarias vamos a tener. Lamentablemente, tanto el Partido Republicano como libertarios se han negado a avanzar en la unidad de la oposición. Este lunes la UDI tendrá un consejo general para facultar a la directiva de optar a cualquier tipo de primarias. De aquí a tres días más esta situación tendrá que quedar definitivamente resuelta”, adelantó el secretario general de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma.

Sin embargo, otros en la coalición hacen llamados a la calma. En conversación con Mesa Central, de Canal 13, el diputado Diego Schalper (RN) planteó que lo primero que debiese ocurrir es que, entre lunes y martes, Matthei anuncie quién será su jefe de campaña. Esto es algo que se viene esperando hace semanas, ya que en la coalición hay críticas respecto de la falta de lineamientos políticos y de una mayor influencia de los partidos en el comando.

Schalper, además, es de la idea de que su sector debe hacer otro esfuerzo por convocar a una primaria amplia de la derecha, con José Antonio Kast (Republicano) Johannes Kaiser (Libertario). Si eso no prospera, cree el diputado de RN, recién ahí se debería evaluar la realización de una primaria de Chile Vamos.

“Lo primero que tenemos que hacer es subir la apuesta. Y estar dispuestos a ir a las sedes de los tres partidos, los Social Cristianos, Republicanos y Libertarios, y decirles: primaria única aquí y ahora, lista parlamentaria única aquí y ahora. Y disponibilidad a todos los pactos por omisión que quieran (...) Démosles ciertas garantías de que tengan los parlamentarios necesarios para hacer lo que ellos crean que son sus proyectos”, señaló. Schalper fue un pasó más allá y planteó que incluso se podrían ofrecer los cupos de diputados en ejercicio. “El mío, incluso”, afirmó en Mesa Central.

La idea, sin embargo, no convence al resto de la oposición. “Hemos sido claros: no hay ninguna posibilidad de hacer una primaria con Chile Vamos, no es importante lo que ofrezcan. Ellos tiene que entender que, en su momento, se les ofreció una primaria y ellos la desecharon, por soberbia”, advirtió el diputado Cristián Labbé, jefe de bancada de los libertarios.

Lo cierto es que la posibilidad de hacer una primaria exprés aún no convence a toda la coalición, más aún cuando, así como lo hizo RN en enero, la UDI y Evópol i también proclamaron oficialmente a Matthei como su abanderada.

“Los partidos de Chile Vamos ya definieron por aplastante mayoría que su candidata es Evelyn Matthei, por lo que es confuso e improvisado que los mismos partidos saquen de sus filas candidatos que quieran competir y a la vez la apoyan”, aseveró el diputado Andrés Longton (RN).

“Todo es muy artificial, forzado y poco convocante para una candidata que por sus credenciales, trayectoria, propuestas y posicionamiento no necesita que le inventen ninguna primaria”, agregó Longton.

Por el momento, Matthei intenta mantener al margen y, a pesar de que ha tratado de ordenar a su bloque, ha dicho en público que las primarias son un tema que deben definir los partidos. Si bien desde la semana pasada que se esperaba que el anuncio de la primaria pudiera ocurrir este lunes, desde el equipo de Matthei comentaron que aún no se ha fijado fecha para ese hito.

En la UDI, sin embargo, hay mayor apertura a la primaria que planea Matthei. El jefe de bancada de los diputados gremialistas, Henry Leal, señaló que “hay que agotar todas las fórmulas que nos permitan la unidad contra la izquierda y que permita a Evelyn Matthei competir de gran forma para llegar a segunda vuelta, y así la derecha tenga opciones reales de competir contra la izquierda y el actual gobierno. Para eso hay que explorar las mejores fórmulas y tenemos pocos días”.

En esa línea, el parlamentario enfatizó que, “sea cual sea la alternativa, lo que está claro es que estemos todos detrás de Evelyn y desde ya todos debemos comenzar a estructurar el camino para que su opción sea la que nos permita recuperar el país y devolver la seguridad, la responsabilidad y el crecimiento económico a Chile”.