SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Juan Andrés Lagos resalta que “hay bastante” del ideario del Partido Comunista en el programa de Jeannette Jara

El miembro del Comité Político del PC detalló que en este momento la candidata se encuentra enfocada reuniones con las organizaciones sociales y los partidos para definir las medidas que eventualmente aplicaría.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Juan Andrés Lagos resalta que “hay bastante” del ideario del PC en el programa de Jeannette Jara JAVIER SALVO/ATON CHILE

Juan Andrés Lagos, miembro del Comité Político del Partido Comunista, enfatizó este domingo que en el programa de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, “hay bastante” del ideario del partido. También señaló que se siente representado por el programa de la candidata.

Durante las últimas semanas se han vislumbrado ciertas dudas respecto al programa de la candidata, que ha debido evaluar variaciones a la propuesta que presentó durante las primarias. En particular, temáticas como el aborto libre, la nacionalización del cobre y el salario vital han generado discusiones y flancos durante la campaña.

En ese contexto, el histórico dirigente comunista señaló a Mesa Central de Canal 13 que en este momento de la campaña se está “en un proceso con las organizaciones sociales, con los partidos. Jeannette ha hecho mucho en esta gira de intercambio, de escucha. Y de ahí vienen una serie de cosas que van a, yo diría, cuajarse, no sé si exactamente como programa, pero sí como medidas de urgencia para enfrentar las urgencias de pervivencia social y económica que tiene Chile“.

“Hay cosas que se van a ir resolviendo desde el punto de vista de la construcción de ese programa, pero hay otras cosas que son muy sustantivas y que nosotros las respaldamos”, agregó al respecto.

Consultado respecto a la polémica generada por las críticas del timonel del PC, Lautaro Carmona, a la salida y también a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que en este momento la economía del país está “estancada” y que se requiere una mayor “reinversión de capital”.

En ese sentido, respecto a la pregunta ¿Qué es más importante para el Partido Comunista: La responsabilidad fiscal o atender las demandas sociales?, Lagos respondió: “anteponerlo es injusto, porque no es real”. Así, volvió a enfatizar la importancia de aplicar una reinversión de capitales para mejorar el crecimiento.

Por otro lado, también fue consultado respecto a insinuaciones sobre grupos al interior del PC que estarían más interesados en la campaña parlamentaria y no en la candidatura de Jara. Esta situación la habría descartado.

“Nosotros tenemos una convicción. Como todo grupo colectivo humano tenemos debate, pero hoy día si uno mira la inmensidad del partido como colectivo y de la juventud como colectivo está todo volcado a que en la candidatura presidencial logremos un hecho histórico, inédito en la historia republicana de Chile”, señaló Lagos.

Lee también:

Más sobre:Elecciones presidencialesJuan Andrés LagosJeannette JaraPrograma de gobiernoPartido ComunistaPC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Siete facultades de Medicina se oponen al proyecto de eutanasia y acusan que “contradice principios básicos de la ética médica”

“Cuadrar el círculo” y definir “guarismo de la multa”: los desafíos del gobierno para cumplir compromiso en voto obligatorio

Ad portas de 52 años del Golpe: Jara apunta contra quienes “han justificado muertes” y remarca que “han perdido la brújula”

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

3.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

4.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

5.
Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 6 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 7 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique
Chile

Condenan a 17 años a sujeto que abusó a los dos hijos de su pareja en Iquique

“Por un 18 seguro”: MTT lanza campaña preventiva de Fiestas Patrias 2025 con llamado a la responsabilidad individual

Siete facultades de Medicina se oponen al proyecto de eutanasia y acusan que “contradice principios básicos de la ética médica”

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Por la visita de Donald Trump: se retrasa el comienzo de la final del US Open
El Deportivo

Por la visita de Donald Trump: se retrasa el comienzo de la final del US Open

En vivo: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner chocan en la final por el título del US Open

Con un once inédito y apostando por juveniles: Fernando Ortiz debuta con éxito en sus primeros amistosos con Colo Colo

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev
Mundo

Rusia ataca con más de 800 drones a Ucrania y ocasiona daños en la sede de gobierno en Kiev

Argentina: comienzan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires

Joven ucraniana refugiada en Estados Unidos fue brutalmente asesinada en un tren en Charlotte

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas