Juan Andrés Lagos resalta que “hay bastante” del ideario del Partido Comunista en el programa de Jeannette Jara

Juan Andrés Lagos, miembro del Comité Político del Partido Comunista, enfatizó este domingo que en el programa de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, “hay bastante” del ideario del partido. También señaló que se siente representado por el programa de la candidata.

Durante las últimas semanas se han vislumbrado ciertas dudas respecto al programa de la candidata, que ha debido evaluar variaciones a la propuesta que presentó durante las primarias. En particular, temáticas como el aborto libre, la nacionalización del cobre y el salario vital han generado discusiones y flancos durante la campaña.

En ese contexto, el histórico dirigente comunista señaló a Mesa Central de Canal 13 que en este momento de la campaña se está “en un proceso con las organizaciones sociales, con los partidos. Jeannette ha hecho mucho en esta gira de intercambio, de escucha. Y de ahí vienen una serie de cosas que van a, yo diría, cuajarse, no sé si exactamente como programa, pero sí como medidas de urgencia para enfrentar las urgencias de pervivencia social y económica que tiene Chile“.

“Hay cosas que se van a ir resolviendo desde el punto de vista de la construcción de ese programa, pero hay otras cosas que son muy sustantivas y que nosotros las respaldamos”, agregó al respecto.

Consultado respecto a la polémica generada por las críticas del timonel del PC, Lautaro Carmona, a la salida y también a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, enfatizó que en este momento la economía del país está “estancada” y que se requiere una mayor “reinversión de capital”.

En ese sentido, respecto a la pregunta ¿Qué es más importante para el Partido Comunista: La responsabilidad fiscal o atender las demandas sociales?, Lagos respondió: “anteponerlo es injusto, porque no es real”. Así, volvió a enfatizar la importancia de aplicar una reinversión de capitales para mejorar el crecimiento.

Por otro lado, también fue consultado respecto a insinuaciones sobre grupos al interior del PC que estarían más interesados en la campaña parlamentaria y no en la candidatura de Jara. Esta situación la habría descartado.

“Nosotros tenemos una convicción. Como todo grupo colectivo humano tenemos debate, pero hoy día si uno mira la inmensidad del partido como colectivo y de la juventud como colectivo está todo volcado a que en la candidatura presidencial logremos un hecho histórico, inédito en la historia republicana de Chile”, señaló Lagos.