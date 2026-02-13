Juan Carlos Muñoz y Louis de Grange sostienen reunión bilateral por traspaso de mando en Transportes

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sostuvo una reunión bilateral con su sucesor, Louis de Grange, de cara al traspaso de mando al futuro gobierno de José Antonio Kast.

El encuentro, realizado en el edificio de la cartera, se extendió por más de dos horas y abordó el traspaso de información de las políticas y proyectos encabezados por el ministerio en temas de infraestructura, operacionales, los perímetros de ejecución y licitaciones.

La reunión también contó con la participación del subsecretario de Transportes, Jorge Daza, y el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y sus sucesores Martín Mackenna y Romina Garrido.

A la salida del encuentro, De Grange señaló que “dentro de todo fue una muy buena reunión" y espera que en conjunto “logremos estar a la altura de lo que Chile necesita y de lo que el Presidente Kast nos ha encomendado”.

“Hay avances significativos, hay muchas cosas por hacer, hay ajustes importantes en pos de mejorar la calidad de vida de millones de chilenos”, agregó.

De acuerdo al futuro titular de Transportes, hubo una revisión “completa” de la mayoría de “temáticas fundamentales para la cartera” y adelantó que si bien comenzará a trabajar a partir del 11 de marzo, ya se reunió con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) para enfrentar la alta demanda para renovar licencias de conducir.

Adicionalmente, De Grange apuntó que “el proyecto (del tren) Melipilla es muy relevante para el país y ha sido prioridad, según lo señalado por el Presidente Kast, en materia de fortalecer la interconexión regional”.

“En el corto plazo, vamos a reunirnos con los equipos específicos del ministerio, tanto de Transportes como de Telecomunicaciones, para abordar temas puntuales en los que seguiremos profundizando”, adelantó.

Hasta el viernes 13 de febrero se han llevado a cabo 11 reuniones bilaterales en el marco del traspaso de mando del actual gabinete y los futuros jefes de cartera nombrados por el presidente electo.

Durante las próximas semanas se esperan nuevas reuniones bilaterales. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, fijó el encuentro con su sucesora, Trinidad Steinert, para el 16 de febrero.

En tanto, para la última semana del mes se reunirán la jefa de cartera de Defensa, Adriana Delpiano, y el futuro titular, Fernando Barros, el día 24. Al día siguiente, se llevará a cabo el encuentro de la ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y Mara Sedini.