El exdiputado y otrora abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió este miércoles al paso de las críticas que realizó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), al trabajo del Consejo Constitucional, y la acusó de hablar de manera “poco seria y responsable”.

La jefa comunal de Providencia y -hasta ahora- carta presidencial más fuerte de Chile Vamos entró de lleno al debate constitucional. Durante este fin de semana, Matthei se desplegó en algunos medios para criticar en duros términos el trabajo del Consejo Constitucional -liderado por el Partido Republicano con 22 miembros en el organismo-, asegurando que es un error que Chile Vamos se asocie a la opción del “A favor” de cara al plebiscito del 17 de diciembre.

Kast se lanza contra Matthei por críticas al Consejo Constitucional y acusa a alcaldesa de hablar de manera poco “seria y responsable”

“Va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es tener un texto final lo más parecido posible al texto de los expertos”, señaló en entrevista con Tolerancia 0, mientras que en conversación con El Mercurio aseguró que la propuesta de los consejeros “parece un programa de gobierno de una mayoría circunstancial que una Constitución”.

Así las cosas, en el espacio del Partido Republicano en YouTube -Semana Re-! Kast evidenció su molestia con los dichos esgrimidos por Matthei y salió al paso de sus críticas, asegurando que la jefa comunal no fue responsable ni seria en sus cuestionamientos al Consejo.

“Lo que siempre he dicho es que tenemos que preocuparnos por el país de manera seria y responsable y no mirar las encuestas para tomar decisiones y claramente hay personas que miran las encuestas y dicen esto va mal y quiero estar con lo que va bien. Y eso es lo que yo no he visto en Evelyn: la responsabilidad de salir a hablar de manera seria y responsable”, apuntó Kast.

Con la irrupción de dos de las figuras más fuertes de la derecha, el proceso constitucional se convirtió así en escenario del primer cara a cara presidencial entre ambas posibles opciones para competir en 2025.

Para graficarlo, el jueves, cuando el pleno del Consejo Constitucional visó la eliminación de las contribuciones, ambos personeros intervinieron directamente en la votación. Matthei llamó a Gloria Hutt -consejera y presidenta de Evópoli-, mientras Kast realizó una gestión clave: telefoneó al RN Germán Becker, cuyo voto se mantenía en suspenso y era fundamental para aprobar la iniciativa. Cosa que finalmente ocurrió.

“La invitación que le hago a todos es que miren la realidad, lo que se trabaja, más que las encuestas, porque muchas veces toman decisiones en base a las encuestas. Si nosotros hubiéramos tomado las decisiones como movimiento político en base a las encuestas no estaríamos aquí, no estarían los parlamentarias ni los consejeros republicanos”, puntualizó Kast este miércoles.