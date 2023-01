La reflexión de Bachelet por una nueva Constitución: “Hay que hacer el esfuerzo por tener la mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias”

Hasta la sede del Congreso en Santiago se trasladó esta tarde la expresidenta Michelle Bachelet. ¿El motivo? Participar de la mesa de estrategia y prospectiva para Chile de la comisión de Desafíos del Futuro del Senado.

La instancia busca elaborar una propuesta de institucionalidad que supla la carencia de un espacio de estudio y diálogo de futuro estratégico en el Estado, para ayudar a una mejor gobernabilidad.

Desde la testera de la sala de sesiones del Senado, la exjefa de Estado realizó una exposición en la que incluyó anécdotas y experiencias de sus dos periodos de gobierno. También, reflexionó sobre el contenido de una nueva Constitución y la desconfianza en las instituciones.

“La posibilidad de construir acuerdos nacionales de futuro tiene que ver con elegir temáticas que puedan ser temáticas que unan, con las cuales puedan haber ciertos acuerdos”, expresó la exmandataria frente a los presentes en la ocasión.

Seguidamente, y en línea con su declaración, aseguró que pese a que una nueva Constitución debe elaborarse con la intención de ser una casa común para los ciudadanos, ésta inevitablemente generaría diferencias.

“Yo comparto que una Constitución nueva tiene que ser la casa común. Sin embargo, no estoy segura que pueda ser la casa común de todos, porque no todos creemos lo mismo sobre el modelo de sociedad, el modelo económico, qué sé yo”, explicó.

“Entonces, creo que hay que hacer el mayor esfuerzo por tener la mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias”, puntualizó, y remarcó que aquellas diferencias son válidas “porque estamos en una democracia”.

Ante eso, apuntó a la necesidad de identificar áreas que convoquen amplios acuerdos al momento de abordar temas de futuro. “Podemos hacer los máximos esfuerzos por llegar a acuerdos”, insistió Bachelet.

En la ocasión, la expresidenta también se refirió al proceso constituyente impulsado durante su segundo mandato, con el fin de redactar una nueva Constitución.

“Como país mostramos ser capaces de innovar para abordar la cuestión constitucional y que pudimos llevar una discusión extremadamente técnica a las plazas de barrio”, señaló al respecto.

En ese sentido, aseguró que constataron que es posible abordar temas “complejos” con mirada de Estado. “Ningún grupo político fue excluido, la institucionalidad no fue quebrantada”, puntualizó.

“Más allá de los resultados específicos, se puso en movimiento un conjunto de caminos que antes parecían imposibles. Es una discusión que sigue abierta, pero lo importante es que la democracia chilena mostró su enorme potencial”, recalcó.

“Cuando se pierden las confianzas es súper difícil recuperarlas”

La exmandataria también reflexionó sobre la confianza en las instituciones. “Creo que cuando se pierden las confianzas es súper difícil recuperarlas, y se requiere un esfuerzo grande por todos los actores, porque al final se requieren acuerdos, no solo de futuro, también para el día a día”, declaró.

Frente a esa situación, la otrora jefa de Estado aseguró que “la única manera de resolver eso es, primero, con mucho diálogo, con mucha altura de miras, con mucha generosidad, y con también gestos”.

“O sea, que los otros también vea que en verdad yo no estoy tratando de embaucarlos, no estoy tratando de meterlos en un saco donde ellos van a salir perdiendo y yo ganando, que no sientan que eso es un fraude, una farsa, y para eso es clave las temáticas que se definen y los objetivos, y las formas y procedimientos”, subrayó.

Con todo, puntualizó que “uno tiene que darle la oportunidad a otros de demostrar que a lo mejor sí están hablando en serio, y sí quieren empujar todos juntos hacia un país mejor”.