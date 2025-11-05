OFERTA ELECCIONES $990
Política

Lagos Weber destaca optimismo de Jara y lanza crítica a la derecha: “Hay una tensión grande al otro lado”

El parlamentario también abordó el rechazo al Presupuesto, indicando que la votación fue "inusitada".

Daniela Silva 
Daniela Silva
Foto: Andres Perez Andres Perez

Ricardo Lagos Weber, senador PPD y vocero de Jeannette Jara, abordó esta jornada las próximas elecciones presidenciales y cómo se viene la eventual segunda vuelta para los candidatos.

En conversación con Radio Agricultura, y consultado sobre cómo evaluaba este acercamiento de Jeannette Jara con el mundo de la ex Concertación de ayer martes tras el acercamiento de algunos parlamentarios del sector a Evelyn Matthei, Lagos Weber expresó que esto implica un trabajo doble, ya que “en vez de enojarse con eso o molestarse”, deben tratar de conversar con esos sectores también.

“Ya que en la medida que viene carrera corrida que se pasa a segunda vuelta, el objetivo ahora es conversar con esas personas que tienen opinión, generan opinión, tienen una biografía que a todos nos importa. Con muchos de ellos caminamos juntos durante muchos años”, apuntó.

“Entonces uno tiene que preguntarse por qué, cuál es la preocupación que tienen, por qué tienen estas distancias, y esa es la actitud que vamos a tener en esto”, expresó.

Lagos Weber: “Hay una tensión tan grande al otro lado, de la vereda del frente”

En cuanto a cómo evalúa el desempeño de Jara en el debate ARCHI de ayer, Lagos Weber expresó que veía a a una candidata “un poquito más vital, un poquito más optimista”.

El resto de las candidaturas las veo más enojadas a ratos, mucha pelea entre algunas candidaturas, unos sectores, mucha tensión, y yo veo una candidata un poco más optimista, que es un poquito más convocante, siendo bien aplomada para sus respuestas”, destacó. “Y creo que para estar en la cosa pública también hay que tener un poco de entusiasmo, de optimismo”.

Asimismo, Lagos Weber también recordó las elecciones pasadas y la gran cantidad de votos que obtuvo Gabriel Boric, y que de ellos una parte importante fue para ir en contra del candidato republicano José Antonio Kast.

“El porcentaje de votos que obtuvo Gabriel Boric en la segunda vuelta, nunca más lo tuvo en una encuesta (...) Era un voto del mal menor (...) es decir, aquel que le genera menos complicaciones al votante”, apuntó.

En esta línea, el parlamentario también recordó que, a diferencia de Jara, Kast “no ha llegado a un acuerdo político en su vida”.

Sumado a esto, Lagos Weber también señaló que ha visto “muy enredada” a la oposición, y un claro ejemplo de ello, indicó, fue la votación que se dio en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.

“Es inusitado lo que ocurrió con el presupuesto, toda la oposición rechazó el presupuesto en la comisión (...) Y la razón, mi interpretación, es que ningún sector quiso exponerse a que alguno de los otros sectores de la derecha le dijeran ‘mira, llegaste a un acuerdo’”, sostuvo.

“Incluso decidieron votar todo y dejarlo para la vuelta de la elección del 16. Se perdió un tiempo valioso. El presupuesto se va a aprobar igual (...) pero hemos perdido un tiempo precioso porque hay una tensión grande al otro lado, tan grande, de la vereda del frente, con tres candidatos y tres listas parlamentarias”, sostuvo.

Más sobre:PolíticaRicardo Lagos WeberPPDConcertación

