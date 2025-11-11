Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

Pasada la medianoche, y tras tres horas del último debate antes de las elecciones del próximo domingo, Evelyn Matthei fue una de las pocas candidatas en responder las preguntas de la prensa. Momento en que remarcó los principales objetivos de su gobierno de ser elegida.

“Tengo el total convencimiento de que nosotros podemos efectivamente cambiar Chile. Chile tiene muchos problemas, naturalmente que el principal es la seguridad ciudadana”, comenzó su balance tras el debate organizado por Anatel.

Para continuar también refiriéndose a otras áreas claves en su propuesta, como economía, salud, y la educación, que “no está funcionando bien”, como afirmó ya más tranquila tras enfrentarse a las preguntas de los periodistas y a los otros contendientes a La Moneda.

Además afirmó que “los chilenos lo único que anhelan es poder tener nuevamente un país tranquilo, un país en el cual puedan caminar por las calles, pero donde también sus hijos y ellos mismos puedan tener un futuro. Y esto lo hemos ido construyendo con este equipo y muchos más que no están hoy día acá”.

La reafirmación de su programa de gobierno

La candidata además aprovechó de reafirmar su programa de gobierno, calificándolo de “realmente robusto”. “Lo único que queremos es poder ponerlo en práctica para beneficio de todos los chilenos y chilenas”, aseguró

“Porque al final somos todos chilenos y chilenas. Porque al final todos queremos seguridad. Porque finalmente todos queremos que haya empleo, que haya mejores salarios, que haya mejor atención de salud, etc.”

Para afirmar que como país “debiéramos poder ponernos de acuerdo y eso es lo que nosotros representamos. Nunca antes habíamos tenido en Chile, desde la vuelta a la democracia, una alianza tan amplia como la que tenemos nosotros que va desde la derecha hasta la centro-izquierda, o la izquierda democrática, como nosotros le decimos”.

Y recalcar una vez más que en su gobierno van a proteger a las víctimas y a los que hace la pega contra el narcotráfico, donde aprovechó de apuntar nuevamente a José Antonio Kast su vidrio blindado en Viña del Mar: “yo por lo menos no voy a andar detrás de un vidrio”.

Su autoevaluación tras el debate

Pero también se dio unos minutos para referirse a lo que sucedió en el debate en sí, afirmando que se sintió cómoda y reforzó una vez más la idea de la seguridad en el país. “Me sentí muy cómoda, muy contenta”, señaló

Para agregar que cree que “todo el mundo entendió que lo que nosotros estamos dando es la posibilidad de un país que vuelva a ser normal, un país que no tenga la delincuencia que tiene ahora y que efectivamente salgamos todos adelante juntos”.