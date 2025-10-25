SUSCRÍBETE
Política

MEO aborda denuncia que presentará por caso SQM y lamenta que otros candidatos no hablaran sobre la resolución

La carta independiente resultó absuelta, junto otros ocho imputados, en la causa que investigaba una trama de financiamiento irregular de campañas políticas, pero que terminó en una de las mayores derrotas del Ministerio Público.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
ME-O aborda denuncia que presentará por caso SQM y lamenta que otros candidatos no hablaran sobre la resolución Comando Marco Enríquez-Ominami

El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami volvió a abordar este sábado la denuncia que presentará contra el Ministerio Público el próximo lunes tras los resultados del caso SQM, en que resultó absuelto durante esta semana tras un proceso judicial que se extendió por más de 10 años.

En un punto de prensa donde también entregó detalles respecto a su plan en materia económica, MEO enfatizó que la denuncia que presentaría el lunes estaría enmarcada en tres puntos.

“Los fiscales buscan la verdad, yo quiero la verdad de los fiscales y lo vamos a hacer con una denuncia que va a tener dimensión administrativa y penal. Queremos saber quién empujó este caso. ¿Quién digitó esto? Usted entenderá que no es un accidente que 28 fiscales seguidos vayan publicando causas, 10 fiscales de Valparaíso. 28 fiscales a nivel nacional. Cuatro fiscales nacionales permitieron esto ¿Quién movió esto?“, señaló al respecto.

Enríquez-Ominami también señaló que solicitarían el acceso a los mails de la causa por transparencia. “Tuvimos acceso a algunos y en esos e-mails quedó demostrado el sesgo, que había obsesión conmigo, porque frente a iguales hechos actuaron distinto, Frente a (Sebastián) Piñera, (Michelle) Bachelet, (Eduardo) Frei, actuaron distinto”, detalló.

Finalmente, también busca conocer la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, frente al caso. “¿Va a echar? ¿Va a pedir la renuncia de la fiscal regional?“, se preguntó el candidato.

Nosotros creemos que corresponde sanción y lo vamos a hacer dentro del derecho. Soy hombre de derecho. Ya no lo hago por mí. Quiero aclarar algo, lejos de ánimo de toda revancha, el daño ya lo hicieron. Lo hago por ustedes, para que no se repita. No pueden votar la plata así por razones políticas. 5.000 millones, 100 viviendas votadas a la basura. ¿Se dan cuenta de la gravedad? Por eso la denuncia presentada el lunes", enfatizó Enríquez-Ominami.

Por otro lado sobre el mismo tema, también criticó que los demás candidatos a la presidencia no abordaran el caso terminado durante esta semana.

Lamento que mis adversarios ninguno se pronunció sobre esto, ninguno tuvo la generosidad de reconocer que estuve 11 años encadenado a juicios injustos. No escuché ninguno. A la candidata oficialista no escuché una frase de reconocimiento a la necesidad de que la fiscalía se mejore”, comenzó señalando al respecto.

A lo que agregó: “Parece que a mis adversarios les convenía tenerme amarrado 8 años. Porque yo, por lo menos, cuando veo que la justicia actúa mal lo he denunciado en casos de terceros. Adversarios míos, Cathy Barriga, Daniel Jadue, Catalina Pérez, que están acusados de gravísimos hechos de corrupción, cuando me han preguntado no los he condenado. Son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Yo he defendido la presunción de inocencia de mis adversarios. Nunca lo hicieron ellos en 11 años”.

Para finalmente, concluir: “Y ahora que gano, hacen vieja política. Se esconden, se eluden, no se pronuncian. Me habría gustado un pronunciamiento de los adversarios sobre lo que padecí. No por mí, por Chile. Hoy en día hay que pensar en grande”.

Más sobre:Elecciones presidencialesME-OMarco Enríquez-OminamiSQMCaso SQM

COMENTARIOS

