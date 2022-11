Mirosevic por revuelto clima en la Cámara: “Hay sectores que no respetan el resultado entonces están en una política de producir inestabilidad”

Los primeros días de Vlado Mirosevic (Partido Liberal) como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, desde que asumió el cargo el pasado 7 de noviembre en representación del pacto oficialista, no han sido fáciles.

Actualmente el diputado acumula cinco amenazas de destitución en su contra. Uno de los últimos conflictos se generó en la discusión del Presupuesto 2023, en la cual Chile Vamos le acusó de ejercer “prácticas mañosas” para apurar la votación de una indicación opositora en torno a la PGU.

De esta forma, en conversación con Estado Nacional, Mirosevic dijo que “la mayoría del Congreso quiere hacer su trabajo de manera seria, no es agresiva ni violenta, pero hay un pequeño grupo que se ha acostumbrado a generar escándalo e incidentes y tener actitudes fuera de la disciplina”.

“Hemos ido normalizando una actitud de agresividad (...) es un pequeño grupo que quiere generar un mal clima”, agregó.

Al ser consultado por las amenazas de destitución en su contra, el parlamentario indicó que “se debe a un momento político (...) antes de que se cumplieran las 24 horas yo ya tenía la primera amenaza y eso da cuenta de que hay algunos sectores que no respetan el resultado de la elección entonces están en una política de producir inestabilidad y caos dentro de la Cámara porque creen que eso me va a afectar”.

“La derecha tenía la impresión de ganar la elección, entonces cuando no la ganan les produjo una frustración muy grande, entonces algunos quedaron picados de ese resultado. Sin embrago les he hecho un llamado a que hay que dejar eso de lado”, aseguró.

Respecto a su trabajo a futuro como presidente de la Cámara, Mirosevic señaló que se ha “comprometido a revivir y desempolvar 30 leyes que están durmiendo en el Congreso”.