Oposición fustiga a Galli tras responsabilizar a Boric y Provoste por hechos de violencia del 18/O y candidato de AD acusa al gobierno de buscar sacar “provecho político”

“Intervención política, inaceptable e indecente”. Estos fueron algunos de los calificativos que desde la oposición tuvieron para los dichos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, luego de que la autoridad de gobierno responsabilizara a los candidatos presidenciales Yasna Provoste (NPS) y Gabriel Boric (AD) por los hechos de violencia del 18/O.

Durante esta mañana, en el marco del balance de los hechos de violencia ocurridos durante la segunda conmemoración del estallido social en la capital y diversos puntos del país, Galli endosó responsabilidades a las dos cartas mejor aspectadas de la oposición en la carrera por La Moneda.

“Pero más allá de los autores materiales de los delitos, ¿quiénes son los responsables finales de esta violencia? Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que no había consecuencias de cometer hechos de violencia, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile”, dijo el subsecretario apuntando a Provoste, Boric, la diputada Catalina Pérez (RD) y el convencional Fernando Atria.

Palabras que no cayeron bien en la oposición, sector que salió rápidamente a contestarle a Galli.

Una de las primeras respuestas vino justamente de uno de los aludidos, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Una vez más el gobierno busca tratar de sacar provecho político de hechos de violencia, en vez de cumplir su rol, que es garantizar el orden público y además se hacen los desentendidos respecto a las demandas que miles de chilenos y chilenas están levantando para transformar y terminar con las desigualdades de nuestro país”, sostuvo el diputado magallánico.

Y agregó: “Ante las declaraciones del Subsecretario Galli le digo lo siguiente: dejen de utilizar al gobierno para hacer campaña electoral por sus dos candidatos. Dejen de utilizar al gobierno, como lo ha hecho la ministra Rubilar, para tratar de favorecer sus propios intereses. Nosotros vamos a seguir sumando para transformar Chile en paz y con convicción de que solamente la igualdad y el avance hacia las transformaciones nos permitirá tener un país más justo para todos y todas”.

Quien también salió a criticar a Galli fue el exabanderado del bloque de Boric y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). “Que La Moneda responsabilice a Boric y a Provoste por actos de violencia, es grave y una clara intervención política. Gobierno no tiene autoridad moral para hablar de violencia cuando ellos permitieron las peores atrocidades a partir del 18/10″, indicó.

Otro de los aludidos por la autoridad de gobierno, Fernando Atria, también salió a fustigar los dichos de Galli. “La verdad es que es bien increíble, este gobierno pasó de culpar al gobierno anterior ha culpar al gobierno que viene, siempre este gobierno es irresponsable”, aseguró.

Y en esa misma línea planteó que “parte del problema que tenemos como país es que tenemos un gobierno que no ha dado en ningún momento, no ha acertado nunca acerca de cómo responder a una crisis grave, partió declarando que estábamos en guerra y termina, el responsable del orden público, haciendo responsable a cualquiera menos a él”.

Mundo parlamentario fustiga a Galli

El senador del PS, Alfonso de Urresti aseguró que “las opiniones del subsecretario Galli son realmente inadmisibles. Él es el que está encargado del orden público, él es el que está encargado precisamente de velar por el uso de las fuerzas de Carabineros y no puede desatenderse de esta situación y simplemente endosar responsabilidades a distintos candidatos presidenciales”.

“Esto no es gobernar, esto es eludir la responsabilidad de quienes están al mano del gobierno, el señor Piñera y el subsecretario Galli”, cerró el senador socialista.

Su compañero de bancada en la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros, tuvo una opinión similar: “El Gobierno culpa a otros y elude sus responsabilidades. Las autoridades del Ministerio del Interior deben cumplir sus funciones y dejar de hacer declaraciones que no conducen a nada. La ciudadanía rechaza estas cortinas de humo”.

El senador PPD, Guido Guirardi también apunto sus dardos al subsecretario del Interior y afirmó que era “inaceptable que Galli, además de no responsabilizarse por lo que le corresponde a su cargo (seguridad pública), use su posición para tratar de apuntalar una candidatura fallida como la de Sichel. A ver si nos cuenta dónde están los miles de Carabineros prometidos, no vistos ayer”.

El diputado DC, Miguel Ángel Calisto, sostuvo que “la violencia debe ser condenada sin matices y que la justicia actúe contra estos delincuentes. Pero en este tema, el Subsecretario Galli es el responsable del control del orden público, es el jefe del servicio de las policías y pese a poder prevenir no lo hizo”.

La diputada PC, Karol Cariola, en la misma línea, aseguró que “lo que hace el subsecretario Galli bordea la indecencia. Se desentiende de su responsabilidad como autoridad frente al orden público y desentiende al gobierno de su responsabilidad frente a la crisis política, culpando en su lugar a quienes no son gobierno ni ostentan su autoridad”.

Su par de RD, Maite Orsini, en tanto, afirmó: “Pero Subsecretario, si usted, el ministro (del Interior) y el Presidente son los encargados por la Constitución y las leyes de la seguridad y el orden público. Por favor, un poquito de rigurosidad le pido. Y si lo que quiere es hacer campaña, no sea como la ministra Rubilar y mejor renuncie”.