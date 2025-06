Ossandón impulsa cambios al reglamento del Senado: “No está adecuado a la realidad”

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), afirmó que busca avanzar en modificaciones al reglamento de la Cámara Alta, aludiendo a que este ya no responde a las necesidades actuales de la institucionalidad.

En entrevista con Radio Agricultura, el parlamentario aseguró que ya está en marcha una reforma integral al reglamento del Senado, proceso que, según detalló, comenzó antes de la polémica por licencias médicas y viajes parlamentarios.

“El reglamento de ambas Cámaras está mal hecho, y no está adecuado a la realidad”, afirmó Ossandón, agregando que, “cuando asumí la presidencia del Senado, mi planteamiento fue que hay que reformular y modernizar este”.

En ese sentido, el senador señaló que hace un mes solicitó a la presidenta de la Comisión de Constitución, Paulina Núñez, iniciar la tramitación de una reforma reglamentaria de fondo.

“Le pedí que partiera con el proyecto de modificación del reglamento completo, que ya lleva dos semanas en discusión en particular. Y además llame a uno de los abogados con más experiencia del Senado, y le instruí que debía hacer una minuta a toda la mesa de los cambios que hay que hacer para mejorar y transparentar este reglamento", aseguró.

En esa línea, Ossandón indicó que la reforma busca introducir permisos sin goce de sueldo, ordenar las semanas regionales y establecer sanciones por inasistencias injustificadas.

Respecto de las críticas por viajes en semanas legislativas, y la polémica por las licencias médicas, el legislador planteó una problemática respecto a esta última figura, asegurando que “nosotros no tenemos licencias, no puedo cobrar una, si lo hago cometo un delito”.

“No es que no quiera investigar las licencias del Senado, es que no existen. ¿Cómo voy a investigar viajes con licencias si no hay?”, aseveró, detallando a que esto se debe a que “el reglamento está mal hecho”.

“Lo bueno es que, antes del destape de todo este tema, nosotros ya estábamos trabajando”, sentenció.