Partido Republicano critica retiro de agregados militares en Israel y defiende que Chile no debe romper relaciones diplomáticas con ese país

Esta mañana, Cancillería informó que Chile hizo retiro de los agregados militares de defensa y aéreo en Israel, quienes se encontraban desempeñando funciones en la misión en Tel Aviv. Esto, a raíz de la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza.

La determinación del gobierno fue criticada por el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien en un nuevo capítulo de Desde la Redacción de La Tercera, aseveró que esta medida es una antesala al quiebre de relaciones diplomáticas con Israel.

“Yo creo que el gobierno en los tres años que llevamos, particularmente el Presidente de la República ha demostrado tener un mal manejo de las relaciones internacionales”, comenzó diciendo el líder opositor.

Luego, agregó: “Lo que correspondía era condenar de una manera tajante y clara cualquier tipo o acto de violencia, cualquier acto de terrorismo, cualquier atentado contra los derechos humanos de las personas, colaborar o si es que se quiere hacer pronunciamiento respecto de fomentar la ayuda humanitaria. En esa línea debiera manejarse el gobierno de Chile en estas materias”.

En ese sentido, tras ser consultado sobre qué haría José Antonio Kast si fuera mandatario, Squella dijo: “Exactamente lo que he dicho, que uno tiene que condenar los actos de terrorismo, de violencia, de atentado en contra de las personas”.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“Insisto, no corresponde en un país como el nuestro de que nosotros estemos importando un conflicto tan profundo que evidentemente tú vas a encontrar argumentación de lado y lado para sostener en el fondo de que sistemáticamente de un lado y otro se han violado derechos humanos, se han transgredido normas básicas que incluso digamos hasta en la guerra existen. Entonces creo que lo que corresponde en materia internacional es tomar una actitud de ese tipo y nosotros preocuparnos de los problemas que tenemos internamente”, destacó.

En esa misma línea, recalcó que “es un error llevar las pretensiones o la mayor cercanía ideológica que uno pueda tener con uno o con otro país al plano de las relaciones diplomáticas”.

Dicho eso, hizo énfasis en que “en ningún caso sería bueno para el país estar rompiendo relaciones diplomáticas”, por lo que el retiro de agregados militares en Israel es una “suerte de antesala” para el quiebre entre ambas naciones.

“Esta es una señal que habla por sí sola. Esperemos en el fondo que no terminen en eso (el quiebre) porque efectivamente sería profundizar el tremendo error que ha cometido este gobierno en materia diplomática y me da la impresión de que, no quiero exculpar a la Cancillería, pero me da la impresión de que viene más bien de la Presidencia todos los desaciertos que hemos tenido en estas áreas durante los tres años de gobierno”, cerró el exdiputado.