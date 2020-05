Piñera: “Esta pandemia nos exige combatir las noticias falsas, que muchas veces obedecen a campañas sistemáticas y mal intencionadas”

Un llamado a combatir las “noticias falsas” y a la “unidad, grandeza, colaboración y confianza", realizó esta jornada el Presidente Sebastián Piñera, durante la llegada a Chile de un avión con 218 ventiladores mecánicos donados por empresas privadas y la CPC.

Así mismo el Mandatario respaldó la gestión del ministro de Salud, Jaime Mañalich ante las diversas críticas surgidas en su contra, asegurando que contaba con su “apoyo y respaldo”, destacando su gestión durante la pandemia.

Sobre el primer punto, Piñera aseguró que “esta pandemia nos exige combatir las noticias falsas, que muchas veces obedecen a campañas sistemáticas y mal intencionadas, por dos razones: primero porque provocan angustia y temor en la población; y segundo porque debilitan la capacidad de nuestro país de combatir la pandemia. El ministro de Salud dio esta mañana ejemplos muy elocuentes de esta campaña de noticias falsas que desgraciadamente nos está golpeando".

Justamente en la mañana, durante la vocería diaria de nuevos casos y fallecidos, el titular de Salud salió a aclarar una serie de informaciones y denuncias que habían circulado durante los últimos días en redes sociales. Por ejemplo, el caso de un funcionario municipal que sacó fotos al Cementerio General mientras en el lugar se realizaba un procedimiento regular; también la cifra de fallecidos por causas respiratorias que entregó el Registro Civil por medio de un consulta realizada por Transparencia, distintas a las entregadas por el Minsal; entre otras más.

“Como Presidente de todos los chilenos hago un llamado a la unidad, a la colaboración, hago un llamado a que enfrentemos juntos esta pandemia sanitaria del coronavirus y esta pandemia social de la recesión, como siempre lo hemos hecho los chilenos cuando debemos enfrentar la adversidad", agregó el Mandatario.

Y complementó con que “debemos reconocer que esta pandemia no reconoce fronteras, no reconoce nacionalidades ni ideologías, no reconoce colores políticos. Y en consecuencia, la lucha contra el coronavirus no es una lucha entre el gobierno y la oposición, todo lo contrario, debe ser siempre una lucha que una al gobierno y la oposición, y a la sociedad civil y a todos los ciudadanos, contra el enemigo común y poderoso que esta pandemia del coronavirus. Y eso exige unidad, grandeza, colaboración y confianza".

Defensa a Mañalich

Piñera fue consultado además sobre en qué pie estaba la red pública asistencial, esto en medio de la alta demanda que registran las unidades de cuidados intensivos. Y sobre las críticas de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches a la gestión del gobierno frente a la pandemia.

Sobre el primer punto, el Mandatario indicó que “por supuesto que estamos consientes de que estos no son tiempos normales, que estamos frente a una exigencia inmensa. Pero también quiero decir que no basta con denunciar, también hay que contribuir a solucionar. Yo veo a algunos que denuncian, pero contribuyen poco. Yo quiero que las denuncias bien intencionadas, serán bien recibidas y bien encausadas. Pero estamos frente a un enorme desafío que exige mucha unidad, mucha grandeza”.

En tanto sobre el trabajo de su ministro de Salud, el Mandatario aseguró que “en estos tiempos de tanta exigencia, de tanta adversidad, es cuando más necesitamos unidad, colaboración, confianza, buena voluntad. Y, por lo tanto, creo que cualquier intento de debilitar a la autoridad sanitaria, solamente puede perjudicar a nuestros compatriotas y el ministro de Salud que está haciendo una gran gestión en tiempos muy difíciles cuenta con mi apoyo y mi confianza”.