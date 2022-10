PPD remueve a diputado Alinco de dos comisiones legislativas tras apoyar censura contra Veloso (RD)

Tras apoyar la moción de censura en contra de la diputada Consuelo Veloso (RD), la bancada del Partido por la Democracia (PPD) definió remover a René Alinco de dos comisiones legislativas de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El independiente-PPD, el martes, fue uno de los parlamentarios que aprobó la reclamación para destituir a la legisladora del Frente Amplio como presidenta de la comisión de Agricultura.

La ofensiva fue presentada por el diputado UDI Juan Antonio Coloma y representa la primera señal de un golpe blanco que ha estado planificando la oposición para bloquear la elección de Karol Cariola (PC) a la mesa directiva de la corporación.

Una acción que se da en medio de las dudas por el cumplimiento del pacto administrativo que tienen en vilo la llegada de la legisladora comunista a la testera. Alinco es uno de los diputados que se ha descolgado del acuerdo alcanzado en marzo, anunciando públicamente que no respaldará a Cariola.

Ante ese escenario, su decisión de apoyar la moción de censura le generó costos dentro de su bancada, desde donde definieron su remoción de las comisiones de Obras Públicas y de Agricultura desde el 25 de octubre. En la primera, será reemplazado por Carlos Bianchi, mientras que en la segunda por Héctor Ulloa.

Jefe diputados PPD: apoyo a censura de Veloso “fue la gota que rebalsó el vaso”

El jefe de bancada de diputados PPD, Cristián Tapia -quien dio cuenta a la Cámara Baja sobre la remoción- explicó que la decisión se adoptó de manera unánime con los integrantes del comité del partido y que Alinco podría asumir como miembro de la comisión de Familia, si es que acepta esa reubicación.

“No son sanciones, es vivir la realidad. René Alinco hace rato que no se siente bien en la bancada, no lleva a cabo los acuerdos que nosotros tomamos, prácticamente no le interesa lo que nuestro sector político determine o converse”, señaló Tapia.

“Aquí hay temas súper sensibles, como estar censurando a una presidenta de la comisión de Agricultura y estar votando con la derecha y con la trema derecha”, remarcó, y aseguró que aquello fue “la gota que rebalsó el vaso”.

Con todo, el parlamentario también aseveró que “lo más caballero que podría hacer (Alinco), y manteniendo todo el respeto y la cordura, es que si él no se siente bien en nuestra bancada debería estar buscando un lugar donde se sienta realizado”.