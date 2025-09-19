Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Este jueves, en la Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago, el Presidente Gabriel Boric y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se reencontraron tras las tensiones que mantuvieron a raíz de actividades que marcaron el inicio de Fiestas Patrias.

Pero, pese a los roces, se les vio alegres y hasta riéndose este jueves en el Teatro Municipal de Santiago, lo que marcó el tono de la actividad con cercanía y respeto institucional.

Esto, luego de que el jefe comunal fuera el encargado de recibir a Boric y su familia, en el recinto ubicado en calle Agustinas, donde también asistieron otros representantes de otros poderes del Estado, diplomáticos y vecinos.

Desbordes recibe a Boric en el Teatro Municipal.

El jefe de Estado presenció el ballet Giselle desde el Palco Presidencial, acompañado de su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta, mientras que el alcalde Desbordes, junto a la directora general del Teatro Municipal, Carmen Gloria Larenas; autoridades de gobierno, diplomáticos y otras autoridades del Estado se ubicaron en el palco 21.

Tras la presentación, el alcalde Desbordes destacó que “tuvimos una gala en el Teatro Municipal que le hace honor al nombre: una gala maravillosa con el Presidente de la República Gabriel Boric, el presidente del Senado Manuel José Ossandón, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Blanco; las máximas autoridades de Chile, también miembros del Cosoc, dirigentes vecinales de la comuna, en una gala con el ballet Giselle, maravilloso”.

El jefe comunal afirmó sentirse “orgulloso del Teatro Municipal de Santiago, estoy orgulloso de nuestra comuna de Santiago, porque este quizás es el acto, en términos estrictos, formal, más importante que el municipio de Santiago pone a disposición de Chile en su Día de la Independencia desde hace más de 100 años y por lo tanto estoy realmente feliz”.

En tanto, la directora general del Teatro Municipal, Carmen Gloria Larenas, destacó que “como parte de los ritos republicanos en Chile haya un momento para la cultura. Esta gala personifica el Teatro Municipal y sus artistas, en representación del mundo cultural, es por esto que siempre los artistas de la casa se preparan con mucha ilusión para ofrecer un espectáculo de nivel internacional (...)”.

Durante el intermedio, el Presidente Boric, acompañado del alcalde Desbordes y la directora general del recinto, felicitaron en camarines al cuerpo de baile y los grupos artísticos encargados del espectáculo. Con un ramo de flores les agradeció por su presentación. Similar gesto, pero sobre el escenario, tuvo el jefe comunal una vez finalizada la presentación.

Desde Presidencia señalaron que el Mandatario no hizo declaraciones previo o después de la actividad.

La pieza del ballet Giselle estuvo acompañada por la Orquesta Filarmónica de Santiago y contó con la coreografía de Ivan Nagy y Marilyn Burr, dirección musical de Pedro-Pablo Prudencio y música de Adolphe Adam, el que es calificado como un emblema del romanticismo, reconocida por abordar temas universales como el amor, el perdón y la redención.

Parte del elenco de la Gala de Fiestas Patrias junto al alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Foto: Municipalidad de Santiago. REINALDO UBILLA FARIAS

Desencuentros previos

Los problemas empezaron cuando se decidió que el edil no bailaría el primer pie de cueca de la inauguración de las fondas de Santiago con una autoridad de gobierno. De hecho, Desbordes finalmente bailó con la directora de Desarrollo Comunitario del municipio.

Esta tensión aumentó cuando Boric inauguró las Fiestas Patrias en La Pampilla.

“Generalmente las Fiestas Patrias dicen que se abren en el Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago. Pero hoy las Fiestas Patrias en Chile se abren desde La Pampilla, en Coquimbo”, había dicho el lunes el Presidente.

El último roce fue cuando el Presidente solicitó el cambio de palco en la Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago.

Si bien el protocolo establece que el Presidente se siente en el palco 21 junto al alcalde, Boric decidió cambiar el lugar porque iba con su hija, Violeta, de apenas unos meses.

Ante ello, Desbordes, comentó en su momento que “nos acaban de notificar que él, como va con su guagüita, decidió no sentarse en el 21, sino que se va a sentar en el presidencial. El último que hizo eso fue don Augusto Pinochet, solo te dejo ese dato sobre la mesa”.

Ahora bien, este jueves en la mañana, Desbordes bajó el tono, señalando que no iba a “polemizar con nadie” y que “donde se siente en la noche no es ningún problema, está en su derecho. Fue con su guagua y con su pareja el día de la inauguración y no fue fácil para una niñita de dos meses. Entonces yo entiendo que en la noche él pueda querer estar en el palco más tranquilo con su guagua ”.