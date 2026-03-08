SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Conmutación de penas: Ramírez (UDI) sostiene que proyecto “debe ser mejorado”, pero valora “el principio que lo inspira”

    El presidente de la UDI señaló que lo que se votó en el Senado es la idea de legislar sobre el proyecto, más que aprobarlo en su totalidad.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Sebastian Cisternas/ Aton Chile

    El presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez se refirió al proyecto sobre conmutación de penas recientemente aprobado en el Senado, sobre el que señaló que su postura es que “debe ser mejorado”, pero también que “el principio que lo inspira, a mí me parece que es el correcto”.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el diputado explicó que “esta no es una pregunta sobre qué merecen o no las personas que van a verse beneficiadas con esto. Porque ellas, de acuerdo a sus méritos, lo que merecen es estar encerradas (..) la pregunta es cómo nosotros como sociedad creemos o no creemos que hay ciertas circunstancias en las cuales vamos a atender a situaciones humanitarias de personas que están presas”.

    Asimismo, Ramírez añadió que “el principio general de que no tiene que haber un ensañamiento con la pena, con la cárcel, a mí me parece que es un principio que es correcto”.

    El timonel de la UDI además comentó que este proyecto de ley podría reemplazar a la figura del indulto, cuyo uso fue ampliamente criticado por la oposición durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    “El indulto, además, es una figura que la persona ya deja de cumplir la pena, aquí estamos hablando de una pena que se cumple de una manera distinta”, puntualizó el parlamentario.

    Ante las críticas de que el proyecto deje salir a personas peligrosas de prisión, coincidió en que “el proyecto tiene que ser mucho más restrictivo de lo que es hoy día” y dijo que “lo que se votó esta semana es la idea de legislar” más que haberlo aprobado cómo está.

    “Pongamos un ejemplo extremo, que tiene Alzheimer, que no sabe dónde está, que no reconoce a la gente que tiene alrededor, que tiene un deterioro físico que no le permite ni siquiera caminar, o sea, facultades mentales y facultades físicas muy deterioradas y que tiene además 90 años. A mí me parece que es correcto y es humanitario que esa persona vaya a morir a su casa”, dijo el diputado y también asintió a la pregunta sobre si esto involucra a personas por delitos de lesa humanidad.

    “Entre otros criterios, tiene que asegurar de que esa persona no está en condiciones de cometer ningún delito”, añadió sobre la misma idea.

    Por otro lado, Ramírez descartó que para él esta sea una política que debe tener prioridad en los 90 días del próximo gobierno de José Antonio Kast, ya que aseguró que la discusión de este proyecto durará mucho más.

    Algo que va en la línea de que lo dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre que al proyecto le falta mucho trabajo y que “jamás” se le ocurriría recomendar ponerle urgencia legislativa.

    “Ojalá nos pusiéramos de acuerdo en criterios objetivos que permitan que sea la ley la que determine cuando una persona puede salir. De tal manera de no depender del criterio de una sola persona”, finalizó, refiriéndose a la opción de indulto que tiene el Presidente de la República.

    Lee también:

    Más sobre:Guillermo RamírezUDIProyecto conmutación de penas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    Trump advierte a Irán que su próximo líder supremo “no durará mucho” si no tiene el apoyo de EE.UU.

    Carmona por pugna ministros-Jadue: “¿Por qué sacan al exterior discusiones que son propias de los comunistas? No está bien"

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”: Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast

    Marcha en el centro de Santiago por el 8M: Carabineros reporta desórdenes aislados en el eje Alameda

    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    Lo más leído

    1.
    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    2.
    Encuesta Descifra y el fin de la era Boric: 60% piensa que no tiene chances de volver a ser presidente

    Encuesta Descifra y el fin de la era Boric: 60% piensa que no tiene chances de volver a ser presidente

    3.
    Cómo cambió el lenguaje del gobierno de Boric en cuatro años

    Cómo cambió el lenguaje del gobierno de Boric en cuatro años

    4.
    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    5.
    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central
    Chile

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Carmona por pugna ministros-Jadue: “¿Por qué sacan al exterior discusiones que son propias de los comunistas? No está bien"

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”: Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo
    Negocios

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo

    Crisis en el Estrecho de Ormuz obliga a Kuwait a reducir producción mientras el petróleo registra histórica alza semanal

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Rayo Vallecano en un duelo clave para la lucha por la permanencia
    El Deportivo

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Rayo Vallecano en un duelo clave para la lucha por la permanencia

    El Betis de Manuel Pellegrini aumenta las dudas tras el derbi y sufre una dolorosa caída ante el Getafe

    Con Lucas Cepeda en la banca: el Elche queda al borde del descenso tras una nueva caída y sigue sin ganar en 2026

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional
    Mundo

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    Trump advierte a Irán que su próximo líder supremo “no durará mucho” si no tiene el apoyo de EE.UU.

    Canciller iraní rechaza posibilidad de pactar un alto al fuego con EE.UU. e Israel a menos que terminen los ataques

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso