Conmutación de penas: Ramírez (UDI) sostiene que proyecto “debe ser mejorado”, pero valora “el principio que lo inspira”

El presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez se refirió al proyecto sobre conmutación de penas recientemente aprobado en el Senado, sobre el que señaló que su postura es que “debe ser mejorado”, pero también que “el principio que lo inspira, a mí me parece que es el correcto”.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el diputado explicó que “esta no es una pregunta sobre qué merecen o no las personas que van a verse beneficiadas con esto. Porque ellas, de acuerdo a sus méritos, lo que merecen es estar encerradas (..) la pregunta es cómo nosotros como sociedad creemos o no creemos que hay ciertas circunstancias en las cuales vamos a atender a situaciones humanitarias de personas que están presas”.

Asimismo, Ramírez añadió que “el principio general de que no tiene que haber un ensañamiento con la pena, con la cárcel , a mí me parece que es un principio que es correcto”.

El timonel de la UDI además comentó que este proyecto de ley podría reemplazar a la figura del indulto, cuyo uso fue ampliamente criticado por la oposición durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“El indulto, además, es una figura que la persona ya deja de cumplir la pena, aquí estamos hablando de una pena que se cumple de una manera distinta”, puntualizó el parlamentario.

Ante las críticas de que el proyecto deje salir a personas peligrosas de prisión, coincidió en que “el proyecto tiene que ser mucho más restrictivo de lo que es hoy día” y dijo que “ lo que se votó esta semana es la idea de legislar ” más que haberlo aprobado cómo está.

“Pongamos un ejemplo extremo, que tiene Alzheimer, que no sabe dónde está, que no reconoce a la gente que tiene alrededor, que tiene un deterioro físico que no le permite ni siquiera caminar, o sea, facultades mentales y facultades físicas muy deterioradas y que tiene además 90 años. A mí me parece que es correcto y es humanitario que esa persona vaya a morir a su casa ”, dijo el diputado y también asintió a la pregunta sobre si esto involucra a personas por delitos de lesa humanidad.

“Entre otros criterios, tiene que asegurar de que esa persona no está en condiciones de cometer ningún delito”, añadió sobre la misma idea.

Por otro lado, Ramírez descartó que para él esta sea una política que debe tener prioridad en los 90 días del próximo gobierno de José Antonio Kast, ya que aseguró que la discusión de este proyecto durará mucho más.

Algo que va en la línea de que lo dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sobre que al proyecto le falta mucho trabajo y que “jamás” se le ocurriría recomendar ponerle urgencia legislativa.

“Ojalá nos pusiéramos de acuerdo en criterios objetivos que permitan que sea la ley la que determine cuando una persona puede salir. De tal manera de no depender del criterio de una sola persona”, finalizó, refiriéndose a la opción de indulto que tiene el Presidente de la República.