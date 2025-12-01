Rodolfo Carter llega a la frontera Chile-Perú tras petición de Kast: “Estos problemas no se solucionan desde La Moneda”

La jornada de este lunes, el senador electo por la región de la Araucanía e integrante del comando presidencial de José Antonio Kast, Rodolfo Carter, llegó a la frontera de Chile-Perú a propósito de la tensión que hay en la zona.

Lo anterior, producto de la decisión del gobierno de Perú de cerrar la frontera, ante la crisis migratoria.

El aterrizaje de Carter en el lugar fue por mandato del mismo abanderado. “José Antonio no puede venir, pero alguien tenía que representarlo”, explicó el exalcalde de La Florida a los medios presentes.

“Yo no había tenido la oportunidad de estar en la frontera y José Antonio me pidió las últimas horas que viniéramos porque evidentemente estamos con un problema concreto, real, que no hay que comentar sino que solucionar”, agregó.

“Por eso, le haría el llamado al gobierno de Chile que tenga la misma productividad que tenía el gobierno peruano”, sostuvo

“Las medidas a veces son difíciles, pueden ser complejas, pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Los problemas no se resuelven desde La Moneda, ni mucho menos desde Magallanes, sino que estando cerca”, señaló.