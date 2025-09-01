Servel rechaza 46 candidaturas para elecciones al Parlamento 2025: tres son del Senado

Este lunes, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas declaradas para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025.

En el caso de las cartas para las elecciones al Congreso, el Servel aceptó la presentación de 127 candidaturas a senador y 1.091 a diputado, incluyendo las postulaciones del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) y del diputado Miguel Ángel Calisto.

Además, e Servel rechazó un total de 46 candidaturas: 3 al Senado y 43 a la Cámara de Diputados.

En la resolución se detalla que las candidaturas al Senado que no fueron visadas corresponden a María Gamboa Contreras (Arica y Parinacota), Liliana Romero Toro (Valparaíso) y Luis Rojas Zúñiga (El Maule), los tres integrantes del pacto de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista.

Contreras, Toro y Rojas vieron rechazadas sus postulaciones a la Cámara Alta por no acreditar haber cursado la enseñanza media o equivalente.

En el caso del último, además, no acompañó la declaración jurada, efectuada ante notario, oficial del Registro Civil o mediante clave unica en el sistema de declaración de candidaturas, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, constitucionales y no estar afecto a inhabilidades y tampoco la autorización que faculta al director del Servicio Electoral, para abrir una cuenta bancaria única a su nombre y cargo, para efecto de recibir los aportes de campaña.

Al Senado se presentaron de manera independiente solo dos candidaturas, Juan Pulgar Castillo y Rosa Catrileo Arias. Ambas fueron aceptadas.

Entre las candidaturas rechazadas a la Cámara de Diputados se encuentran, por ejemplo, Carolina Tello (FA) y María Candelaria Acevedo (PC). La primera no acompañó declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, y en el caso de la segunda, su declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del registro civil de su comuna.

En el documento también se destaca que se presentaron seis candidaturas independientes al cargo de diputado. De estas, dos fueron rechazadas por no conseguir el mínimo de patrocinios: Juan Lima Montero y Zuliana Araya Gutiérrez. Entre los aceptados está el actual diputado Carlos Bianchi Chelech, padre del senador Karim Bianchi, y que anteriormente también fue legislador en la Cámara Alta.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, las reclamaciones e impugnaciones podrán ser presentadas ante el Tribunal Calificador de Elecciones hasta este sábado 6 de septiembre.