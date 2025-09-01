SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Servel rechaza 46 candidaturas para elecciones al Parlamento 2025: tres son del Senado

El organismo dio a conocer las resoluciones de aceptación y rechazo este lunes. Entre las candidaturas aceptadas están las del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) y del diputado Miguel Ángel Calisto.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda

Este lunes, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer las resoluciones de aceptación y rechazo de candidaturas declaradas para las Elecciones Presidencial y Parlamentarias 2025.

En el caso de las cartas para las elecciones al Congreso, el Servel aceptó la presentación de 127 candidaturas a senador y 1.091 a diputado, incluyendo las postulaciones del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) y del diputado Miguel Ángel Calisto.

Además, e Servel rechazó un total de 46 candidaturas: 3 al Senado y 43 a la Cámara de Diputados.

En la resolución se detalla que las candidaturas al Senado que no fueron visadas corresponden a María Gamboa Contreras (Arica y Parinacota), Liliana Romero Toro (Valparaíso) y Luis Rojas Zúñiga (El Maule), los tres integrantes del pacto de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista.

Contreras, Toro y Rojas vieron rechazadas sus postulaciones a la Cámara Alta por no acreditar haber cursado la enseñanza media o equivalente.

En el caso del último, además, no acompañó la declaración jurada, efectuada ante notario, oficial del Registro Civil o mediante clave unica en el sistema de declaración de candidaturas, que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, constitucionales y no estar afecto a inhabilidades y tampoco la autorización que faculta al director del Servicio Electoral, para abrir una cuenta bancaria única a su nombre y cargo, para efecto de recibir los aportes de campaña.

Al Senado se presentaron de manera independiente solo dos candidaturas, Juan Pulgar Castillo y Rosa Catrileo Arias. Ambas fueron aceptadas.

Entre las candidaturas rechazadas a la Cámara de Diputados se encuentran, por ejemplo, Carolina Tello (FA) y María Candelaria Acevedo (PC). La primera no acompañó declaración jurada que acredite el cumplimiento de los requisitos legales, y en el caso de la segunda, su declaración jurada no aparece suscrita ante notario o ante el oficial del registro civil de su comuna.

En el documento también se destaca que se presentaron seis candidaturas independientes al cargo de diputado. De estas, dos fueron rechazadas por no conseguir el mínimo de patrocinios: Juan Lima Montero y Zuliana Araya Gutiérrez. Entre los aceptados está el actual diputado Carlos Bianchi Chelech, padre del senador Karim Bianchi, y que anteriormente también fue legislador en la Cámara Alta.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Electoral, las reclamaciones e impugnaciones podrán ser presentadas ante el Tribunal Calificador de Elecciones hasta este sábado 6 de septiembre.

Más sobre:ParlamentariaElecciónServelSenadoCámara de Diputados

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputada solicita a ministro Grau aclarar injerencia de “Coordinación de Género” del ministerio en la Ley de Presupuestos

Ministerio de Defensa lanza campaña para incentivar reclutamiento en el Servicio Militar

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Por papeleo incompleto, Servel rechaza candidaturas de dos diputadas oficialistas y Rincón gana su primer round

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

3.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Diputada solicita a ministro Grau aclarar injerencia de “Coordinación de Género” del ministerio en la Ley de Presupuestos
Chile

Diputada solicita a ministro Grau aclarar injerencia de “Coordinación de Género” del ministerio en la Ley de Presupuestos

Ministerio de Defensa lanza campaña para incentivar reclutamiento en el Servicio Militar

Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno
Negocios

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes del fin del gobierno

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

¿Brotes verdes o cambio de expectativas? Expertos analizan el Imacec de julio

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia
Tendencias

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

La emotiva despedida del Udinese a Alexis Sánchez tras su partida al Sevilla
El Deportivo

La emotiva despedida del Udinese a Alexis Sánchez tras su partida al Sevilla

El mayor precio en la era de Manuel Pellegrini: Betis anuncia la llegada del brasileño Antony

Cláusula anti Almirón, referido por Iván Zamorano y admirador de Gareca: por qué Fernando Ortiz llega a Colo Colo

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

“Hay muerte en cada hogar”: Terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán
Mundo

“Hay muerte en cada hogar”: Terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

La flotilla con activistas propalestinos que iba rumbo a Gaza vuelve a Barcelona por el mal tiempo

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”