Siguen las turbulencias en el PC: Jadue sugiere que Cataldo es hipócrita y que Boric le tiene “temor a los gringos”

Si hay una colectividad en Chile que se caracteriza por el orden en sus filas, esa es el Partido Comunista (PC). Sin embargo, en las últimas semanas ha quedado expuesta una fisura en su interior que no deja de profundizarse.

Todo partió con los dichos de Hugo Gutiérrez, integrante del comité central del PC, sobre que “en este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”. El mensaje fue leído como una advertencia a la excandidata presidencial Jeannette Jara, quien reconoció que en la isla no se vive una democracia y se mantiene en estado de reflexión con respecto a su militancia comunista.

En vista del revuelo que generaron sus dichos -cuestionados, sobre todo, por el PS-, ayer por la noche, en el programa de streaming Barbarroja, Gutiérrez, intentó plantear que no hay facciones al interior del PC. Sin embargo, el exalcalde Daniel Jadue, quien lo acompañó en la transmisión, se encargó de demostrar que sí las hay.

En el programa, Gutiérrez puso sobre la mesa que existe una incoherencia de parte de quienes califican a Cuba como una dictadura pero “se cuidan de no mencionar a China”. En ese sentido, planteó que “a muchos de estos también les gusta ir a hacer festines a la embajada de Marruecos, viajar a Marruecos, cuando estamos en presencia ahí de una monarquía. Muchos corren a hacer incluso grandes eventos. Yo recordaba ahí el Congreso Futuro, que creo que está a cargo de (Guido) Girardi”.

En respuesta a ese comentario, Jadue sostuvo que “en ese último congreso hubo varias altas autoridades de gobierno, del Ministerio de Educación, que no sé si se habrán enterado de que Marruecos era una monarquía absoluta, que no hay libertad de nada y que, además, tiene una ocupación militar hace varias décadas (...), violando los derechos humanos (...)“.

Aunque no lo mencionó, el exalcalde hacía referencia al ministro Nicolás Cataldo, militante comunista, quien fue uno de los invitados al Congreso Futuro de 2024, que se realizó en Rabat entre el 17 y el 18 de diciembre. Del evento también participó la diputada comunista Karol Cariola, quien en ese momento presidía la Cámara.

Cataldo y Jadue mantienen una relación tensa. Tanto así, que el titular de Educación, junto a los ministros Camila Vallejo y Jaime Gajardo enviaron una carta de protesta a la dirección del PC en que pidieron que el exalcalde se retracte de la acusación que hizo sobre que los ministros comunistas forman parte de una “persecución” judicial en su contra.

Tras mencionar al Ministerio de Educación, el exalcalde planteó: “Me sigue llamando la atención la tremenda hipocresía de algunas autoridades políticas, de todo el mundo (...), su falta de consistencia y coherencia”.

Aunque legalmente no milita, pues se le quitó esa condición por haber quedado con arresto domiciliario, el exabanderado se mantiene como una de las figuras más influyentes del PC. Es, además, un aliado del presidente de la colectividad, Lautaro Carmona.

Jadue también planteó que Cuba tiene “una democracia socialista, que se caracteriza por niveles de participación ciudadana en la discusión de toda política que se haga” en la isla. “Ya quisiéramos nosotros” ese modelo, dijo. “Decimos tener una democracia y no hay ningún dispositivo de participación más allá de esta elección cada cuatro años que permite que te metan el dedo en la boca, que te mientan, que te prometan que lo van a cambiar todo y después no cambian nada”, justificó.

Durante el programa, además, Jadue destacó la entrega de ayuda humanitaria a Cuba por parte del gobierno de México. “Contrasta con otros (gobiernos) que (...) han decidido no hacer nada, porque le tienen temor a los gringos. Da penita, da mucho dolor ser ciudadano de un país que recibió tanta ayuda de Cuba en los tiempos difíciles y que hoy seamos capaces de darle la espalda. Incluso algunos que están en partidos que recibieron directamente esa ayuda. Es lamentable“, planteó.

Con respecto a una eventual ayuda humanitaria de Chile a Cuba, Jadue reconoció que “de este gobierno no espero nada. Con las definiciones que ha hecho su Presidente, no hay nada que podamos esperar más que subordinación al imperio”. Luego, volvió a repasar a Cataldo: “¿Por qué yo tendría que esperar algo de un gobierno que mandó a su ministro de Educación a un encuentro que se hizo en otra monarquía absoluta?“.

Sin mencionar a Boric, el exdiputado Gutiérrez planteó que “lamentablemente, en vez de haber expresiones de humanismo con respecto a lo que está aconteciendo en Cuba, están esas frases para el bronce que hablan de una dictadura en Cuba, Fidel un dictador (...). Por supuesto, eso no es cierto”.

Gutiérrez, por otra parte, se refirió a sus dichos de la semana pasada, leídos como un mensaje a Jara. Él explicó que “los comunistas tienen mucha claridad en cuanto a que nosotros vamos a seguir adelante con la aplicación de nuestra línea política aprobada colectivamente en el 27° congreso del PC. Ahí se definió con claridad que éramos un partido antiimperialista, que íbamos a expresar solidaridad por todos los pueblos que luchan por su independencia, autonomía y soberanía, y que apoyábamos a Cuba (...). Eso lo tiene claro todo el PC".

En esa línea, envió un mensaje a los comunistas -como Jara- que no coinciden con ese punto. “Quienes no estén de acuerdo con esa resolución partidaria pueden debatir internamente, por supuesto, y podrán tratar de imponer su posición distinta en un congreso que se realizará dentro de tres años más. Mientras tanto, todos tenemos que ser claros en dar a conocer la política del partido. Hoy esa política está definida”.