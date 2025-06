Socialismo Democrático se resta de reunión de coordinación con partidos por tensión Winter-Tohá

Una drástica decisión tomaron este fin de semana los partidos que integran el bloque del Socialismo Democrático a raíz de la escalada en las críticas desde el comando del abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, a la campaña de Carolina Tohá por el rol de la ex-Concertación durante los años que fueron gobierno.

Para marcar su molestia por el tono de la franja del candidato frenteamplista, desde el Socialismo Democrático decidieron suspender su participación en la reunión de coordinación entre los partidos del oficialismo que habitualmente se realiza los lunes antes del comité político ampliado en La Moneda.

La ausencia de los timoneles del PS, PPD, PR y Liberales de esa cita había sido solicitada inicialmente por el timonel radical, Leonardo Cubillos, a raíz del uso por parte de la franja de Gonzalo Winter de imágenes de archivo del exdiputado y expresidente del PR Patricio Tombolini, durante el llamado “caso Coimas”, como parte de las críticas a los gobiernos de la ex-Concertación. Por el mismo hecho, Tombolini ya anunció que presentaría una querella en contra de los responsables de la franja del abanderado frenteamplista.

Pese a que el propio Winter admitió que al ver las imágenes, antes de su difusión, no se había dado cuenta de que se trataba de Tombolini –quien fue declarado inocente por la Corte Suprema–, por lo que se comprometió a sacar esa parte de su franja televisiva, las críticas e interpelaciones desde el comando de Winter a sus aliados del Socialismo Democrático no solo han continuado, sino que, incluso, se han incrementado en los últimos días.

05 Junio 2025 Diario La Tercera y Radio Duna organizaron Debate Presidencial primarias oficialistas en el cual Participaron los candidatos Carolina Toha, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet Foto: Andres Perez Andres Perez

Por lo mismo, a la queja de los radicales se terminaron plegando los timoneles del PS, Paulina Vodanovic, y del PPD, Jaime Quintana, quienes ayer ratificaron el no asistir a la reunión en señal de molestia.

“Estas primarias han tenido algo bueno, que es que se han ido diferenciando los proyectos políticos. Pero vean ustedes lo que ha pasado esta semana con el Frente Amplio, con la franja (...) De verdad que ha sido casi al nivel de grosería lo que ocurre (...) Es una pena, porque hemos tratado de trabajar estos años de gobierno, no ha sido fácil, con distintas visiones políticas, donde el Socialismo Democrático ha hecho un aporte importante y esperaríamos reciprocidad en el respeto al menos”, señaló ayer la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La dirigenta socialista remarcó que no cree que todo el Frente Amplio esté de acuerdo con el tono de la franja y de las críticas a sus aliados, sino que estas se deberían más que nada a la “desesperación en la que está cayendo el comando de Winter al ver la fuga de votos de sus partidarios”, los que se estarían volcando a otros candidatos del oficialismo.

Para los socialistas no es creíble que los afiches que aparecieron la semana pasada en las calles de Santiago, en los que aparecen imágenes de destacadas figuras de la ex-Concertación con la leyenda: “Los rostros del pasado no resolverán los problemas que dejaron”, no tengan relación con la campaña de Winter, pese a que el candidato del FA haya asegurado que no lo hizo su comando.

Paulina Vodanovic baja su candidatura presidencial tras 15 días de tensión interna en el PS JAVIER SALVO/ATON CHILE

Esto porque, si bien, Winter tomó distancia de ese hecho, las críticas de su comando al rol de la ex-Concertación se han ido incrementando con el paso de los días. El viernes pasado, un nuevo spot de la franja del FA, llamado “la mesa del poder”, en el que con tono irónico retomaban las críticas que hacía el FA a los vínculos entre la ex-Concertación por su “acomodo” con el poder económico y político previas a la elección de primera vuelta de 2021.

“Hay quienes pretenden reescribir la historia. Desde el progresismo no podemos caer en ese error. La Concertación fue una coalición que gobernó por 20 años y que permitió terminar con la dictadura, reducir la desigualdad, que la economía creciera. Pero se cometieron errores y hubo formas de hacer política de las cuales sacamos aprendizajes”, señaló el secretario general del PPD, José Toro, a través de sus redes sociales.

El diputado socialista Daniel Manouchehri, por su parte, aseguró que “este gobierno fue salvado de un desastre mayor gracias al Socialismo Democrático. El Frente Amplio no puede actuar con la frivolidad irresponsable con la que lo está haciendo en esta campaña”.

En privado, miembros de la mesa directiva del PPD, en tanto, afirmaron que el ambiente al interior del oficialismo se ha ido crispando cada vez más producto de la tensión entre las campañas de Winter y Tohá.

Ayer eso quedó en evidencia en las continuas interpelaciones entre Winter y Tohá durante su participación en el primer debate televisivo por las primarias del oficialismo.

“Yo pensé que esa visión había sido superada, porque es la misma con la que el Frente Amplio se inició, la misma que (el FA) se jugó durante el estallido, es una visión de esa época como si hubiera sido una gran estafa, cuando los protagonistas están hoy en el gobierno de Gabriel Boric. Porque ese período estuvo gobernado por gente de un sector que hoy está mayoritariamente en el gobierno. Por eso, aparte de ser bastante fuerte, porque se supone que somos aliados, en mi opinión esa mirada fue la que interpretó de una cierta mirada el estallido y después esa misma mirada empujó de una determinada manera el proceso constitucional y tuvo al gobierno actual en las cuerdas también. Entonces, ¿ustedes de verdad sostienen eso o es un recurso de campaña que no se cree, entonces se dice algo que no es verdad porque en la campaña funciona?", le preguntó directamente Tohá a Winter, dejando en claro su molestia por el tono que ha tomado la franja de su contendor.

Santiago, 12 de Junio de 2025. Con la inauguración a cargo del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero junto a Carolina Leitao, y posterior exposición de Evelyn Matthei y Carolina Tohá, la Cámara Nacional de Comercio, la OEA, OCDE e ICAIE realizan el “2° Día Contra el Comercio Ilícito y el Crimen Organizado: Chile Enfrenta la Economía Ilegal”. Además, se desarrollará un bloque político integrado por la senadora Paulina Núñez y el senador Jaime Quintana, el diputado Jorge Alessandri y el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri. Además, expondrán diferentes expertos nacionales e internacionales, autoridades y exrepresentantes de gobierno, como el exministro del Interior de Perú, Rubén Vargas. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

En otro pasaje del debate, incluso, Tohá le remarcó a Winter que “al igual que en su franja se estaba pasando de rosca”, ante las críticas que hacía el frenteamplista por los déficits que tuvieron los gobiernos de la ex-Concertación.

Winter, a su vez, justificó el cuestionado spot señalando que “se trata de retratar los dolores que surgieron en una época”, aun cuando reconoció que los 20 años de gobierno de la ex-Concertación fueron una buena época porque se terminó con una dictadura y logró crecimiento económico, pero quedó una gran herida: la desigualdad”.

Lo que fue de inmediato retrucado por Tohá: “Eso no es lo que dice tu spot”.