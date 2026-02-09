Tras anuncio de subsecretarios y delegados: Kast inicia vacaciones en Puerto Varas con miras al cambio de mando

Santiago 6 de enero 2026. EL Presidente Electo, Jose Antonio Kast, recibe en audiencia al Comite Ejecutivo de la CPC, en la Oficina del Presidente Electo de la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Este domingo, acompañado por su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola, y otros familiares, José Antonio Kast llegó hasta Puerto Varas para iniciar sus vacaciones previo al cambio de mando del próximo 11 de marzo.

El futuro mandatario tiene previsto permanecer por diez días -hasta el 17 de febrero- en la Región de Los Lagos , específicamente en los alrededores de la localidad de Ensenada, cerca del lago Llanquihue.

Allí Kast tiene su habitual casa de veraneo, aunque este año no serán días de completo descanso pues se mantendrá monitoreando la instalación de su futura administración, e incluso en la Oficina del Presidente Electo (OPE) no descartan que el futuro jefe de Estado aproveche su estadía para reunirse con autoridades locales de comunas cercanas.

Y es que si bien, tal como estaba programado desde un inicio, sus días de descanso parten después de que este sábado diera a conocer los nombres de sus 16 delegados presidenciales y también subsecretarios que lo acompañarán una vez que llegue a La Moneda, lo cierto es que aún quedan algunos pendientes.

En ese sentido, no se descarta que mantenga algunas reuniones de forma telemática con su equipo para ir preparando los últimos detalles de su llegada al gobierno y revisando los eventuales pormenores de las últimas semanas del periodo de transición, que se ha visto marcado por algunas polémicas con la actual administración.

El foco, eso sí, estará en sacar adelante los últimos nombramientos del Ejecutivo.

El primero de ellos: el del futuro subsecretario de Fuerzas Armas (FF.AA.). El cargo fue el único de las 40 subsecretarías que no fue anunciado durante la ceremonia del sábado y el propio Kast reconoció que “estamos trabajando para encontrar la mejor persona junto con el ministro Fernando Barros”.

En esa subsecretaría de la cartera de Defensa, uno de los nombres que sonaba para el puesto era el del general en retiro del Ejército Óscar Bustos, quien según trascendió habría desestimado la posibilidad de asumir el cargo. En la OPE, en tanto, recalcan que aún se está definiendo el perfil para esa repartición.

El puesto es uno de los claves de la futura administración, pensando en lo que será el desarrollo del denominado Plan Escudo Fronterizo, que Kast presentó en campaña y que entre otras materias considera la colaboración de las FF.AA. en el control de la inmigración irregular en las fronteras del norte del país.

Respecto de lo anterior, Kast incluso adelantó que se está evaluando la opción de que un “comisionado especial para la macrozona norte” se encargue de coordinar y supervisar la implementación del plan. Otro de los temas que seguirá en conversaciones mientras Kast se encuentre de vacaciones.

En materia de nombramientos, también hay algunos temas con los que se seguirá avanzando mientras Kast se encuentra en Puerto Varas.

Según plantean en la OPE, la idea es cerrar a más tardar durante la primera semana de marzo los cargos para las delegaciones provinciales -algo que ya se está trabajando con los futuros delegados-, junto con quienes asumirán en los servicios ministeriales regionales (seremi) y en otros servicios específicos como la Dirección del Trabajo y el Servicio Civil, entre otros.

Para estos últimos, de hecho, ya están sonando algunos nombres, como el del abogado David Oddó y el excandidato a diputado Pedro Lea-Plaza (republicano), respectivamente. Este último ha colaborado en el periodo de transición en la elaboración de las nóminas para cargos más técnicos, como directores de servicio o las designaciones directas que puede hacer el mandatario a través de las “12 balas de plata”.

Ese trabajo ha estado a cargo principalmente de Alejandro Irarrázaval, quien se ha posicionado como uno de los principales asesores de Kast en la conformación del Ejecutivo.

Estos puestos son mirados de cerca por los partidos, particularmente por Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli). Y es que, si bien las colectividades lograron aumentar su representación a través de las subsecretarías, y sobre todo las delegaciones, de igual forma apuestan a seguir creciendo en los cargos regionales donde -afirman- cuentan con más cuadros con experiencia.

“El 11 de marzo no se puede llegar a improvisar (...) Se ha nombrado apenas el 10% de todos los nombramientos que hay que hacer a nivel nacional, y por lo tanto los partidos van a tener la opción de optar a las seremías y a otros servicios para que tengan debida representación”, dijo el diputado y jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

Hasta el momento, mientras que en el gabinete ministerial 17 de los 24 ministros son independientes, en las subsecretarías y delegaciones los partidos se quedaron con 12 de 40 y 16 representantes, respectivamente. Eso, sin considerar también algunos cercanos a las distintas tiendas.

Más allá de los nombramientos, otro de los temas que quedaría pendiente y que se espera cerrar durante esta semana es la visita de Kast a Estados Unidos, la que sería su última gira como presidente electo y donde espera poder reunirse con el presidente de ese país, Donald Trump.

El viaje es uno de los más importantes de Kast como presidente después de haber visitado Argentina, Ecuador, Perú y algunas naciones de Centroamérica y Europa, donde estuvo la semana pasada.

Aunque el plan original era viajar a Estados Unidos a fines de febrero, por temas de agenda del mandatario estadounidense la gira podría postergarse hasta la primera semana de marzo.

Eso sí, la idea es que el periplo se realice sí o sí antes del cambio de mando. Esto con el objetivo de evitar que Kast tenga que salir del país durante los primeros meses tras asumir.