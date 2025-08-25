Vallejo desdramatiza críticas por cambio de gabinete: “Las quejas de los partidos siempre pasan”

Continúan las reacciones tras el cambio de gabinete que realizó el Presidente Gabriel Boric la semana pasada, donde Esteban Valenzuela salió del ministerio de Agricultura y Mario Marcel dejó la cabeza de Hacienda.

En el caso de Valenzuela, su salida estuvo ligada estrechamente a las decisión de su partido político, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) de dividir al oficialismo y competir en en dos listas en las elecciones parlamentarias. En el caso de Marcel, se aclaró que su salida obedece a una decisión personal.

Sobre este último caso, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, criticó la gestión del extitular de Hacienda y planteó: “Asumo que el gobierno estará disponible a informarles a los partidos por qué razón se produce esto (el cambio de gabinete), porque va dejando una sensación de que algo se está desgranando. Y eso no es bueno, menos en los tres meses que quedan de aquí a la elección, y menos en los siete, ocho meses que quedan a marzo, cuando hay que entrar al (nuevo) gobierno”.

Al respecto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), en diálogo con Radio Duna, expuso que " el Presidente no hace cambio de gabinete pensando en si le gusta o no la oposición o a un partido incluso del oficialismo “.

“Él (Presidente) tiene la facultad única y exclusiva de nombrar, designar un ministro de Estado o removerlo. Y este es también el caso de Esteban Valenzuela (…) independientemente de la interpretación o molestia del presidente del FRVS, nosotros tenemos claro, desde el Presidente hasta los ministros cuál es el trabajo que hay que seguir haciendo para mejorar las condiciones de los chilenos hasta el último día del mandato presidencial", sostuvo.

Respecto a los dichos de Carmona, remarcó que, “lo importante” es que se gobierna hasta el último día. “Por lo tanto, esto de decir de que algo se desgrana o lo del pato cojo (…) son simplemente interpretaciones, porque la realidad es que se gobierna hasta el último día", aseveró.

En esa línea, señaló que “las quejas de los partidos siempre pasan, en cada cambio de gabinete suceden, es parte de. Pero nuestra tarea fundamental y nuestra prioridad es seguir trabajando independientemente de quién lidere las carteras de gobierno", destacó la ministra.

En definitiva, señaló que las críticas son “parte de las esquilas que suceden luego de los cambios de gabinete, que son muy fuertemente criticadas por la oposición siempre, y que también generan algunos resquemores dentro de los partidos oficialistas“.