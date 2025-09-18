SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Vallejo responde a dichos de Chomalí sobre aborto y eutanasia: “Nosotros tenemos una mirada distinta”

La vocerca remarcó que las iniciativas se sustentan "desde la necesidad de garantizar una política de salud" y de "una manera distinta de entender la dignidad humana".

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió este jueves a las declaraciones del arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, durante el Te Deum Ecuménico, donde reiteró su rechazo al aborto y la eutanasia.

En su homilía, Chomalí afirmó que “Chile es un país laico, lo sabemos, pero ello no significa que los creyentes tengamos que guardar silencio cuando vemos amenazados los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, sobre todo cuando se pretende aprobar leyes claramente injustas como el aborto y la eutanasia, porque atentan contra quienes el Estado debiese cuidar y proteger celosamente, los más débiles”.

El arzobispo agregó que “seguiremos aportando al debate desde la razón y la fe, desde nuestras universidades y centros de estudios, desde nuestros hogares de ancianos y casas de acogida para mujeres embarazadas. Lo dijimos ayer cuando se violaban los derechos humanos en Chile, lo decimos hoy con la misma convicción: la vida humana siempre es un bien intocable y nadie tiene el derecho a arrebatarla ni a disponer de ella”.

Consultada a la salida de la ceremonia, Vallejo respondió que “creemos que esas palabras se hacen desde el marco del respeto, desde el punto de vista de una fe que no comparte esos proyectos de ley, y que reclama obviamente en el marco de un Estado laico ser escuchada“.

“Nosotros entendemos esa aspiración, y por eso hemos dicho que el proyecto de ley tiene que abrir un diálogo y debate”, expresó.

En ese sentido, la ministra puntualizó que, desde el Ejecutivo, “nosotros tenemos una mirada distinta, que parte desde la necesidad de garantizar una política de salud para mujeres que siguen abortando en nuestro país, que necesitan cierto grado de protección, o con el proyecto de eutanasia que ha sido impulsado como una manera distinta de entender la dignidad humana de esas personas.

Vallejo evitó polemizar, asegurando que “en el marco de una diferencia que es conocida, creemos que se dio respetuosamente”.

Lee también:

Más sobre:Camila VallejoFernando ChomalíTe DeumIglesia CatólicaAbortoEutanasia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Lo despidieron por falta de talento”: Trump responde a la suspensión de Jimmy Kimmel

Carabineros frena robo de carnicería en Valparaíso: detienen a uno de los imputados tras persecución

Tras Te Deum: Las opiniones divididas que surgieron entre parlamentarios por dichos de Chomali sobre eutanasia y aborto

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

Presidente Boric encabeza “esquinazo” en La Moneda e invita a los candidatos tener “la perspectiva histórica de que somos continuidad”

Los únicos candidatos que asistieron: lo que marcó el despliegue de Matthei, Kast y Kaiser durante el Te Deum Ecuménico

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

Copa Libertadores: Palmeiras vence en casa de River Plate con Paulo Díaz como uno de los grandes villanos

3.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

4.
Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

5.
Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Alianza Lima vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile contra Alianza Lima por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

Carabineros frena robo de carnicería en Valparaíso: detienen a uno de los imputados tras persecución
Chile

Carabineros frena robo de carnicería en Valparaíso: detienen a uno de los imputados tras persecución

Tras Te Deum: Las opiniones divididas que surgieron entre parlamentarios por dichos de Chomali sobre eutanasia y aborto

Presidente Boric encabeza “esquinazo” en La Moneda e invita a los candidatos tener “la perspectiva histórica de que somos continuidad”

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump
Negocios

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Mercado anticipa pocos efectos en Chile tras decisión de la Fed

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?
Tendencias

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Sorpresas y grandes ausentes: los 21 convocados por Nicolás Córdova en la Roja para el Mundial Sub 20
El Deportivo

Sorpresas y grandes ausentes: los 21 convocados por Nicolás Córdova en la Roja para el Mundial Sub 20

Se quedan afuera de la nómina de Nicolás Córdova: Iván Román y Damián Pizarro se pierden el Mundial Sub 20

Lienzos y fuegos artificiales afuera del hotel: hinchas de Alianza Lima calientan el duelo ante la U en Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo
Cultura y entretención

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Jimmy Kimmel fue sacado “indefinidamente” del aire por sus comentarios sobre Charlie Kirk

“Lo despidieron por falta de talento”: Trump responde a la suspensión de Jimmy Kimmel
Mundo

“Lo despidieron por falta de talento”: Trump responde a la suspensión de Jimmy Kimmel

Destacando colaboración en materias migratorias y económicas: Marco Rubio envía saludo a Chile por las Fiestas Patrias

Trenes a Machu Picchu retoman operaciones tras protestas

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos