Vocera (s) descarta ataques focalizados a Matthei desde La Moneda y uso de bots en su contra

La ministra vocera (s) de gobierno, Aisén Etcheverry, abordó este domingo los roces que se han registrado entre el Ejecutivo y la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei en la última semana.

Fue durante el lanzamiento de su campaña que la abanderada gremialista emplazó a Etcheverry a guardar silencio, luego de que durante la actividad la prensa le consultara por unas declaraciones de la portavoz del Ejecutivo. Desde La Moneda reprobaron el gesto de Matthei y en Chile Vamos han acusado que el gobierno se ha centrado más en criticar a la exalcaldesa que al resto de las candidaturas de oposición.

En entrevista con Mesa Central, Etcheverry se refirió al episodio llamando a cuidar las formas en el debate: “Uno siempre escucha hablar de la importancia de las formas en política, algo que a mí me ha preocupado siempre mucho, que la forma en política no es solo estética, sino que es un habilitante para la construcción de acuerdos, y lamentablemente a veces se pierden esas formas. A veces con intención, a veces por impulsividad, a veces porque a uno le sale nomás y también ocurre, pero cuando esas formas se pierden, el daño que se genera en la conversación política es grande también".

“Yo creo que lo esencial es que el respeto, las formas y sobre todo el rol que tenemos todos quienes tenemos visibilidad o cargos políticos o otros, cómo ayudamos a que la agresividad disminuya en todos los ámbitos es algo que tiene que estar presente”, añadió.

Luego al ser consultada si es que había un ataque sostenido desde La Moneda hacia la candidata -como han acusado desde la oposición- la vocera lo descartó y afirmó que “desde esta vocería y desde el gobierno, cada vez que se ha llevado el tema de la agresividad, ya sea promoviendo las armas, como ocurrió hace algunos meses con los candidatos Kast y Kaiser, o en las formas en cómo nos comunicamos y cómo conversamos, nosotros hemos hecho el punto de, ‘oye, ojo, aquí hay que tener cuidado y esto hay que abordarlo con mucha seriedad’”.

“Nosotros lo que hemos hecho desde La Moneda es informar, es explicar y es también manifestar cuál es la posición, que en muchos casos es contraria a la de algunos candidatos, o en varios casos, y manifestarla con claridad porque nos parece que son posiciones que son esenciales para el desarrollo democrático, el desarrollo de los países".

Adicionalmente, descartó que haya cuentas de redes sociales manejadas por reparticiones del Ejecutivo dedicadas a atacar a la candidata, tesis que fue empujada esta semana por el jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen. “Nosotros no tenemos ningún antecedente. No nos los han hecho llegar tampoco. No hay vots ni en Segegob, ni en Secom, ni en La Moneda. Menos para atacar a un candidato en particular. Las vocerías y los contenidos de las vocerías se hacen por canales oficiales. Yo misma doy esa opinión en muchas ocasiones. Incluso metiéndonos en temas a veces peliagudos, como se dice. Pero con lo que es la posición de gobierno, que es abierta y es transparente y es fiscalizable. Y por lo tanto, lo desmiento absolutamente", zanjó.