Vodanovic (PS) sobre comunicado de Chile Vamos que desmiente acuerdos: “Esa redacción da indicios de un ánimo que es distinto al que percibimos esta mañana y en días previos”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió al desmentido realizado por Chile Vamos en relación el anuncio de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados sobre acuerdos que se habrían alcanzado entre el oficialismo y los partidos opositores -a excepción del Partido Republicano- para un nuevo proceso constituyente.

Mediante un comunicado, los presidentes de RN, Francisco Chahuán; de la UDI, Javier Macaya, y de Evópoli, Luz Poblete, indicaron que “consideramos lamentables las declaraciones de ministros del Gobierno y personeros del oficialismo que buscan precipitar resultados, poniendo en riesgo las conversaciones y acuerdos en marcha”.

Al ser consultada sobre los detalles de las reuniones, la timonel del PS comentó en CNN Chile que ”hubo voluntades y muchos acuerdos. Al cierre de la misma, después de más de dos horas de debate, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, empezó a tomar los acuerdos, anotó y los repitió varias veces. Por lo tanto, todos los que estábamos presentes en la sala, escuchamos aquello”.

Además, en base al comunicado de la UDI, RN y Evópoli, Vodanovic expreso que “yo no sé si aquí hay una confusión, no quiero atribuir mala fe, porque hasta ahora esta negociación ha sido de buen tono y no me gustaría pensar que estamos entrando en una zona de desdecirnos de los compromisos que hemos adquirido, no solo los de hoy, sino que también con los que la derecha adquirió durante la campaña, en donde insistió en rechazar para reformar o en decir que tendríamos una nueva Constitución. Hoy solo el Partido Republicano dijo que estaba por reformar la actual Constitución, todas las demás fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en una nueva Constitución y en un organismo por elección ciudadana”.

Al ser consultada por la redacción del comunicado de Chile Vamos, la presidenta del PS aseveró que esta “da indicios de un ánimo que es distinto al que percibimos esta mañana y en días previos. He tenido varias conversaciones con parlamentarios, con jefes de partido, no solo de mi sector. Me parece que el tono de esa redacción da para pensar que hay un giro que me preocupa porque, nuevamente, vamos a tener el escenario de estar negando o tapando el sol con un dedo. La elección del 4 de septiembre no quiere decir que la sociedad chilena no quiera cambios, avanzar en los derechos sociales y establecer un estado social y democrático de derecho”.

Asimismo, y sobre el acuerdo de hoy, Vodanovic enfatizó en que “aquí se tomó un acuerdo y se comunicó, pero no como un acuerdo final o total, sino como un acuerdo de la sesión de hoy. Esto no quiere decir que mi posición como Partido Socialista vaya a cambiar, nosotros estamos por una convención 100% electa y nos vamos a mantener en ello”.

La timonel del PS aseveró que es necesario tomarse una pausa, continuar las conversaciones y que el día jueves se aclare lo comunicado de Chile Vamos.

Finalmente, Paulina Vodanovic emplazó a Francisco Chahuán, Luz Poblete y Javier Macaya -timoneles de RN, Evópoli y la UDI, respectivamente- a que “respetuosamente nos digan frente a Chile si quieren o no una nueva convención. Si no quieren una convención, que lo digan y no estemos haciendo reuniones para hacer declaraciones rimbombantes, generosas con la República, cuando en realidad no se quiere avanzar en ello”.