Winter empieza a prender la máquina electoral del FA

Antes de que se oficializara que el diputado Gonzalo Winter había cambiado de opinión y que, tras dos semanas de silencio, sí estaba disponible para ser el abanderado presidencial del Frente Amplio (FA), el parlamentario tomó su celular y empezó a llamar a los alcaldes frenteamplistas. Lo hizo con el jefe comunal de Peñalolén, Miguel Concha, y con el resto de los liderazgos municipales del FA.

El gesto fue bien visto por los alcaldes y fue interpretado como una manera de hacerlos parte desde un inicio de una campaña que necesariamente los tendrá como punta de lanza para mover al electorado en las primarias oficialistas, sobre todo tratándose de una elección con voto voluntario.

La vinculación de Winter con los alcaldes es una pieza estratégica del comando que recién se está formando y que tiene como jefa de campaña a la diputada Gael Yeomans. Ella, además, es quien se ha encargado de tender los puentes con el principal rostro del mundo municipal del FA: el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Cuando el jefe de Maipú le explicó a la directiva que no cedería en su negativa para la presidencial, de inmediato se puso a disposición del partido para apoyar activamente en la campaña. Vodanovic aún no ha tenido apariciones públicas con el equipo de Winter, ya que por estos días anda en París, representando a Chile en el foro internacional “Urban Days” de la OCDE.

Dedvi Missene

Quienes han sabido de las conversaciones de Yeomans con Vodanovic cuentan que a su regreso se espera que asuma un puesto clave en el comando, uno que tenga vinculación territorial. Dicho equipo se dará a conocer en los próximos días y ya tiene una confirmada: la exembajadora Beatriz Sánchez. El plan es que antes de que asuma una candidatura por un cupo senatorial en el Maule, se integre al equipo comunicacional del comando.

Tener a los alcaldes alineados y motivados con la candidatura de Winter es un ingrediente esencial de la fórmula frenteamplista para el éxito electoral. En el partido saben que son los liderazgos los que tienen mayor penetración en los territorios. Vodanovic administra la segunda comuna más poblada de Chile, cuyo padrón es de casi 400 mil electores, y él mismo salió electo con casi 230 mil votos.

A Vodanovic se suma Macarena Ripamonti, quien movió 114 mil votos en Viña del Mar; Concha, quien salió electo con 52 mil sufragios; Camila Nieto, quien se quedó con Valparaíso al mover 50 mil votos, y Carla Amtmann, quien se reeligió como alcaldesa de Valdivia con 40 mil apoyos. A ellos se suman otros independientes que son cercanos al FA, como Felipe Muñoz, de Estación Central (casi 42 mil votos); la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla (44 mil sufragios); el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz (casi cinco mil apoyos), y el alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz (siete mil votos).

Reventar Valparaíso

Fuentes del FA cuentan que una de las grandes conclusiones de la última elección municipal y regional, de octubre de 2024, fue que se confirmó que el partido se ha transformado en una colectividad urbana, casi sin conexión con el mundo rural, algo totalmente al revés de lo que le pasa al PS, cuyos militantes suelen repetir en privado que se han ido convirtiendo en un “partido provincial”. Y los vínculos con las zonas urbanas tienen dos grandes emblemas: Valparaíso y la Metropolitana, las dos regiones más pobladas de Chile. El mismo Winter primero fue arrastrado por el sistema electoral, pero en su segunda elección se transformó en la tercera mayoría nacional a nivel de diputados: 67 mil votos en el distrito 10.

La fórmula del éxito para el FA es sacar la mayor cantidad de votos posibles en Valparaíso. Y en una elección pequeña, como es una primaria, en el Socialismo Democrático saben que si en esta región sacan más de 100 mil votos de diferencia respecto de los otros candidatos, la diferencia puede ser irremontable.

La fortaleza frenteamplista en estas dos regiones parte de buena base. En el plebiscito de 2023, la opción “En contra” tuvo su mejor rendimiento en la Metropolitana, con el 58%, equivalente a 2,8 millones de votantes, seguido de Valparaíso, con el 59%, lo que se tradujo en 793 mil sufragios. Y en el referéndum de 2022 pasó lo mismo. Aunque ganó el “Rechazo”, el mejor rendimiento se obtuvo en la Metropolitana, con 44% para el “Apruebo”, equivalente a 2,2 millones de votos, y en Valparaíso, con 42% y 583 mil apoyos.

SEBASTIAN CISTERNAS/ATONCHILE

En la Quinta, el FA no solo controla las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, sino que, además, la gobernación. El gobernador Rodrigo Mundaca (774 mil votos, el 63% de las preferencias) es independiente y pese a que ha deslizado dudas sobre respetar el resultado de la primaria oficialista, en el FA lo consideran un “compañero de ruta”, sobre todo a nivel de movimientos sociales, como Modatima.

El FA, además, controla el 45% de los escaños que tiene el oficialismo en la Región de Valparaíso. Si en total la alianza de gobierno tiene nueve diputados, el FA se lleva cuatro: Diego Ibáñez, Jorge Brito, Camila Rojas y Francisca Bello. Por su parte, el PS se queda con dos, y el PC y el PPD con uno cada uno. El último diputado oficialista corresponde a un cupo independiente del PR. Todos los diputados frenteamplistas suman 85 mil votos en la última elección parlamentaria y la primera mayoría regional se la lleva Ibáñez. A ellos hay que sumar a Juan Ignacio Latorre (30.545 votos), el único senador.

Así como el FA tiene muy claras sus fortalezas, también sabe de sus debilidades. No solo han obtenido magros resultados en zonas rurales, sino que tienen poca fuerza electoral en el norte y recién están construyendo una base electoral en el Maule y La Araucanía.

Las garras del FA

La máquina electoral del FA no es solo un mito en el oficialismo. La campaña del “En contra” fue el momento clave en que figuras históricas del PS y el PPD vieron con sus propios ojos el despliegue que puede lograr el partido. Ahí notaron que los frenteamplistas no improvisan, son metódicos y que a la hora de activar sus redes de militantes tienen una estructura orgánica “viva y que funciona”.

Eso explica que tengan la bancada de diputados más grande del oficialismo. El FA tiene 19 diputados -de los cuales solo una es independiente-, a los que hay que sumarles otras dos parlamentarias que fueron electas por el partido, pero renunciaron. La fuerza electoral del FA es también la razón por la cual tuvieron los mejores resultados oficialistas en la elección del Consejo Constitucional y de la Convención Constitucional.

Si de analizar fuerza electoral se trata, los entendidos dicen que el mejor indicador es la elección de concejales. Al contar la cantidad de votos que obtuvieron los concejales -militantes e independientes en cupos de partido-, el orden queda así si solo se considera a los partidos oficialistas que van a primarias: FA (741.709), PC (642.971), PS (624.472) y PPD (449.081). La misma cifra, excluyendo a independientes, confirma la hegemonía frenteamplista: PC (566.500), FA (541.281), PS (499.173) y muy por debajo el PPD (223.290).

Dedvi Missene

En el oficialismo saben que las primarias presidenciales son un tipo de elección particular. A diferencia de los comicios generales, aquí valen los convencidos, el voto más duro de los partidos. Por eso importa el peso que tiene cada candidato y el FA aquí también lleva la delantera: es el partido con más militantes (61 mil). De esos, en la última elección de directiva participaron casi 13 mil.

Los militantes del FA, a su vez, están organizados en más de 220 comunales, de los cuales cada grupo tiene una dupla de líderes a los que se suman las directivas regionales. Junto con eso hay que agregar los siete frentes temáticos: salud, trabajo, educación, disidencias sexuales, eco social, estudiantil y feminismo. Esos dos últimos serán claves para sacarle el máximo provecho a lo que, según el partido, se asoma como uno de los activos de Winter: los jóvenes y las mujeres. Por lo mismo, también es fundamental el desplante digital en redes sociales, algo en lo que el FA juega de memoria, porque le sale natural. Tanto así que su comando lleva contabilizadas más de 20 cuentas en Instagram y TikTok que difunden contenido de Winter de forma “autónoma y autoconvocada”.

El FA -cuya comisión electoral la integran dirigentes como el secretario general Andrés Couble y el secretario ejecutivo Simón Ramírez, entre otros- también tiene varios rostros que ya han participado de elecciones y tienen aprendizaje en terreno. En ese listado se repiten nombres como el actual embajador en la OEA, Sebastián Kraljevich, y el director de la Secom, Pablo Paredes, en la presidencial de 2021; Felipe Heusser en la campaña del Apruebo, o últimamente Matías Meza-Lopehandía, quien apoyó en la campaña del “En contra” junto a la secretaria de contenidos Camila Miranda. En los comicios municipales, el exjefe de gabinete del Presidente apoyó en la arista de encuestas y se abocó a asegurar el triunfo de Nieto en Valparaíso.

Otro de los beneficios de Winter es que tiene a todo su partido alineado. Algo que no pasa con sus contendores. Tohá tiene el apoyo del PPD, un partido que en las últimas elecciones ha demostrado debilidad en las urnas, pero fracasó al no conseguir -hasta ahora- la adherencia de los socialistas. El PS tiene a su base militante con Paulina Vodanovic, pero la élite de la dirigencia apoya a Tohá. En el PC hay una evidente división: el ala más a la izquierda no quería apoyar a la exministra Jeannette Jara y empujó la opción de Daniel Jadue.

Los candidatos oficialistas junto a la expresidenta Bachelet.

En el caso de Winter hay una sinergia total: lo apoyan las bases, la élite del partido y también el establishment del FA. Y hace más de siete años que se impuso recorrer todas las comunas de Chile, conociendo a los distintos comunales y armando lazos con las redes del partido. Por eso es que tanto en el comando como en la colectividad repiten que la militancia se ha ido entusiasmando con la candidatura.

Un último ingrediente para la receta electoral tiene que ver con el Presidente Gabriel Boric. El diputado ya rayó la cancha: él será continuidad y está 100% orgulloso del primer gobierno del FA. La apuesta no es menor cuando lo que se juega es quedarse con la fiel base de apoyo del 30% que ha sustentado al Mandatario en sus tres años de gobierno. El último sondeo del Panel Ciudadano, de la UDD, muestra a Winter con ventaja. De quienes aprueban al gobierno y votarían en primarias, el 31% lo haría por Winter, 30% por Jara y 26% por Tohá. Por eso, dicha encuesta concluye que el diputado “depende del votante que aprueba al gobierno y su potencial de crecimiento está en activar más simpatizantes del gobierno”.

En ese ambiente, el rol de Boric se vuelve importante para el FA. Pese a que el Mandatario pidió prescindencia a todo su gabinete, el partido le ha mandado recados pidiendo un gesto en favor de Winter, al igual como lo hizo con Tohá y Jara cuando se fueron del gobierno. El anhelo descansa en que Winter no solo es el candidato de Boric para la primaria, sino que, además, es de su mismo partido y son amigos cercanos.