Tomás Izquierdo por alza del dólar: “Es bien penoso que el ministro de Hacienda tenga que golpear la puerta al Banco Central”

El dólar no ha parado de subir en las últimas semanas, e incluso este miércoles llegó a tocar los $1.000. Esta escalada de la moneda estadounidense ha puesto sobre la mesa una posible intervención del Banco Central. Incluso el ministro de Hacienda, Mario Marcel, emplazó al ente rector y dijo que “sería oportuno que pudiera compartir su propio diagnóstico sobre lo que está ocurriendo”. En medio de este escenario, el economista y gerente general de Gemines, Tomás Izquierdo, no descartó que la entidad tenga que subir aún más la tasa de interés para contener la inflación.

“Es bien penoso que el ministro de Hacienda tenga que golpear la puerta al Banco Central y decir espero que se pronuncie sobre esto. Es una atribución del Banco Central. Ni hablar del costo que esto tiene para su principal misión que es contener la inflación, y como le va a complicar el cuadro de aquí a fin de año si es que el tipo de cambio se estaciona en niveles como los que estamos observando hoy. Qué significa eso. A lo mejor va a tener que subir más la tasa la próxima semana. Nos toca redactar el comunicado del GPM. Parece que la recomendación va a ser subir más la tasa, y subir más la tasa cuando todos sabemos que se viene una recesión”, dijo Izquierdo en Radio Infinita.

Asimismo, el economista criticó la postura que han tenido hasta el momento los consejeros del ente rector, que han dicho que no van a intervenir el mercado cambiario.

“Hace un par de semanas atrás, hubo una entrevista a la consejera, y no tengo nada en particular contra nadie, Stephanie Griffith Jones, que cuando el periodista le pregunta si han visto la posibilidad de intervenir el mercado cambiario, ella contestó algo que no puede contestar un banquero central. Contestó mira es algo que ni siquiera hemos conversado. Eso es algo que no puede decir. Ese es un estímulo al mercado. Después otro consejero dijo algo parecido”, sostuvo.

Y agregó que “estoy preocupado. Antes de hablar de lo que lo está empujando (al dólar) y es más bien un fenómeno especulativo. Estoy preocupado porque creo que nuestra autoridad monetaria, que ha jugado un rol super importante en los últimos 30 años en dar certezas en la estabilidad macroeconómica del país, ha quedado un poco rezagada, un poco atrasada en su accionar y eso me preocupa”.

Por otro lado, señaló que la subida que ha experimentado el dólar no se explican por factores internos, ya que a su juicio la incertidumbre se ha ido despejando en las últimas semanas.

“Estoy con lo que dijo el ministro Marcel. Si algo ha pasado en la última semana es que más bien se han ido despejando incertidumbres más que agregando. Conocemos la reforma tributaria. Hace dos semanas no la conocíamos. Terminó el proyecto constitucional, conocemos el texto, antes no lo conocíamos. Se ha ido decantando la opción del Rechazo con más fuerza, que sumando y restando el mercado tiende a premiar, independiente de la opinión que tenga cada cual. Creo que ha disminuido el ruido político de lo que teníamos antes. No veo que sea un deterioro adicional en la situación política lo que está explicando en la depreciación del peso”, indicó Izquierdo.