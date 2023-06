UC Christus pide que haya aranceles especiales si es que se decide que Fonasa sea el único asegurador

Hasta la Comisión de Salud del Senado asistió este martes de manera presencial el gerente general de UC Christus, Cristián de la Fuente, para referirse a la ley corta de isapres que ingresó el gobierno, y donde se incorpora la creación de una nueva modalidad en Fonasa, llamada Modalidad de Cobertura Adicional (MCA).

El ejecutivo partió explicando: “Somos la red de atención medica universitaria mas importante de Chile, y quiero detenerme en ese punto: el 40% de nuestros pacientes provienen de Fonasa, tenemos tres centro Cesfam áncora, en las comunas de La Pintana y Puente Alto, estamos construyendo un centro médico frente al Hospital Sótero del Río, estamos recién inaugurando un centro médico en Santiago centro. Lo que les quiero tratar de comentar es que tenemos un compromiso social y con el país tremendo. El año pasado hicimos 107 trasplantes, de los cuales nueve fueron trasplantes cardíacos pediátricos, 19 trasplantes de donantes vivos de hígado, 18 trasplantes de donantes vivos de riñón; técnicas que solo se realizan en nuestra red de salud. No solamente eso, por nuestra red de salud anualmente pasan mas de 2.500 alumnos profesionales de la salud”.

Bajo este escenario, señaló que “si es que el sistema, o todo deriva en que finalmente las isapres dejan de existir, y vamos a un Fonasa MCA, o Fonasa como asegurador único, ese modelo a nosotros nos preocupa muchísimo”.

Lo anterior, porque explicó que en el caso de UC Christus, “muchos de los precios generan subsidios cruzados, por ejemplo, nosotros participamos de las licitaciones de GRD (Grupos relacionados por el diagnostico), pero nosotros no vamos a ganar plata con el GRD, pero lo hacemos porque es un compromiso y un deber con Chile. Pero por otro lado, si es que nosotros tuviésemos un solo comprador, que es Fonasa, las instituciones universitarias, y eso es bien sabido por todos, y está escrito en varios paper, tienen un costo aproximadamente un 30% mayor a lo que puede tener cualquier otro hospital que no es universitario. A nosotros, los aranceles que nos paga Fonasa, no nos alcanzan, simplemente no nos alcanzan”.

Es por esto que solicitó a los parlamentarios: “Les pido por favor, que si vamos a llegar a un modelo de ese tipo, contemplen la posibilidad de tener aranceles especiales para los hospitales universitarios, porque parte de nuestro costo es precisamente formar profesionales de la salud para todos los chilenos”.

También se refirió a las deudas que mantienen las isapres con la institución. “En la actualidad las isapres a nosotros nos deben $48 mil millones. Ayer escuchaba que los plazos eran de 60 días en promedio, sí, entre lo ambulatorio que nos lo pagan a 30 días, pero las cuentas hospitalarias son a 130 o 140 días. Con estos plazos de pago nos han convertido, de alguna manera, en una institución financiera, y nos alejan cada día más de lo que realmente queremos hacer, que es salvar vidas”, puntualizó De la Fuente.

En ese sentido, dijo que en el actual contexto “de todo el riesgo, la incertidumbre que estamos viviendo, nosotros nos amparamos mucho en que las deudas de las isapres están debidamente garantizadas, la única experiencia que tenemos con respecto a eso fue la quiebra de Masvida. A nosotros nos debían $45 mil millones, y hemos recuperado solamente el 22% de esa deuda, no hemos recuperado todavía las garantías que la isapre tenía en la Superintendencia. Creo firmemente en lo que nos dice y comenta siempre el superintendente, que las garantías son suficientes, a mí me encantaría que alguien, un tercero, las auditara y dijera que realmente son suficientes”.

Sobre ello, también planteó que también se puede hacer “simplemente un ejercicio distinto, ¿para qué las isapres están constituyendo garantías en la Superintendencia, por qué no nos pagan a nosotros la deuda? Por qué no constituyen, a través de prepago, que hoy lo hacemos con muchas de las isapres, y vamos cerrando toda esa deuda y nosotros podemos operar de una manera mucho más eficiente y tranquila, pagarle a los proveedores al día, etcétera. Yo creo que hay mecanismos que se pueden estudiar, que no los estamos abordando, y nos estamos ahogando, las isapres y nosotros, en esto”.