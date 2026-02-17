Bolsa de Santiago anota leve baja y sigue alejándose de sus máximos históricos.

La bolsa chilena cerró con una leve baja este martes consolidando el ajuste tras los máximos históricos anotados recientemente, mientras su principal referente: Wall Street, también registró acotadas variaciones.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, cayó 0,18% a 10.891,89 puntos, alejándose del récord de 11.627,58 puntos anotado el 28 de enero.

Entre los descensos de la jornada destacaron las acciones de CCU, Bci y Falabella con retrocesos de 3%, 2,84% y 2,62%, respectivamente.

En Wall Street, en tanto, los principales indicadores tuvieron leves variaciones mientras se mantenía la cautela de los inversionistas sobre las valoraciones de las grandes empresas tecnológicas ante los grandes gastos capital anunciados para fomentar el desarrollo de la IA.

El promedio industrial Dow Jones subió 0,03%, el selectivo S&P ganó 0,05% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,19%.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Dólar

En el mercado cambiario el dólar cerró al alza debido al retroceso del cobre, la principal exportación del país, y el avance de la divisa a nivel global.

La moneda estadounidense subió $1,85 a $864,90, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC), en una jornada alta volatilidad en que osciló entre un mínimo de $864,20 y un máximo de $870,90.

“El cobre extendió pérdidas iniciales tras la apertura entendiendo que China se mantiene con poca actividad producto del feriado extendido por Año Nuevo y la desaceleración de la demanda interna del metal rojo”, dijo Luis Cisneros, Team Lead Admirals.

La cotización al contado del cobre cerró con un descenso de 1,54% a US$5,69 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Por su parte el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, incluyendo el euro, avanzaba 0,25% a 97,06 puntos.