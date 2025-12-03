Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre alcanza nuevo récord

La bolsa chilena extendía su avance este miércoles, y se encaminaba a cerrar en un nuevo máximo histórico, en medio de un favorable escenario internacional, tras débiles datos laborales en Estados Unidos que confirmaron las expectativas de una pronta baja en la tasa de interés en la mayor economía mundial.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, subía 0,42% a 10.188,73 puntos.

De este modo el indicador aumentaba su rentabilidad acumulada en lo que va de 2025 a 51,83%, lo que lo acercaba a tener su mejor desempeño anual desde 1993, cuando rentó 68,73%.

La creación de empleo privado en Estados Unidos tuvo una inesperada caída en noviembre. La firma ADP reportó que en el mes hubo 32 mil puestos de trabajo menos, mientras que los analistas esperaban un incremento de 10 mil nuevos empleos.

Tras el reporte se terminaron de confirmar las proyecciones del mercado respecto a una nueva baja en la tasa de interés. De acuerdo a la herramienta FedWatch de CME Group un 88,8% de los analistas encuestados prevé que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) recortará la tasa de interés en 25 puntos a 3,5%-3,75% en su reunión de política monetaria de la próxima semana.

Dólar en mínimos desde marzo

Y el positivo panorama externo no solo beneficiaba a la bolsa, también fortalecía al peso chileno. Así en el mercado cambiario local el dólar caía, respaldado además por el avance en el precio del cobre, la principal exportación del país, que llegó a un nuevo récord.

La moneda estadounidense retrocedía $4,7 a $918,5 según datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC). Con ello se ubicaba en su menor nivel desde el 19 de marzo, tras acumular un descenso de $10,65 en dos días. En lo que va del año 2025, en tanto, acumula una baja de $74.

“El metal está reaccionando a un mercado global más estrecho: persisten las preocupaciones por oferta limitada, incluyendo menor producción en Chile y recortes de fundiciones chinas, además de primas elevadas y una mayor demanda de cargamentos hacia Estados Unidos por temores a eventuales aranceles futuros”, dijo Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica .

“Esto ha llevado al cobre a niveles récord en Londres y a una recuperación del posicionamiento especulativo, con espacio aún para nuevas compras” agregó.

El precio contado del cobre cerró con un incremento de 1,35% a US$5,187 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico y elevó su ganancia en lo que va de 2025 a 31,37%.

El retroceso del dólar también era respaldado por el debilitamiento de la divisa a nivel global. El dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a las principales monedas internacionales, bajaba 0,36% a 98,98 puntos.