Bolsas globales suben tras mensaje de Trump, pero en Chile el Ipsa cae por preocupaciones por mercado interno y Mepco

Los principales mercados del mundo cerraron con fuertes alzas a medida que el precio del petróleo se desplomaba tras los mensajes del presidente de EEUU, Donald Trump, donde anunciaba que el conflicto con Irán desescalaría.

“Me complace informar que Estados Unidos y el país de Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente”, escribió Trump en una publicación de Truth Social.

Trump también señaló que, “basándome en el tono y la tónica de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, en función del éxito de las reuniones y los debates en curso”.

El anuncio logró revertir el alza de los precios del petróleo y se alejaban del máximo intradía de US$120 el barril, que registró en los momentos de mayor temor.

Los futuros del petróleo crudo WTI, de referencia para Chile, caían 9,5% a alrededor de $88,9 -al cierre de esta edición-. Por su parte, el valor del Brent, el que casi toca los US$120 el barril, llegaba y también bajaba más de 9.49% y se ubicaba a US$96,31 el barril.

Antes del anuncio, el mercado esperaba que se cumpliera el plazo de 48 horas de Trump para que Irán permitiera la normal circulación en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del petróleo en el mundo.

Ipsa a la baja

Con este telón de fondo, los mercados de EEUU cerraron con fuertes alzas. El índice S&P500 se empinó 1,23%, mientras que el industria Dow Jones y el tecnológico Nasdaq saltaron 1,38% cada uno. Durante la jornada llegaron a trepar en torno a 2%.

Las bolsas asiáticas no lograron acoplarse al optimismo del mercado pues cerraron antes de que se conocieran las declaraciones de Trump. El Kospi de Corea del Sur se desplomó 6,49%, mientras que el Nikkei de Japón cayó 3,48% y el Hang Seng, de Hong Kong, perdió 3,54%.

Por su parte, el Ipsa terminó con una caída de 0,49% que lo dejó en 10,227,64 puntos, alejándose de la tendencia global, algo que los analistas atribuyen a factores locales.

Según Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, explica que “lo que está haciendo ruido en el mercado nacional es lo que pueda suceder con el Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), donde el ministro de Hacienda debe qué va a pasar con este mecanismo, donde inicialmente había manifestado su interés por eliminarlo, generando incertidumbre respecto de cuál será la decisión final y su impacto en los precios del resto de la economía”.

Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital ,señala que la baja del selectivo se produce “porque cayeron las acciones relacionadas al consumo interno”. En esa línea, explica que “los efectos que puede tener el conflicto bélico si se extiende, es producir disminución de crecimiento económico”.

Entre las acciones más transadas, SQM-B se empinó 6,85% y Latam 2,3%, mientras que Banco de Chile cayó 4,44%, Enel Américas rento -1,98%, BCI -1%, Cencosud -2,5%, Falabella -4,22% y Copec -3,27%.

Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, señala que “acciones como Falabella, Cencosud y CMPC, que dependen en gran medida del consumo interno y del costo del crédito, siguieron bajo presión ante la posibilidad de que el Banco Central adopte un tono más cauteloso en su reunión de este martes. En un entorno donde la inflación global sigue elevada debido al conflicto en Medio Oriente, el mercado local no descarta del todo que las tasas se mantengan altas por más tiempo, lo que impacta directamente a este tipo de empresas”.

Sobre Banco de Chile, señala que la caída se produjo “tras pagar dividendos a sus accionistas. Cuando una empresa realiza ese pago, su precio se ajusta automáticamente a la baja, lo que, en un papel de tanto peso dentro del índice, arrastra directamente al Ipsa”.

A estos factores, Tolosa suma que “queda la cola del rebalanceo del FTSE que este lunes debieron salir a vender algunas posiciones tomadas el viernes”.

Cae el dólar

En Chile el optimismo de los inversionistas se reflejó en el valor del tipo de cambio. Al cierre de esta edición, el valor del dólar cayó $20,05 respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de $908,50 la unidad.

La caída fue la mayor desde el 9 de abril de 2025 (-$24,50), una jornada marcada por la pausa de la política arancelaria de Trump.

A nivel global, el dollar index -que mide a la divisa frente a una canasta de monedas- cayó 0,53% hasta los 98,93 puntos.

El dólar viene de subir $8,55 la semana pasada; con ello anotó seis semanas consecutivas de avances, donde acumula un alza de $72,85 la unidad. Mientras que, desde que empezó el conflicto, el dólar ha subido cerca de $45.

El peso chileno se fortaleció en línea con una mayor tolerancia al riesgo y ante la fortaleza del cobre, uno de los principales soportes. El precio de los futuros del cobre subía 3,37% a US$5,46 la libra en Comex.

Mientras que, el valor al contado del cobre en la Bolsa de Londres no alcanzó a recoger el mayor optimismo. El precio spot del metal cayó 1,09% a US$5,39 la libra, su segundo menor valor del año desde los US$5,36 la libra que se alcanzaron el 19 de marzo pasado.