Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

La inesperada salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, detonó en un reacomodo de piezas en el equipo económico.

De acuerdo a fuentes de La Moneda, Nicolás Grau, el actual ministro de Economía y cercano al Presidente Gabriel Boric asumirá la cartera de Hacienda, mientras que el economista PPD, Álvaro García, será el nuevo titular de Economía.

Grau es doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania, y magíster e ingeniero comercial de la Universidad de Chile y forma parte del gabinete desde marzo del 2022.

Entre los principales logros legislativos que ha tenido este año, el ministro Grau fue la aprobación de la ley de permisos sectoriales que busca destrabar la inversión. A ello se suma la nueva ley de fraccionamiento (ley de pesca).

8 JULIO 2025 MINISTRO DE ECONOMIA, NICOLAS GRAU, SE REUNE CON PESCADORES EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Entre los desafíos que deberá enfrentar el nuevo jefe de la billetera fiscal es la elaboración del presupuesto 2026; tramitar la reforma tributaria de las pymes y el nuevo mecanismo de financiamiento de la educación superior.

Su relación con el sector privado fue de menos a más y su mayor acercamiento se produjo en la discusión de la ley de permisología. De hecho, el martes recién pasado se reunión con el gran empresariado.

García, por su parte, tuvo notoriedad pública durante los últimos meses al ser el principal vocero del equipo económico de Carolina Tohá.

Entre los proyectos de ley que están en tramitación y que deberá impulsar la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (Afide)