Dólar anota fuerte salto tras sorpresiva renuncia de Marcel, pero luego modera su avance

Tras anotar un avance cerca de $10, el tipo de cambio registraba un aumento de $3,9 a $970,15.

Por 
Patricia San Juan
MARIO TELLEZ

El precio del dólar operaba al alza este jueves tras la sorpresiva renuncia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconocido como ser un factor de moderación en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y mientras el mercado se concentraba ahora en el anuncio de quien será su reemplazante.

La moneda estadounidense subía $3,9 a $970,15 versus los $966,25 en los que cerró el miércoles.

Si bien el tipo de cambio operó sin grandes variaciones al inicio de la jornada, a partir de las 10.59 horas en medio de los rumores de la renuncia de Marcel el dólar comenzó a escalar hasta alcanzar un máximo de sesión de $975 a las 11.23 horas. Pero luego empezó a moderar su aumento mientras el mercado digería la noticia.

En cuanto a los montos transados a las 11.23 se registró una transacción por US$1 millón a los $975 que marcaron el peak del dólar en la jornada, mientras que entre las 10.59 y las 11.23 horas se transaron US$250 millones.

“La reacción inicial fue un salto del dólar alrededor de $10, cuando se hablaba de una supuesta renuncia. Ahora, quedando ocho meses para el fin del actual gobierno, pero a cinco meses de la elección de una nueva administración en el país, que llegará un nuevo equipo económico, el trabajo del ministro Marcel, que ha sido un símbolo de confianza para el mercado, va en camino de salida”, dijo Jorge Tolosa, operador de Renta Variable de Vector Capital .

Por tanto, añadió “las proyecciones apuntan a quién será el nuevo ministro de Hacienda y qué proyecto emblemático va a implementar la nueva persona que dirigirá el equipo económico. De momento, el mercado está a la espera a quién va a reemplazar al ministro Marcel”.

Según publicó Pulso, de acuerdo a fuentes de La Moneda Nicolás Grau, el actual ministro de Economía y cercano al Presidente Gabriel Boric asumirá la cartera de Hacienda, mientras que el economista PPD,Álvaro García, será el nuevo titular de Economía.

Garante de estabilidad

En tanto Gonzalo Muñoz, analista de mercados XTB Latam, recalcó que “Marcel era percibido por el mercado como un garante de estabilidad fiscal y continuidad técnica. Su salida introduce dudas respecto de la orientación de la política económica en la etapa final del gobierno”.

Añadió que “la salida de Marcel ocurre en la antesala de la discusión del Presupuesto 2026, un proceso que cada año concentra la atención política y económica entre septiembre y noviembre, cuando el Congreso revisa las partidas de recursos para las instituciones públicas del Estado”.

En este sentido sostuvo que su ausencia en esta instancia representa un desafío para el Ejecutivo, que deberá presentar y defender la propuesta fiscal sin uno de sus principales articuladores técnicos y políticos.

El avance del tipo de cambio en Chile también era impulsado por el aumento del dólar a nivel global y el retroceso del cobre, la principal exportación del país.

A nivel internacional los mercados están a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, para obtener nuevas señalas respecto de una eventual reducción en las tasas de interés en la reunión de política monetaria del banco central de septiembre.

